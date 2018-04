Kinh hoàng vũ khí đáng sợ nhất của Không quân Nhật trong CTTG 2

Trong những năm tháng cuối cùng của Chiến tranh Thế giới thứ 2, Không quân Nhật Bản đã sử dụng chiến thuật Kamikaze hay còn gọi là "Thần Phong" cảm tử lao máy bay vào tàu chiến Mỹ nhằm ngăn chặn bước tiến của lực lượng hải quân lớn nhất thế giới. Nguồn ảnh: Archive. Nghe có vẻ điên rồ nhưng chiến thuật này của Không quân Nhật lại hiệu quả một cách khó tin. Cụ thể, phía Mỹ thống kê đã có khoảng 3800 phi công Thần Phong của Nhật bị tiêu diệt, đổi lại Mỹ có thiệt hại 7000 nhân mạng. Nguồn ảnh: Archive. Các phi cơ được sử dụng cho mục đích tấn công cảm tử được cải biên lại, mang được ít nhiên liệu hơn vì chỉ cần bay tới mục tiêu chứ không cần... bay về. Nguồn ảnh: Archive. Lượng nhiên liệu bị cắt giảm đi sẽ được thay thế bằng thuốc nổ liều cao nhằm tăng sức công phá cho mỗi pha tấn công cảm tử của các phi công Nhật. Nguồn ảnh: Wiki. Điểm đặc biệt là những quả bom "có người lái" này có độ chính xác cao hơn nhiều so với các kiểu không kích truyền thống. Theo thống kê đã có tới 19% các phi vụ tấn công Kamizake thành công, cao hơn bất cứ kiểu tấn công nào khác của Không quân Nhật từ trong toàn bộ cuộc chiến. Nguồn ảnh: Pinterest. Những cuộc tấn công Thần Phong đầu tiên được bắt đầu từ tháng 10/1944 sau những thất bại liên tục mang tính chiến lược của Hải quân Nhật trên Thái Bình Dương khiến lực lượng này gần như không còn đủ sức để đối đầu với Hải quân Mỹ. Những đợt tấn công đầu tiên tỏ ra cực kỳ hiệu quả với yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ đã lấy lại tinh thần ngay sau đó và cũng chiến đấu với những phi cơ Thần Phong này theo kiểu "một mất một còn". Nguồn ảnh: Shanghailist. Tuy nhiên, số lượng phi vụ thành công của các phi công Thần Phong là quá nhiều, khiến cho phía Mỹ phải lo sợ. Trong số các tàu chiến Mỹ xấu số có cả các tàu sân bay và thiết giáp hạm cỡ lớn cũng bị tấn công theo kiểu này. Nguồn ảnh: Wiki. May mắn cho người Mỹ là phía Nhật lúc này đã quá yếu, ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật bị máy bay ném bom Mỹ rải thảm và trở nên trì trệ. Số lượng máy bay và phi công mà Nhật mất đi sau mỗi đợt tấn công cảm tử cũng nhiều hơn nhiều con số họ có thể huấn luyện và sản xuất để bù đắp lại. Nguồn ảnh: Flickr. Tuy nhiên, nhiều sử gia cho rằng Thần Phong cũng chính là nguyên do khiến Nhật Bản phải hứng chịu hai quả bom nguyên tử. Cụ thể, qua các đợt tấn công cảm tử của Kamikaze, phía Mỹ đã cho rằng người Nhật sẵn sàng "chiến đấu đến chết chứ không chịu đầu hàng" nếu Mỹ có tấn công lên lãnh thổ Nhật. Nguồn ảnh: Flickr. Mỹ tính toán, sẽ tổn thất khoảng 1,5 triệu lính Thủy quân Lục chiến để chiếm được trọn vẹn nước Nhật và người dân Nhật khi đó sẽ phải chịu thiệt hại hàng chục triệu một cách vô ích. Chính vì vậy, Mỹ đã quyết định thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản để kết thúc sớm chiến tranh. Nguồn ảnh: Flickr. Cuốn sách "The Sacred Warriors: Japan's Suicide Legions" xuất bản năm 1982 của Denis và Peggy Warner đã thống kê tổng cộng Mỹ mất 57 tàu chiến các loại bởi chiến thuật Kamikaze này của Nhật. Trong đó có 3 tàu sân bay, 14 khu trục hạm, 11 tàu đổ bộ cùng nhiều loại tàu nhỏ khác. Nguồn ảnh: Flickr. Mời độc giả xem Video: Phi công cảm tử Thần Phong của Nhật Bản liên tiếp tấn công tàu sân bay USS Essex của Mỹ khiến nó bị chìm sau đó vài ngày.

