Thâm nhập cơ sở sản xuất vũ khí của phiến quân IS

Theo các phương tiện truyền thông của Mỹ thì các cơ sở sản xuất vũ khí của phiến quân IS đang ngày càng được mở rộng về quy mô và số lượng. Các trang tin này còn đưa ra bằng chứng về việc rất có khả năng Mosul chính là trung tâm sản xuất vũ khí của Nhà nước Hồi giáo IS. Nguồn ảnh: QQ. Sau khi tái chiếm lại được một phần thành phố Mosul vốn đã nằm trong tay IS suốt từ những năm 2014 tới nay, Liên quân Iraq đã phát hiện ra rất nhiều kho vũ khí được tập trung rải rác trong vùng tạm chiếm này. Nguồn ảnh: QQ. Các loại máy móc, công cụ để chế tạo vũ khí có lẽ đã được phiến quân IS mang theo khi rút lui, tuy nhiên nhìn vào những "thành quả" này chúng ta cũng ít nhiều có thể đoán ra được công nghệ có phần thủ công mà IS sử dụng trong việc chế tạo vũ khí. Nguồn ảnh: QQ. Rocket của phiến quân IS, đa số những quả rocket này đều chưa được gắn đuôi mặc dù thực tế là đuôi rocket được hàn bằng tay và không có bất cứ một sự kiểm soát nào về mặt chất lượng, kiểu dáng khí động học và khả năng bay của những quả rocket này. Nguồn ảnh: QQ. Bệ phóng rocket tự chế của phiến quân IS, muốn thay đổi góc bắn, rất đơn giản chỉ cần "kê" thêm gạch vào phần chân đế là xong. Do chất lượng không được kiểm soát nên đã từng có rất nhiều trường hợp rocket phát nổ ngay trên bệ gây thương vong cho chính quân IS. Nguồn ảnh: QQ. Quy mô của xưởng chế tạo vũ khí của IS khá rộng với nhiều khu vực chịu trách nhiệm sản xuất từng loại vũ khí khác nhau, phần lớn những loại vũ khí được sản xuất ở đây là bom hạng nặng, rocket. Nguồn ảnh: QQ. Có cả đạn ghém nữa, những đầu đạn này sẽ được nhồi đầy những hạt bị sắt nhỏ bằng hạt đậu, khi bắn ra hàng trăm viên bi sắt sẽ bay tứ tung, gây sát thương rất lớn trong một khu vực rộng. Nguồn ảnh: QQ. Những phần đuôi tên lửa chưa được lắp đặt được tìm thấy trong một nhà kho, những chi tiết này thường đã gỉ sét và trở nên rất cũ kỹ, từ các vật chứng này các chuyên gia có thể tìm ra được đầu mối cung cấp vũ khí cho quân IS. Nguồn ảnh: QQ. Rất nhiều ngòi nổ còn khá mới với nguyên chốt an toàn chưa được lắp đặt được tìm thấy. Nguồn ảnh: QQ. Cũng có một số lượng không nhỏ các loại đạn pháo đã được lắp ngòi nổ sẵn sàng đưa vào sử dụng được tìm thấy, có lẽ trong lúc lui quân phía IS đã không có đủ thời gian để tiêu hủy hết số vũ khí này. Nguồn ảnh: QQ.

