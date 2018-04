Ngỡ ngàng: Quân đội Lào sở hữu pháo tự hành tối tân

Kênh truyền hình LaoPSTV (Lào) mới đây đăng tải đoạn video ghi lại nhiều hình ảnh khiến giới quân sự khu vực Đông Nam Á ngỡ ngàng – Quân đội Lào bất ngờ có trong tay các khẩu pháo tự hành CS/SH-1 do Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: LaoPSTV Điều đáng lưu tâm là các trang mạng cập nhật trang bị quân sự Lào vẫn chưa hề có thông tin về việc nước này sở hữu pháo tự hành CS/SH-1. Nguồn ảnh: LaoPSTV Trong ảnh, các sĩ quan Quân đội Lào tham quan đơn vị pháo binh trang bị CS/SH-1. Hiện vẫn chưa rõ số lượng CS/SH-1 mà Lào nhận được từ Trung Quốc, và liệu rằng số pháo này được Lào mua của Trung Quốc hay là hàng viện trợ. Nguồn ảnh: LaoPSTV Cận cảnh một trong các khẩu pháo CS/SH-1 của Lào. Đây được xem là khẩu pháo tự hành đầu tiên, hiện đại nhất trong lịch sử trang bị Quân đội Lào. Nguồn ảnh: LaoPSTV CS/SH-1 là phiên bản xuất khẩu của thiết kế pháo tự hành PCL-09 do Tổng Công ty Công nghiệp Hoa Bắc (NORINCO) phát triển từ đầu những năm 2000. Nó được cho là có sự tham khảo từ mẫu pháo CAESAR của Pháp. Nguồn ảnh: ChinaMilitaryReview Phiên bản xuất khẩu CS/SH-1 chính thức ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm hàng không Chu Hải 2014. Nguồn ảnh: ChinaMilitaryReview CS/SH-1 được thiết kế theo hướng "đơn giản", là mẫu pháo tự hành không tháp pháo, phần khung bệ pháo cùng cơ cấu nạp đạn, thùng đạn dược được đặt trên thùng sau xe vận tải 6x6 Shaaxi. Nguồn ảnh: Military-Today CH/SH-1 được trang bị khẩu pháo dã chiến PL-96 122mm - phiên bản Trung Quốc của khẩu pháo kéo D-30 122mm do Liên Xô sản xuất. Loại pháo này cũng được Lào sử dụng rộng rãi. Nguồn ảnh: Military-Today Tầm bắn của CS/SH-1 xem ra cũng tương đương PCL-09 với tầm bắn tối đa 18km với đạn nổ phá mảnh tiêu chuẩn, tăng lên 22-27km với đạn có trợ lực tăng tầm. Nguồn ảnh: Military-Today Tốc độ bắn có thể đạt từ 6-8 phát/phút với hệ thống hỗ trợ nạp đạn bán tự động. Hộp tiếp đạn nằm ngay trên thùng sau xe với cơ số 40 viên. Nguồn ảnh: Military-Today Hiện chưa rõ liệu phiên bản dành cho Lào có được NORINCO lắp đặt hệ thống điều khiển hỏa lực "toàn tập" lấy từ PCL-09 hay không. Với hệ thống đó, các khẩu pháo CS/SH-1 có thể khai hỏa chính xác hơn, nhận mục tiêu nhanh hơn. Nguồn ảnh: Military-Today Gia bTheo biên chế trong Quân đội Trung Quốc, một khẩu đội PCL-09/CS/SH1 bao gồm 6 khẩu pháo và một xe chỉ huy khẩu đội. Một trung đoàn PCL-09 bao gồm nhiều khẩu đội, một tiểu đoàn xe chỉ huy; một radar trinh sát khí tượng; một radar định vị pháo binh và một số xe trinh sát... Nguồn ảnh: Military-Today Mời độc giả xem video: Pháo tự hành PCL 09 của Trung Quốc có trong biên chế Quân đội Lào. (nguồn CMP Pich)

