Lai lịch thật sự của pháo cối tự hành Trung Quốc luôn tự hào

Theo đó pháo cối tự hành PLL-05 của Trung Quốc, ngay từ khi mới xuất hiện đã được xem là loại vũ khí "con lai" giữa công nghệ Trung Quốc và Nga, khi nó sở hữu thiết kế tương tự mẫu pháo cối tự hành 2S23 "Nona-SVK" do Nga sản xuất. Cụ thể, phần tháp pháo của PLL-05 hoàn toàn tương tự như của 2S23, cùng với đó là việc sử dụng khung gầm bánh lốp làm nền tảng chính. Nguồn ảnh: Military. Khẩu pháo tự hành này của Trung Quốc cũng sử dụng tháp pháo cỡ nòng 120mm làm vũ khí chính giống với pháo cối tự hành 2S23 của Nga. Nguồn ảnh: Chinamilitary. Pháo tự hành PLL-05 có trọng lượng 16,5 tấn, dài 663cm, rộng 280 cm và có chiều cao 320 cm. Khẩu pháo tự hành do Bắc Kinh sản xuất này có kíp chiến đấu đầy đủ 4 người. Nguồn ảnh: Military. Khẩu pháo chính của PLL-05 vừa có khả năng bắn như pháo thông thường, vừa có khả năng bắn như cối với góc nâng nòng tối đa lên tới 80 độ. Khẩu pháo này có kèm theo cả cơ chế nạp đạn bán tự động. Nguồn ảnh: Weibo. Với cơ chế nạp đạn bán tự động, PLL-05 có khả năng bắn với tốc độ tối đa lên tới 10 viên mỗi phút, tùy thuộc vào trình độ của nạp đạn viên vì ở chế độ nạp đạn bán tự động này, nạp đạn viên vẫn phải tham gia vào quá trình nạp đạn. Nguồn ảnh: Showtime. Xe có dự trữ đạn tổng cộng 36 viên bao gồm đạn pháo cối hoặc đạn xuyên phá chống tăng. Tầm bắn tối đa khi sử dụng đạn cối của khẩu pháo này vào khoảng 9 km. Nguồn ảnh: Armyrecognition. Ngoài ra, xe còn được trang bị 1 khẩu súng máy hạng nặng đặt trên nóc xe với cỡ nòng 12,7x108mm. Đây là khẩu QJC-88 cũng do Trung Quốc tự sản xuất. Nguồn ảnh: Fineart. Hệ thống chuyển động của PLL-05 có nét tương đồng với hệ thống chuyển động của xe thiết giáp chở quân BTR-80 do Liên Xô sản xuất trước đây. Tuy nhiên, hệ thống chuyển động này lại được lấy từ thiết giáp chở quân WZ-551 do Trung Quốc sản xuất từ những năm 80 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: News. Cơ cấu chuyển động 6x6 cho phép pháo cối tự hành PLL-05 có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 80 km/h và có dự trữ hành trình tổng cộng 700 km. Nguồn ảnh: RIA. PLL-05 lần đầu tiên xuất hiện từ năm 2001, sau đó khoảng vài năm thì khẩu pháo tự hành này chính thức được gia nhập biên chế Quân đội Trung Quốc. Tới năm 2009, PLL-05 chính thức được ra mắt công chúng trong cuộc duyệt binh kỷ niệm mừng 60 năm ngày độc lập của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Military. Mời độc giả xem Video: Thiết giáp Trung Quốc trình diễn khả năng của mình tại Nga.

