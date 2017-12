Những sự thật có thể bạn chưa biết về CTTG 2

Người lính Đức đầu tiên hy sinh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai là tại Trung Quốc và bị giết hại bởi một... người lính Nhật. Nguồn ảnh: BI. Ở chiều hướng đối diện, người lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong cuộc chiến lớn nhất lịch sử nhân loại này được cho là chết dưới họng súng của lính Liên Xô ở Phần Lan. Nguồn ảnh: BI. Khoảng hơn 100.000 thành viên thuộc Không quân Mỹ đã hy sinh ngay trên bầu trời châu Âu, trong số họ có phi công, hoa tiêu, thợ máy, súng máy,... Nguồn ảnh: BI. Con số đó đã khiến Không quân Mỹ là lực lượng chịu tổn thất nhân mạng nhiều nhất toàn cuộc chiến, cao hơn rất nhiều lần so với Thủy quân Lục chiến và Bộ binh Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Mỹ bắt đầu tham chiến vào năm 1941, chỉ tính riêng trong năm này, 3 triệu xe hơi, xe jeep và các phương tiện vận tải khác đã được Mỹ chế tạo ra, sau đó chính phủ Mỹ phải ban hành lệnh hạn chế sản xuất ô-tô để tập trung nguồn lực vào sản xuất máy bay, xe tăng. Kể từ năm 1942 tới hết chiến tranh, chỉ có 139 chiếc ô-tô được Mỹ chế tạo ra. Nguồn ảnh: BI. Cứ năm lính Đức tham chiến thì bốn người hy sinh ở mặt trận phía Đông, cứ 4 người lính Đức hy sinh ở mặt trận phía Đông thì có hơn 1 người chết cóng hoặc tử vong do các nguyên nhân khách quan ngoài chiến đấu. Nguồn ảnh: BI. Thế hệ đau thương nhất của Liên Xô là những người thanh niên sinh năm 1923, những người này vừa tròn 18 tuổi khi Chiến tranh Thế giới thứ hai bắt đầu và chỉ 20% nam thanh niên Liên Xô sinh vào năm 1923 sống sót được qua chiến tranh. Nguồn ảnh: BI. Người lính trẻ nhất trong Quân đội Mỹ có tên Calvin Graham, ông đã nói dối tuổi của mình để gia nhập Hải quân Mỹ. Sau khi ông bị thương, các y bác sĩ mới phát hiện ra hồ sơ của ông có vấn đề và điều tra ra tuổi thật của ông, khi đó ông 14 tuổi và đã gia nhập Hải quân hai năm trước đó, khi mới 12. Nguồn ảnh: BI. Cứ mỗi bốn lính tàu ngầm Đức thì chỉ một người sống sót tới hết chiến tranh. Đây là lực lượng lập được nhiều chiến công bậc nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai của Đức với tỷ lệ tiêu diệt đối phương cực kỳ cao. Mặc dù vậy, tàu ngầm cũng là lực lượng thiệt hại nặng thứ hai chỉ sau lực lượng Bộ binh Đức. Nguồn ảnh: BI. Trong trận bao vây Stalingrad, phía Nga chịu tổn thất khoảng 1,1 triệu người bao gồm cả dân thường và binh lính. Thiệt hại này lớn hơn số thiệt hại nhân mạng của Mỹ và Anh trong cả cuộc chiến cộng gộp lại. Nguồn ảnh: BI. Cháu trai của Adolf Hitler có tên William Hitler phục vụ lực lượng Hải quân Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: BI. Trên bàn làm việc của ông trùm Herry Ford - người sáng lập ra hãng xe ô-tô Ford nổi tiếng của Mỹ có ảnh của Hitler, trong khi đó trên bàn làm việc của Hitler lại có ảnh của Ford. Hitler khâm phục Ford vì ông đã chế tạo được chiếc hơi phục vụ cho toàn bộ người Mỹ, điều mà Hitler mong muốn và đã suýt làm được. Nguồn ảnh: BI. Một mạng lưới tình báo lớn nhất của Nhật có đại bản doanh ở... Mexico, ngay sát phía Nam nước Mỹ. Thực tế, có rất nhiều tổ chức tình báo bí mật của Nhật và Đức hoạt động ở Nam Mỹ vì nơi này tách biệt hoàn toàn khỏi chiến tranh. Nguồn ảnh: BI. Tỷ lệ tử vong trong các trại tù binh Liên Xô cao nhất lên tới 85%. Số tử vong này có nguyên nhân chính là do thời tiết khắc nghiệt, lao động khổ sai và ăn uống thiếu thốn. Nguồn ảnh: BI. Quả bom đầu tiên mà Đồng Minh ném xuống Berlin không giết chết bất cứ ai, ngoại trừ một con voi trong vườn thú Berlin. Nguồn ảnh: BI. Mỹ đã chuẩn bị quả bom nguyên tử thứ ba để ném vào Tokyo. Mặc dù vậy, phía Mỹ không xác nhận điều này, nhiều sử gia cho rằng, quả bom hạt nhân thứ ba để dành cho trường hợp Nhật không chịu đầu hàng, cũng có người cho rằng, quả bom thứ ba đã bị đánh chìm khi được chuyên trở bằng tàu ngầm tới Nhật. Nguồn ảnh: BI. Đến cuối cuộc chiến, đã có khoảng 50 tới 70 triệu người thiệt mạng bao gồm cả dân thường trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. 80% trong số đó là công dân của Liên Xô, Trung Quốc, Đức và Ba Lan. 50% trong số người thiệt mạng là dân thường và phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Những thước phim quý hiếm về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai được quay lại từ trên chiến tuyến.

