Không quân Mỹ: F-35 vẫn thua chiến đấu cơ từ thời Chiến tranh Lạnh

Lockheed Martin đang đau đầu không biết làm cách này để chiến đấu cơ F-35 do hãng này sản xuất dù được mệnh danh là phi cơ hiện đại nhất thế giới hiện nay có thể đánh bại được F-15 - một loại chiến đấu cơ của Mỹ ra đời từ năm 70 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: Wiki. Cụ thể, Sputnik đăng tải thông tin được xác nhận bởi các phi công F-15 của Mỹ đóng quân ở căn cứ không quân Kadena, Nhật Bản. Cụ thể, kể từ khi 12 chiếc tiêm kích F-35A của Không quân Mỹ được triển khai tới khu vực này, các buổi huấn luyện mô phỏng không chiến giữa F-35A và F-15 đã được diễn ra thường xuyên. Nguồn ảnh: F-35. Thông thường, các buổi hỗn chiến sẽ diễn ra giữa các phi cơ F-35 với nhau nhưng khi các buổi hỗn chiến được tổ chức giữa F-35 và phi cơ F-15 thì phần thắng dường như lại đang nghiêng về phía chiến đấu cơ từ thời Chiến tranh Lạnh F-15. Nguồn ảnh: NewsNBC. Cụ thể, Đại úy Phi công Mỹ ông Brock McGehee cho biết, đôi khi những chiếc F-15 trong tay các phi công dày dặn kinh nghiệm có thể hạ gục một cách dễ dàng những chiếc F-35A hiện đại, kể cả khi F-15 không cần F-35 chấp điểm. Nguồn ảnh: Image. Điều này khiến nhiều người nhớ về bản báo cáo cách đây ba năm do Không quân Mỹ để lộ ra, trong đấy có ghi rõ các phi công lái thử F-35 đã nhận xét thẳng thắn rằng F-35 là một chiến đấu cơ "cải lùi" nhất là về khả năng hỗn chiến do độ cơ động quá kém trên không. Nguồn ảnh: Flickr. Trong các bài hỗn chiến trên không được mô phỏng, F-35 thường chấp từ 2 tới 4 điểm so với các phi cơ thế hệ cũ vì nó không sử dụng hết các tính năng tàng hình của mình do lo sợ lộ bí mật. Tuy nhiên, kể cả khi không chấp điểm các phi công F-15 vẫn có thể theo đuôi và khóa "chết" F-35 một cách đơn giản. Nguồn ảnh: Airforce. Lý giải cho điều này, nhiều phi công lái F-35 của Mỹ cho rằng chiếc máy bay này dù có tốc độ không cao nhưng lại có bán kính quay đầu rất lớn, khiến nó khó có thể cơ động và lảng tránh được khi bị theo đuôi bởi những chiếc tiêm kích cơ động như F-15, F-16 và F/A-18. Nguồn ảnh: USAF. Thêm vào đó, do có tốc độ tối đa không cao, F-35 cũng khó có thể sử dụng lợi thế tốc độ để vượt ra ngoài tầm truy đuổi của các chiến đấu cơ đối địch. Điều này đã thể hiện rất rõ trong các bài chiến đấu mô phỏng khi phi công điều khiển F-35 gần như không có cách này để thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương nếu "chót" để đối phương vòng ra sau lưng mình. Nguồn ảnh: Tube. Các phi công Mỹ nhận định, công nghệ tàng hình thực chất không hề tăng khả năng quay vòng hay tốc độ của loại máy bay này. Chính vì vậy, khi đã bị phát hiện, F-35 dường như sẽ cầm chắc phần thua trong tay, nhất là khi đối phương của nó là một máy bay đủ tốt và một phi công nhiều kinh nghiệm. Nguồn ảnh: USAF. Mời độc giả xem Video: Lý do tại sao F-35 vẫn "thua đau" F-15 khi hai chiếc máy bay này thử đối đầu nhau ở Nhật Bản.



Lockheed Martin đang đau đầu không biết làm cách này để chiến đấu cơ F-35 do hãng này sản xuất dù được mệnh danh là phi cơ hiện đại nhất thế giới hiện nay có thể đánh bại được F-15 - một loại chiến đấu cơ của Mỹ ra đời từ năm 70 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: Wiki. Cụ thể, Sputnik đăng tải thông tin được xác nhận bởi các phi công F-15 của Mỹ đóng quân ở căn cứ không quân Kadena, Nhật Bản. Cụ thể, kể từ khi 12 chiếc tiêm kích F-35A của Không quân Mỹ được triển khai tới khu vực này, các buổi huấn luyện mô phỏng không chiến giữa F-35A và F-15 đã được diễn ra thường xuyên. Nguồn ảnh: F-35. Thông thường, các buổi hỗn chiến sẽ diễn ra giữa các phi cơ F-35 với nhau nhưng khi các buổi hỗn chiến được tổ chức giữa F-35 và phi cơ F-15 thì phần thắng dường như lại đang nghiêng về phía chiến đấu cơ từ thời Chiến tranh Lạnh F-15. Nguồn ảnh: NewsNBC. Cụ thể, Đại úy Phi công Mỹ ông Brock McGehee cho biết, đôi khi những chiếc F-15 trong tay các phi công dày dặn kinh nghiệm có thể hạ gục một cách dễ dàng những chiếc F-35A hiện đại, kể cả khi F-15 không cần F-35 chấp điểm. Nguồn ảnh: Image. Điều này khiến nhiều người nhớ về bản báo cáo cách đây ba năm do Không quân Mỹ để lộ ra, trong đấy có ghi rõ các phi công lái thử F-35 đã nhận xét thẳng thắn rằng F-35 là một chiến đấu cơ "cải lùi" nhất là về khả năng hỗn chiến do độ cơ động quá kém trên không. Nguồn ảnh: Flickr. Trong các bài hỗn chiến trên không được mô phỏng, F-35 thường chấp từ 2 tới 4 điểm so với các phi cơ thế hệ cũ vì nó không sử dụng hết các tính năng tàng hình của mình do lo sợ lộ bí mật. Tuy nhiên, kể cả khi không chấp điểm các phi công F-15 vẫn có thể theo đuôi và khóa "chết" F-35 một cách đơn giản. Nguồn ảnh: Airforce. Lý giải cho điều này, nhiều phi công lái F-35 của Mỹ cho rằng chiếc máy bay này dù có tốc độ không cao nhưng lại có bán kính quay đầu rất lớn, khiến nó khó có thể cơ động và lảng tránh được khi bị theo đuôi bởi những chiếc tiêm kích cơ động như F-15, F-16 và F/A-18. Nguồn ảnh: USAF. Thêm vào đó, do có tốc độ tối đa không cao, F-35 cũng khó có thể sử dụng lợi thế tốc độ để vượt ra ngoài tầm truy đuổi của các chiến đấu cơ đối địch. Điều này đã thể hiện rất rõ trong các bài chiến đấu mô phỏng khi phi công điều khiển F-35 gần như không có cách này để thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương nếu "chót" để đối phương vòng ra sau lưng mình. Nguồn ảnh: Tube. Các phi công Mỹ nhận định, công nghệ tàng hình thực chất không hề tăng khả năng quay vòng hay tốc độ của loại máy bay này. Chính vì vậy, khi đã bị phát hiện, F-35 dường như sẽ cầm chắc phần thua trong tay, nhất là khi đối phương của nó là một máy bay đủ tốt và một phi công nhiều kinh nghiệm. Nguồn ảnh: USAF. Mời độc giả xem Video: Lý do tại sao F-35 vẫn "thua đau" F-15 khi hai chiếc máy bay này thử đối đầu nhau ở Nhật Bản.