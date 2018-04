Năm nay, Không quân Nga liệu còn “lỡ hẹn” ở Quảng trường Đỏ?

Năm ngoái, do điều kiện thời tiết bất lợi nên bao công luyện tập của các đơn vị thuộc Không quân Nga sẽ tham gia vào buổi lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng đều "đổ sông đổ bể". Nguồn ảnh: TASS. Năm nay, ngay từ đầu tháng 4 vừa qua, các đơn vị tinh nhuệ nhất của Không quân Nga bắt đầu các hoạt động luyện tập chuẩn bị lễ duyệt binh mừng 73 năm Ngày Chiến Thắng tại sân bay Kubinka, ngoại ô Moscow để tập luyện cho buổi lễ quan trọng này. Nguồn ảnh: TASS. Su-30SM của đội bay trình diễn "Hiệp sĩ Nga" cất cánh tham gia một bài huấn luyện bay từ sân bay Kubinka, ngoại ô Moscow. Nguồn ảnh: TASS. Một bài đồng diễn của đội bay Nhũng Kỵ Sĩ Nga với các chiến đấu cơ Su-30SM. Nguồn ảnh: TASS. MiG-29 của đội bay trình diễn Strizhi (Chim Yến) mở dù hãm tốc độ sau khi hạ cánh kết thúc bài bay biểu diễn của mình. Nguồn ảnh: TASS. Sukhoi Su-30SM trên đường băng sẵn sàng tham gia luyện tập cho cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng. Nguồn ảnh: TASS. Su-25 bay trình diễn theo đội hình trên sân bay Kubinka ở ngoại ô Moscow. Nguồn ảnh: TASS. Do có quá nhiều đội bay tập trung tại đây, sân bay này chỉ cho phép một đội bay bay tập cùng lúc trên không để tránh những trường hợp đáng tiếc. Nguồn ảnh: TASS. Dự kiến trong buổi duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến Thắng năm nay của Nga, lực lượng Không quân sẽ tham gia với 73 máy bay bao gồm trực thăng, máy bay tầm xa chiến lược, các máy bay chiến thuật và cả máy bay vận tải. Nguồn ảnh: TASS. Đội bay trực thăng vũ trang tham gia tập luyện cho buổi duyệt binh trên bầu trời Quảng Trường Đỏ vào ngày 9/5 tới đây. Nguồn ảnh: TASS. Năm ngoái, do điều kiện thời tiết không thuật lợi nên toàn bộ các đội bay thuộc Không - Hải quân Nga đều không thể xuất hiện trong buổi lễ duyệt binh. Hy vọng năm nay điều tương tự sẽ không diễn ra. Nguồn ảnh: TASS. Mời độc giả xem Video: Hoành tráng đội bay của Nga tập luyện cho buổi duyệt binh năm 2017.

Năm ngoái, do điều kiện thời tiết bất lợi nên bao công luyện tập của các đơn vị thuộc Không quân Nga sẽ tham gia vào buổi lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng đều "đổ sông đổ bể". Nguồn ảnh: TASS. Năm nay, ngay từ đầu tháng 4 vừa qua, các đơn vị tinh nhuệ nhất của Không quân Nga bắt đầu các hoạt động luyện tập chuẩn bị lễ duyệt binh mừng 73 năm Ngày Chiến Thắng tại sân bay Kubinka, ngoại ô Moscow để tập luyện cho buổi lễ quan trọng này. Nguồn ảnh: TASS. Su-30SM của đội bay trình diễn "Hiệp sĩ Nga" cất cánh tham gia một bài huấn luyện bay từ sân bay Kubinka, ngoại ô Moscow. Nguồn ảnh: TASS. Một bài đồng diễn của đội bay Nhũng Kỵ Sĩ Nga với các chiến đấu cơ Su-30SM. Nguồn ảnh: TASS. MiG-29 của đội bay trình diễn Strizhi (Chim Yến) mở dù hãm tốc độ sau khi hạ cánh kết thúc bài bay biểu diễn của mình. Nguồn ảnh: TASS. Sukhoi Su-30SM trên đường băng sẵn sàng tham gia luyện tập cho cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng . Nguồn ảnh: TASS. Su-25 bay trình diễn theo đội hình trên sân bay Kubinka ở ngoại ô Moscow. Nguồn ảnh: TASS. Do có quá nhiều đội bay tập trung tại đây, sân bay này chỉ cho phép một đội bay bay tập cùng lúc trên không để tránh những trường hợp đáng tiếc. Nguồn ảnh: TASS. Dự kiến trong buổi duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến Thắng năm nay của Nga, lực lượng Không quân sẽ tham gia với 73 máy bay bao gồm trực thăng, máy bay tầm xa chiến lược, các máy bay chiến thuật và cả máy bay vận tải. Nguồn ảnh: TASS. Đội bay trực thăng vũ trang tham gia tập luyện cho buổi duyệt binh trên bầu trời Quảng Trường Đỏ vào ngày 9/5 tới đây. Nguồn ảnh: TASS. Năm ngoái, do điều kiện thời tiết không thuật lợi nên toàn bộ các đội bay thuộc Không - Hải quân Nga đều không thể xuất hiện trong buổi lễ duyệt binh. Hy vọng năm nay điều tương tự sẽ không diễn ra. Nguồn ảnh: TASS. Mời độc giả xem Video: Hoành tráng đội bay của Nga tập luyện cho buổi duyệt binh năm 2017.