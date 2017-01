Thèm thuồng sức mạnh súng điện từ của Mỹ

Lần đầu tiên trong lịch sử, buổi thử nghiệm súng điện từ có sự tham gia của những quan chức hàng đầu trong ngành quốc phòng Mỹ. Thứ vũ khí cách đây 15 năm chỉ là ý tưởng có phần viễn tưởng trên giấy nay đã bước ra ngoài đời thực và có một tương lai khá "tươi sáng" với những ứng dụng hữu dụng của nó trong ngành công nghiệp quốc phòng và an ninh vũ trụ. Nguồn ảnh: QQ. Nếu ai chưa biết thì giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất súng điện từ railgun là loại súng có tầm bắn xa gấp 20 lần kèm theo gia tốc đầu đạn cao gấp 10 lần nếu so với các loại súng đạn thông thường. Điều đó có nghĩa súng sẽ có khả năng tiêu diệt một mục tiêu ở khoảng cách 400 km với gia tốc 16.000 mét/giây. Nguồn ảnh: QQ. Sử dụng một loại đạn đặc biệt và cơ cấu bắn có một không hai được coi là hiện đại nhất trong lịch sử vũ khí của nhân loại, khẩu súng này sử dụng dòng điện có cường độ lên tới vài triệu Ampe nên trước đây nó đã từng được coi là viễn tưởng, vô căn cứ. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên sau hàng chục năm phát triển song hành cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thì chưa bao giờ chúng ta ở gần loại vũ khí "viễn tưởng" này như bây giờ. Hôm 20/1 vừa qua, các quan chức quốc phòng cùng các cố vấn khoa học của Lầu Năm Góc đã có mặt để trực tiếp quan sát buổi thử nghiệm bắn thử khẩu súng điện từ nguyên mẫu đầu tiên này. Nguồn ảnh: QQ. Với tầm bắn và tốc độ vượt trội hơn rất nhiều so với tên lửa và có khả năng công phá không kém phần nguy hiểm, khẩu súng này có khả năng sẽ đưa các loại tên lửa đạn đạo hiện tại "về vườn" ngay lập tức nếu nó được ứng dụng rộng rãi trong tương lai. Nguồn ảnh: QQ. Về sức phá hủy, hiện tại nguyên mẫu đầu tiên sử dụng loại đâì đạn có kích thước chỉ nhỏ như một viên đạn pháo 100 mm tuy nhiên đầu đạn này lại có sức công phá cực lớn do sơ tốc khổng lồ lên tới 16.000 m/s. Với tốc độ kinh khủng như vậy, viên đạn này đủ sức xuyên thủng những bê tông cốt thép dày nhất ở khoảng cách xa nhất. Nguồn ảnh: QQ. Về độ chính xác, hiện chưa có thông tin xác nhận viên đạn của súng railgun có khả năng dẫn đường hay không, tuy nhiên rõ ràng nếu muốn bắn mục tiêu ở khoảng cách "hết tầm" là 400 km thì chắc chắn viên đạn này phải có cơ chế dẫn đường để đạt được độ chính xác cao nhất. Tuy nhiên nếu loại đạn này có giá thành rẻ thì khẩu railgun sẵn sàng chơi theo kiểu pháo bầy để lấy số lượng bù lại độ chính xác. Nguồn ảnh: QQ. Về mặt ứng dụng, có lẽ khẩu súng từ trường này sẽ có tác dụng trong việc phòng thủ và an ninh vũ trụ nhiều hơn là để sử dụng như một loại vũ khí chiến đấu thông thường. Cụ thể, nó có khả năng tiêu diệt các thiên thạch có khả năng đe dọa trái đất hoặc thậm chí là để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với người ngoài hành tinh trong tương lai chẳng hạn. Nguồn ảnh: QQ.

