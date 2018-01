Nhận diện dàn vũ khí “khủng” trong Ngày Cộng hòa Ấn Độ

Lễ diễu hành là hoạt động quan trọng nhất trong số các hoạt động chào mừng Ngày Cộng hòa Ấn Độ được tổ chức hàng năm tại thủ đô New Delhi. Tham gia lễ diễu hành trên còn có cả đại các lực lượng vũ trang của Ấn Độ cùng các khí tài quân sự hiện đại của nước này. Nguồn ảnh: AP. Dẫn đầu đội diễu hành đại diện cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ là các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S “Bhishma”, mẫu xe tăng chủ lực của Quân đội Ấn Độ hiện tại. T-90S là một trong những biến thể xuất khẩu của dòng xe tăng T-90 do Nga chế tạo. Nguồn ảnh: Quartz. Hiện tại, Quân đội Ấn Độ có trong biên chế khoảng 1.600 chiếc T-90S “Bhishma” và T-90M, trong đó một phần lớn là do Ấn Độ tự chế tạo dựa trên giấy phép chuyển giao của Nga. Nguồn ảnh: Zee News. Nối tiếp T-90S “Bhishma” là dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-2 "Sarath" của Quân đội Ấn Độ cũng được mua từ Nga và được New Delhi nội địa hóa trong nước. Nguồn ảnh: Doordarshan National. Về biên chế Ấn Độ hiện đang có khoảng gần 2.700 chiếc BMP-2 "Sarath", đây cũng là dòng xe chiến đấu bộ binh chủ lực của Lục quân Ấn Độ. Nguồn ảnh: Doordarshan National. Kế đến là các tổ hợp phóng di động trên bờ của tên lửa chống hạm siêu thanh BrahMos, một sản phẩm quốc phòng liên doanh giữa Ấn Độ và Nga, đây là một trong những mẫu tên lửa chống hạm tốt nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Doordarshan National. Tên lửa BrahMos được Quân đội Ấn Độ phát triển thành ít nhất ba biến thể gồm trên bờ, trên hạm và trên không. Các tên lửa này có tầm bắn hiệu quả lên đến 400km với tốc độ hành trình bay tối đa là Mach 3 tương đương 3.700km/h. Nguồn ảnh: Doordarshan National. Ngay sau BrahMos là một tổ hợp tên lửa nội địa khác của Ấn Độ là tên lửa phòng không tầm trung Akash do Viện nghiên cứu và phát triển công nghệ quốc phòng DRDO của Ấn Độ thiết kế và chế tạo. Nguồn ảnh: Doordarshan National. Akash là các tổ hợp tên lửa phòng không di động, có tầm bắn hiệu quả 30km có khả năng bắn hạ mục tiêu ở độ cao 30.000 mét và có thể tiêu diệt nhiều loại mục tiêu bay khác nhau. Nguồn ảnh: New Indian Express. Sau các khí tài quân sự nội địa tiêu biểu của Ấn Độ là màn diễu hành của các đơn vị đại diễn cho các quân binh chủng thuộc lực lượng vũ trang Ấn Độ. Nguồn ảnh: Indiatv News. Ở cuối buổi diễu hành là màn trình diễn của các dòng máy bay quân sự hiện đại nhất của Không quân và Hải quân Ấn Độ. Trong ảnh là các trực thăng vũ trang nội địa HAL Rudra do Ấn Độ chế tạo. Nguồn ảnh: Indiatv News. Tiếp đến là phi đội tiêm kích MiG-29 của Không quân hải quân Ấn Độ. Nguồn ảnh: Indiatv News. Phi đội chiến đấu cơ tấn công mặt đất SEPECAT Jaguar của Không quân Ấn Độ. Nguồn ảnh: Indiatv News. Tất nhiên không thể thiếu tiêm kích đa năng Su-30MKI, dòng chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Ấn Độ trong thế kỷ 21. Nguồn ảnh: Indiatv News. Trong ảnh là đội hình bay Su-30MKI và máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không EMB-145 của Không quân Ấn Độ. Nguồn ảnh: Doordarshan National. Và bay ở cuối đoàn diễu hành là đội bay gồm Su-30MKI và máy bay vận tải chiến lược Boeing C-17 của Không quân Ấn Độ. Nguồn ảnh: Doordarshan National. Mời độc giả xem video: Màn trình diễn mô-tô điệu nghệ của các nữ binh sĩ Ấn Độ trong Ngày Cộng hòa 2018. (Nguồn ABP ANANDA)

Lễ diễu hành là hoạt động quan trọng nhất trong số các hoạt động chào mừng Ngày Cộng hòa Ấn Độ được tổ chức hàng năm tại thủ đô New Delhi. Tham gia lễ diễu hành trên còn có cả đại các lực lượng vũ trang của Ấn Độ cùng các khí tài quân sự hiện đại của nước này. Nguồn ảnh: AP. Dẫn đầu đội diễu hành đại diện cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ là các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S “Bhishma”, mẫu xe tăng chủ lực của Quân đội Ấn Độ hiện tại. T-90S là một trong những biến thể xuất khẩu của dòng xe tăng T-90 do Nga chế tạo. Nguồn ảnh: Quartz. Hiện tại, Quân đội Ấn Độ có trong biên chế khoảng 1.600 chiếc T-90S “Bhishma” và T-90M, trong đó một phần lớn là do Ấn Độ tự chế tạo dựa trên giấy phép chuyển giao của Nga. Nguồn ảnh: Zee News. Nối tiếp T-90S “Bhishma” là dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-2 "Sarath" của Quân đội Ấn Độ cũng được mua từ Nga và được New Delhi nội địa hóa trong nước. Nguồn ảnh: Doordarshan National. Về biên chế Ấn Độ hiện đang có khoảng gần 2.700 chiếc BMP-2 "Sarath", đây cũng là dòng xe chiến đấu bộ binh chủ lực của Lục quân Ấn Độ. Nguồn ảnh: Doordarshan National. Kế đến là các tổ hợp phóng di động trên bờ của tên lửa chống hạm siêu thanh BrahMos, một sản phẩm quốc phòng liên doanh giữa Ấn Độ và Nga, đây là một trong những mẫu tên lửa chống hạm tốt nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Doordarshan National. Tên lửa BrahMos được Quân đội Ấn Độ phát triển thành ít nhất ba biến thể gồm trên bờ, trên hạm và trên không. Các tên lửa này có tầm bắn hiệu quả lên đến 400km với tốc độ hành trình bay tối đa là Mach 3 tương đương 3.700km/h. Nguồn ảnh: Doordarshan National. Ngay sau BrahMos là một tổ hợp tên lửa nội địa khác của Ấn Độ là tên lửa phòng không tầm trung Akash do Viện nghiên cứu và phát triển công nghệ quốc phòng DRDO của Ấn Độ thiết kế và chế tạo. Nguồn ảnh: Doordarshan National. Akash là các tổ hợp tên lửa phòng không di động, có tầm bắn hiệu quả 30km có khả năng bắn hạ mục tiêu ở độ cao 30.000 mét và có thể tiêu diệt nhiều loại mục tiêu bay khác nhau. Nguồn ảnh: New Indian Express. Sau các khí tài quân sự nội địa tiêu biểu của Ấn Độ là màn diễu hành của các đơn vị đại diễn cho các quân binh chủng thuộc lực lượng vũ trang Ấn Độ. Nguồn ảnh: Indiatv News. Ở cuối buổi diễu hành là màn trình diễn của các dòng máy bay quân sự hiện đại nhất của Không quân và Hải quân Ấn Độ. Trong ảnh là các trực thăng vũ trang nội địa HAL Rudra do Ấn Độ chế tạo. Nguồn ảnh: Indiatv News. Tiếp đến là phi đội tiêm kích MiG-29 của Không quân hải quân Ấn Độ. Nguồn ảnh: Indiatv News. Phi đội chiến đấu cơ tấn công mặt đất SEPECAT Jaguar của Không quân Ấn Độ. Nguồn ảnh: Indiatv News. Tất nhiên không thể thiếu tiêm kích đa năng Su-30MKI, dòng chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Ấn Độ trong thế kỷ 21. Nguồn ảnh: Indiatv News. Trong ảnh là đội hình bay Su-30MKI và máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không EMB-145 của Không quân Ấn Độ. Nguồn ảnh: Doordarshan National. Và bay ở cuối đoàn diễu hành là đội bay gồm Su-30MKI và máy bay vận tải chiến lược Boeing C-17 của Không quân Ấn Độ. Nguồn ảnh: Doordarshan National. Mời độc giả xem video: Màn trình diễn mô-tô điệu nghệ của các nữ binh sĩ Ấn Độ trong Ngày Cộng hòa 2018. (Nguồn ABP ANANDA)