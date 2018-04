Soi "quái xế" vượt mọi địa hình của Quân đội Nga

Krechet-Z 310-91 có thiết kế hầm hố với hệ truyền động 6x6 bánh. Ấn tượng đầu tiên về mẫu "quái xế" vượt địa hình này là những quả lốp to gấp nhiều lần so với bình thường. Ảnh: Weapon of Russian. Những quả lốp khổng lồ này giúp xe có thể di chuyển trên những địa hình yếu, những khu vực phủ đầy tuyết một cách dễ dàng. Ảnh: Weapon of Russian. Xe có cabin rộng rãi có thể chứa 12 người, bao gồm cả lái xe. Nó cũng có thể kéo theo rơ mooc chở hàng phía sau. Ảnh: Weapon of Russian. Xe có trọng lượng tổng thể khoảng 2,6 tấn với phiên bản tiêu chuẩn không bọc giáp. Nếu bọc giáp trọng lượng xe có thể nặng hơn. Ảnh: Weapon of Russian. Khối lượng hàng hóa mà mẫu xe vượt địa hình có thể kéo theo chưa được công bố. Xe sử dụng động cơ diesel Hyundai D4BH, dung tích xi lanh 2,6 lít, công suất 100 mã lực. Ảnh: Weapon of Russian. Xe có thể kéo theo lựu pháo vượt những địa hình mà phương tiện kéo pháo truyền thống khó hoạt động được. Ảnh: Weapon of Russian. Mẫu xe này đang được thử nghiệm với nhiều tải trọng hàng hóa và rơ mooc khác nhau để đánh giá. Ảnh: Weapon of Russian. Phương tiện này rất lý tưởng để hoạt động ở các khu vực như Bắc Cực, nơi quân đội Nga đang tăng cường sự hiện diện bằng các loại vũ khí mới. Ảnh: Weapon of Russian. Xe được trang bị hộp số 5 cấp, tốc độ tối đa của xe không được công bố. Nó là loại xe vượt địa hình nên tốc độ nhanh không phải là ưu tiên hàng đầu. Ảnh: Weapon of Russian. Nó dễ dàng vượt qua những khu vực phủ đầy tuyết nhờ hệ thống lốp đặc biệt và trọng lượng nhẹ. Ảnh: Weapon of Russian. Mời độc giả xem video: Quái xế Krechet-Z của Nga vuowttj băng tuyết trong thử nghiệm (nguồn RT)

