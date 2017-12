Lý do không ngờ khiến phiến quân IS run sợ trước đạo quân này

Trong cuộc chiến chống khủng bố IS, ít ai biết rằng có cả sự tham gia của cả phái yếu và trên chiến trường họ nổi khiếp sợ của mọi tay súng phiến quân IS. Nguồn ảnh: Sina. Về thân phận của lực lượng này, đây đều là những người lính tình nguyện, phục vụ trong lực lượng vũ trang Iraq, quân đội Syria hoặc lực lượng vũ trang người Kurd. Nguồn ảnh: Sina. Họ hoàn toàn ý thức được mối nguy hiểm mà mình phải đối mặt, ngoài những cái chết có phần "êm ái" khi giao tranh, họ còn phải đối mặt với nguy cơ bị lạm dụng, hoặc tệ hơn là bị bán làm nô lệ nếu rơi vào tay phiến quân IS. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù vậy, rất nhiều người phụ nữ dũng cảm ở Iraq và Syria vẫn sẵn sàng tham gia vào trận chiến chống tổ chức khủng bố tàn bạo nhất lịch sử nhân loại này. Nguồn ảnh: Sina. Giống như mọi người lính khác, họ hoàn toàn không nhận được bất cứ sự ưu tiên nào trên chiến trường, sẵn sàng chiến đấu ở mọi nơi bất chấp nguy hiểm rình rập. Nguồn ảnh: Sina. Phần lớn trong số họ đều là những người đã từng mất người thân do bị phiến quân IS sát hạt. Chính điều đó đã nung nấu ý định trả thù trong họ, tạo nên sức mạnh ý chí rất lớn. Nguồn ảnh: Sina. Về phía phiến quân IS, chúng đều là những kẻ tôn sùng một cách cực đoan Đạo Hồi. Trong Kinh thánh của người Hồi Giáo có ghi rõ, bất cứ người đàn ông nào chết dưới tay phụ nữ đều sẽ không được lên thiên đường. Nguồn ảnh: Sina. Điều này đã tác động rất lớn tới tinh thần của các tay súng IS khi chúng biết rằng đang phải đối đầu với những nữ chiến binh ở bên kia chiến tuyến. Nguồn ảnh: Sina. Thậm chí, có những đội quân tóc dài đã được thành lập, không chỉ mang tác dụng tuyên truyền mà họ còn gặt hái được rất nhiều chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố IS. Nguồn ảnh: Sina. Trong tương lai, chừng nào Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn thì những người phụ nữ này vẫn sẽ còn tiếp tục tham gia vào con đường "diệt ác, trừ gian" mà không màng tới hạnh phúc cá nhân. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Phim tài liệu về những người phụ nữ trên trận tuyến chống khủng bố IS gian khổ. Nguồn: BBC.

