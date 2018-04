Thái Lan có trong tay bao nhiêu siêu tăng từ Ukraine

Theo Tập đoàn quốc phòng UkrOboronProm của Ukraine thông báo, nước này đã hoàn tất bản hợp đồng trị giá hơn 240 triệu USD cung cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot-T cho Quân đội Thái Lan và đây cũng quốc gia sở hữu số xe tăng T-84 nhiều nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Ukraine. Nguồn ảnh: Thaimilitary. Trước đó, vào tháng 3/2011, phía Thái Lan đã ký hợp đồng đặt hàng tổng cộng 49 chiếc xe tăng T-84 Oplot-T từ phía Ukraine để thay thế cho các xe tăng hạng nhẹ M41A3 Walker Bulldog đã hết niên hạn của quân đội nước này. Nguồn ảnh: Moo. Tổng cộng giá trị hợp đồng tương đương với 7155 tỷ Bath thời bấy giờ đã được phía Thái Lan chi trả cho Ukraine để trang bị các xe tăng T-84 Oplot-T vào biên chế của 4 lữ đoàn thiết giáp. Nguồn ảnh: Wiki. Tới tháng 4/2017, nhiều thông tin về việc hợp đồng chuyển giao các xe tăng T-84 Oplot-T từ phía Ukraine cho Thái Lan sẽ bị chậm trễ do nhiều yếu tố khách quan khác nhau dù rằng theo hợp đồng, phía Ukraine đáng lẽ ra đã phải hoàn thành hợp đồng từ tháng 1/2017. Nguồn ảnh: Defence. Tới ngày 26/3 vừa qua, truyền thông Thái Lan và truyền thông Ukraine đã xác nhận, toàn bộ 49 chiếc xe tăng chủ lực chiến trường T-84 Oplot-T đã được chuyển giao đầy đủ cho phía Thái Lan. Nguồn ảnh: Wecked. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại nếu Quân đội Hoàng gia Thái Lan chưa làm hỏng chiếc T-84 Oplot-T nào thì nước này đang có tổng số 49 chiếc xe tăng chủ lực chiến trường loại T-84 Oplot-T. Nguồn ảnh: Thaimilitary. Xe tăng T-84 Oplot-T là phiên bản được Ukraine cải biên dành riêng cho thị trường Thái Lan, theo đó, các chi tiết kỹ thuật và đặc tính chiến đấu của T-84 Oplot-T sẽ tương đồng với các loại vũ khí khác do Thái Lan sở hữu và phù hợp với các học thuyết quân sự của nước này. Nguồn ảnh: Nil. Cụ thể, T-84 Oplot-T có hệ thống radio liên lạc kiểu mới, được thiết kế để phù hợp với hệ thống liên lạc chiến trường hiện Thái Lan đang sử dụng. Kèm theo đó là hệ thống điều hòa nhiệt độ được thêm vào để phù hợp với môi trường tác chiến nhiệt đới. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, Malaysia cũng đã từng muốn mua các xe tăng T-84 từ phía Ukraine, tuy nhiên vào giây phút cuối, phía Malaysia đã đổi ý và chọn PT-91 do Ba Lan sản xuất cho mình. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khả năng chiến đấu của T-84 Oplot-M - phiên bản hiện đại bậc nhất của xe tăng chủ lực chiến trường T-84.

