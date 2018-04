Không quân Nga chuẩn bị cho đợt trình diễn lớn nhất trong năm

Những ngày tháng 4 tại khu huấn luyện Alabino, ngoại ô Moscow, hàng trăm máy bay và phương tiện chiến đấu mặt đất, cùng 12.500 binh sĩ đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh vào ngày 9/5. Ảnh: Arms of Russia. Trong đó, đội hình diễu binh của Không quân Nga có sự tham gia của 74 máy bay các loại. Ảnh: Arms of Russia. Nhóm không quân chiến thuật sẽ có 10 máy bay, gồm 4 tiêm kích-bom Su-34, 4 Su-30SM và 2 Su-35S. Ảnh: Arms of Russia. Nhóm hàng không ném bom gồm 4 cường kích Su-24M, cùng 6 cường kích Su-25 cất cánh từ một sân bay ngoài Alabino. Ảnh: Arms of Russia. Đợt trình diễn của Không quân Nga năm nay có nhiều thách thức so với những năm trước, đó là số lượng máy bay tham gia đông, bay trong thời gian ngắn. Ảnh: Arms of Russia. Việc điều phối các máy bay cất cánh theo đúng kịch bản là vấn đề không dễ dàng, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa nhiều bộ phận. Ảnh: Arms of Russia. Các phi công tham gia bay biểu diễn năm nay đều là những người dày dạn kinh nghiệm. Họ là những người xuất sắc trong các đơn vị của Không quân Nga. Ảnh: Arms of Russia. Su-30SM cất cánh bay huấn luyện. Điểm khó trong bay biểu diễn là duy trì cự ly đội hình, tốc độ và độ cao. Ảnh: Arms of Russia. Các máy bay sẽ bay cách nhau ở cự ly 5 m, duy trì ở tốc độ 550 km/h và độ cao 300 m so với mặt đất. Ảnh: Arms of Russia. Su-35S chuẩn bị hạ cánh sau đợt bay huấn luyện. Đây là chiến đấu cơ hiện đại nhất của Không quân Nga ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Arms of Russia. Đội hình máy bay trên không góp phần làm cho lễ diễu binh trở nên hoành tráng. Ảnh: Arms of Russia. Bay biểu diễn là hoạt động vinh danh không quân anh hùng của Nga trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ảnh: Arms of Russia. Các phi công trao đổi kinh nghiệm sau mỗi lần bay. Sự phối hợp ăn ý giữa các phi công là nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của đợt bay biểu diễn. Ảnh: Arms of Russia. Mời độc giả xem video: Tổng thống Nga Putin thăm căn cứ không quân Khmeimim ở Syria. (nguồn RT)

