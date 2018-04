Siêu chiến đấu cơ Su-57 của Nga cất cánh với động cơ mới

Hôm 25/4 vừa qua, phiên bản thử nghiệm mang số hiệu 052 của chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 đã được Không quân Nga thử nghiệm với động cơ Izdeliye 30 đời mới thay cho phiên bản Saturn AL-41F1 cũ trước đó được sử dụng trên các loại máy bay này. Nguồn ảnh: Sina. Cũng theo thông tin mới nhất được tờ báo Anh Daily Express đăng tải thì một loại bom hoặc tên lửa hành trình tàng hình hiện cũng đang được phát triển cùng với Su-57, đảm bảo tạo ra được một hệ thống vũ khí tàng hình giúp tránh việc Su-57 bị lộ diện khi khai hỏa và không thể bị đánh chặn theo cách thông thường. Nguồn ảnh: Sina. Thậm chí, nhiều nguồn tin còn cho rằng trong năm nay, loại bom tàng hình mới sẽ có thể được gia nhập biên chế quân đội Nga ngay lập tức. Điều này làm một số học giả lo ngại về việc leo thang căng thẳng khi loại vũ khí mới này được Nga điều ra biên giới với NATO. Nguồn ảnh: Sina. Loại bom tàng hình này được cho là có chiều dài khoảng 3 mét, nặng 500 km và có khả năng tiêu diệt mục tiêu quân sự hạng nặng ở khoảng cách xa tới 30 km. Sau khi được thả, bom sẽ tự điều khiển để có quỹ đạo trúng mục tiêu. Nguồn ảnh: Sina. Động cơ mới của Su-57 được cho là phiên bản cải tiến của động cơ Saturn AL-41F1 vốn đã được sử dụng trên máy bay Su-57 ở những phiên bản thử nghiệm đầu tiên. Hiện vẫn không rõ các tính nắng kỹ thuật của Izdeliye 30 có cải thiện gì vượt trội so với Saturn AL-41F1 hay không. Tuy nhiên có thể đảm bảo Izdeliye sẽ có hiệu năng ít nhất là tương đương so với AL-41F1. Nguồn ảnh: Sina. Trước đó, hai động cơ Saturn AL-41F1 được trang bị cho máy bay chiến đấu Su-57 cho phép nó bay với tốc độ tối đa Mach 2 tương đương 2130 km, tốc độ hành trình Mach 1,6 tương đương với 1700 km. Tầm hoạt động tối đa ở tốc độ cận âm là 3500 km, ở tốc độ siêu âm là 1500 km. Nguồn ảnh: Sina. Trần bay tối đa của loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất nước Nga này vào khoảng 20.000 mét. Điểm khác biệt đầu tiên được báo giới Nga tiết lộ giữa động cơ Izdeliye 30 và Saturn AL-41F1 đó là động cơ mới cho lực đẩy/trọng lực nhiều hơn (1,16) so với động cơ cũ (1,02). Nguồn ảnh: Sina. Trọng lượng rỗng của chiếc chiến đấu cơ thế hệ 5 này khoảng 18.000 kg, nó có thể cất cánh được với trọng lượng tối đa 35.000 kg, trong đó có 10.300 kg nhiên liệu dự trữ. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, trong tay Không quân Nga đang có 10 phiên bản thử nghiệm có khả năng bay tốt. Tổng cộng chương trình nghiên cứu Su-57 đã tốn của Nga khoảng 10 tỷ USD. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Su-57 cất cánh lên đường tới Syria tham chiến.

Hôm 25/4 vừa qua, phiên bản thử nghiệm mang số hiệu 052 của chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 đã được Không quân Nga thử nghiệm với động cơ Izdeliye 30 đời mới thay cho phiên bản Saturn AL-41F1 cũ trước đó được sử dụng trên các loại máy bay này. Nguồn ảnh: Sina. Cũng theo thông tin mới nhất được tờ báo Anh Daily Express đăng tải thì một loại bom hoặc tên lửa hành trình tàng hình hiện cũng đang được phát triển cùng với Su-57, đảm bảo tạo ra được một hệ thống vũ khí tàng hình giúp tránh việc Su-57 bị lộ diện khi khai hỏa và không thể bị đánh chặn theo cách thông thường. Nguồn ảnh: Sina. Thậm chí, nhiều nguồn tin còn cho rằng trong năm nay, loại bom tàng hình mới sẽ có thể được gia nhập biên chế quân đội Nga ngay lập tức. Điều này làm một số học giả lo ngại về việc leo thang căng thẳng khi loại vũ khí mới này được Nga điều ra biên giới với NATO. Nguồn ảnh: Sina. Loại bom tàng hình này được cho là có chiều dài khoảng 3 mét, nặng 500 km và có khả năng tiêu diệt mục tiêu quân sự hạng nặng ở khoảng cách xa tới 30 km. Sau khi được thả, bom sẽ tự điều khiển để có quỹ đạo trúng mục tiêu. Nguồn ảnh: Sina. Động cơ mới của Su-57 được cho là phiên bản cải tiến của động cơ Saturn AL-41F1 vốn đã được sử dụng trên máy bay Su-57 ở những phiên bản thử nghiệm đầu tiên. Hiện vẫn không rõ các tính nắng kỹ thuật của Izdeliye 30 có cải thiện gì vượt trội so với Saturn AL-41F1 hay không. Tuy nhiên có thể đảm bảo Izdeliye sẽ có hiệu năng ít nhất là tương đương so với AL-41F1. Nguồn ảnh: Sina. Trước đó, hai động cơ Saturn AL-41F1 được trang bị cho máy bay chiến đấu Su-57 cho phép nó bay với tốc độ tối đa Mach 2 tương đương 2130 km, tốc độ hành trình Mach 1,6 tương đương với 1700 km. Tầm hoạt động tối đa ở tốc độ cận âm là 3500 km, ở tốc độ siêu âm là 1500 km. Nguồn ảnh: Sina. Trần bay tối đa của loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất nước Nga này vào khoảng 20.000 mét. Điểm khác biệt đầu tiên được báo giới Nga tiết lộ giữa động cơ Izdeliye 30 và Saturn AL-41F1 đó là động cơ mới cho lực đẩy/trọng lực nhiều hơn (1,16) so với động cơ cũ (1,02). Nguồn ảnh: Sina. Trọng lượng rỗng của chiếc chiến đấu cơ thế hệ 5 này khoảng 18.000 kg, nó có thể cất cánh được với trọng lượng tối đa 35.000 kg, trong đó có 10.300 kg nhiên liệu dự trữ. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, trong tay Không quân Nga đang có 10 phiên bản thử nghiệm có khả năng bay tốt. Tổng cộng chương trình nghiên cứu Su-57 đã tốn của Nga khoảng 10 tỷ USD. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Su-57 cất cánh lên đường tới Syria tham chiến.