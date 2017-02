Phòng không Syria còn gì sau 6 năm nội chiến khốc liệt?

Lực lượng Phòng không Syria (Syrian Air Defense Force - SyADF) từng được xem là một trong những lực lượng tác chiến chống máy bay hàng đầu Trung Đông với 36.000 quân thường trực tổ chức biên chế thành 10 sư đoàn, 33 lữ đoàn và khoảng 100 khẩu đội...trang bị 650 bệ phóng tên lửa SA-2/3, S-200; 200 bệ phóng cơ động Kub và Buk; 48 bệ phóng cơ động 9K33 Osa và 4.000 khẩu pháo các loại. Nguồn ảnh: Oryx Một trong những loại vũ khí phòng không cơ động nguy hiểm nhất của SyADF là các tổ hợp tên lửa tầm trung di động 2K12 Kub và Buk M2E. Chúng có khả năng cơ động cao, tiêu diệt được nhiều mục tiêu cùng lúc với xác suất lớn. Trong đó, 2K12 Kub từng tung hoành trong cuộc chiến Yom Kippur 1973 khiến cho phi công Israel phải thừa nhận sức mạnh của chúng cùng biệt danh trao tặng "ba ngón tay của thần chết". Nguồn ảnh: Oryx Buk-M2E là phiên bản nâng cấp của dòng tên lửa Buk vốn được phát triển trên cơ sở phương án 2K12 Kub. Tất nhiên, Buk-M2E hiện đại hơn 2K12 Kub rất nhiều với khả năng bắn hạ được mọi mục tiêu trên không gồm cả tên lửa đạn đạo chiến thuật bay tốc độ 1.200m/s. Nguồn ảnh: Oryx Theo SIPRI, Syria hiện có khoảng 8 tổ hợp phòng không 9K317E Buk-M2E - mỗi tổ hợp có khả năng tiêu diệt đồng thời 24 mục tiêu cùng lúc, tầm bắn ước tính đạt 3-45km, độ cao bắn chặn tối thiểu chỉ 15m, tối đa đến 25km. Trong ảnh, Syria bắn thử nghiệm Buk-M2E trong một cuộc tập trận năm 2013. Nguồn ảnh: Sputnik Mặc dù không hiện đại bằng Buk, thế nhưng Pechora-2M - phiên bản nâng cấp hiện đại của dòng tên lửa S-125 Pechora (NATO gọi là SA-3) cũng đáng kể đến. Pechora-2M được hiện đại hóa đưa hầu hết các thành phần cố định lên xe tự hành biến nó thành tổ hợp tên lửa di động hiện đại. Nguồn ảnh: Oryx Pechora-2M được đánh giá là có khả năng tiêu diệt được các mục tiêu tàng hình, tên lửa hành trình ở tầm bắn tối đa 2,5-32km, độ cao tối thiểu 20m tới 20km. Đặc biệt có khả năng kháng nhiễu mạnh, bổ sung kênh quang - điện cho phép phát hiện mục tiêu trong điều kiện ban ngày đến 60km, ban đêm đến 30km. Nguồn ảnh: SyriaL Bên cạnh đó, SyADF được cho là vẫn duy trì khoảng vài chục tiểu đoàn tên lửa phòng không S-125 Pechora phiên bản cố định trên mặt đất. Nguồn ảnh: Oryx Thậm chí là cả phiên bản đời đầu S-125 Neva với mỗi bệ phóng chỉ có hai đạn thay vì 4 như sau này. Nguồn ảnh: Southfont Đặc biệt, phòng không Syria là một trong số ít lực lượng trên thế giới sở hữu số lượng lớn tên lửa phòng không S-200 hiện đại do Liên Xô sản xuất. Đây là một trong những loại tên lửa phòng không bắn xa nhất thế giới hiện nay, tầm bắn ước tính 300-400km. Nguồn ảnh: Oryx Theo một số thống kê không chính thức, SyADF sở hữu 48 bệ phóng S-200 chia thành 2 trung đoàn tên lửa. Phiên bản S-200VE của Syria có tầm bắn nước tính đạt 240km, có khả năng tấn công đồng thời 5 mục tiêu cùng lúc, có thể tiêu diệt được máy bay tàng hình. Nguồn ảnh: Oryx Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, tên lửa S-200 trong Quân đội Syria có lẽ không còn đủ 48 bệ phóng khi nhiều căn cứ S-200 bị phiến quân chiếm giữ và phá hủy hoàn toàn. Tất nhiên, vẫn có những căn cứ hoạt động. Điển hình, khoảng tháng 9/2016, Syria được cho là đã sử dụng tên lửa S-200 tấn công một máy bay chiến đấu của Israel. Nguồn ảnh: Al-Manar Ở lưới phòng không tầm thấp, SyADF được biến chế đến 12 khẩu đội Pantsir-S1E, 14 khẩu đội 9K33 Osa và một số lượng không rõ ràng 9K35 Strela-10. Trong đó, nguy hiểm nhất đương nhiên là Pantsir-S1E – tổ hợp phòng không tích hợp pháo – tên lửa độc đáo do Nga sản xuất. Nguồn ảnh: Army-news Lực lượng này được cho là vẫn chưa sứt mẻ gì trong cuộc nội chiến. Trong ảnh là một xe chiến đấu Pantsir-S1E tại một căn cứ của Quân đội Syria. Nguồn ảnh: milinme Trong ảnh là xe chiến đấu tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp 9K35 Strela-10. Một số nguồn tin cho rằng Syria có khoảng 35 bệ phóng. Nguồn ảnh: Oryx 9K35 Strela-10 có khả năng tiêu diệt các máy bay, trực thăng, UAV, vũ khí chính xác cao (tên lửa, bom thông minh) ở cự ly bắn tối thiểu 800m, tối đa đến 5km, độ cao tối thiểu từ 25m tới tối đa 3,5km. Đạn có ba kênh dẫn bắn gồm: tương phản hình ảnh; hồng ngoại và hồng ngoại - camera. Nguồn ảnh: Oryx Ảnh: Quân đội Syria tập trận bắn tên lửa 9K33 Osa - có phạm vi tác chiến xa hơn so với 9K35 Strela-10 cũng như nguy hiểm hơn ở một số khía cạnh. Hệ thống được đánh giá có khả năng tiêu diệt máy bay phản lực và trực thăng trong hầu hết điều kiện thời tiết. Nguồn ảnh: Oryx 9K33 Osa có thể bắn hạ mục tiêu ở cự ly từ 1,5-15km và độ cao từ 25m tới 5.000m. Nguồn ảnh: Oryx Bên cạnh hệ thống tên lửa, Quân chủng Phòng không Syria còn có 4.000 khẩu pháo phòng không đủ kích cỡ từ 23-100mm. Ảnh: Khẩu đội pháo S-60 57mm của SyADF. Nguồn ảnh: Ory

