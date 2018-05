Không quân Đức khủng hoảng: Còn chưa tới 10 tiêm kích Eurofighter

Theo trang tin Rtl.de của Đức đăng tải, hiện Không quân nước này đang rơi vào khủng hoảng giống với những gì mà lực lượng tăng thiết giáp Đức đã từng phải đối mặt hồi đầu năm 2018 vừa rồi. Nguồn ảnh: Rtl. Cụ thể, do các vấn đề về mặt kỹ thuật với hệ thống cảnh báo an toàn trên những chiếc tiêm kích Eurofighter nên hiện tại chỉ có khoảng 10 chiếc Eurofighter trên tổng số 128 chiếc hiện có Không quân Đức sẵn sàng cho chiến đấu. Nguồn ảnh: Fighter. Số còn lại, do không đảm bảo yêu cầu bay và khả năng hoạt động của hệ thống phòng vệ nên không được phép cất cánh trong mọi tình huống, kể cả nếu xảy ra chiến tranh, toàn bộ khoảng hơn 110 chiếc Eurofighter của Không quân Đức sẽ trở thành "vô dụng". Nguồn ảnh: Luff. Ngoài ra, Không quân Đức cũng còn rất ít số lượng vũ khí dành cho các loại chiến đấu cơ Eurofighter này trong kho. Theo thông tin được Rtl đăng tải, thậm chí số lượng vũ khí dự trữ của Không quân Đức hiện tại chỉ còn đủ để trang bị cho... 4 chiếc Eurofighter. Nguồn ảnh: Rtl. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới Không quân và sức mạnh quân sự của nước Đức mà còn ảnh hưởng tới cả sức mạnh quân sự của toàn khối NATO vì Không quân Đức đóng vai trò khá chủ chốt trong khối phòng thủ chung này. Nguồn ảnh: Rtl. Cụ thể, Đức đã cam kết sẽ luôn có ít nhất 82 chiến đấu cơ Eurofighter sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào để phối hợp trong nỗ lực phòng thủ châu Âu cùng các thành viên NATO. Nguồn ảnh: Germany. Tuy nhiên hiện tại, con số Eurofighter có thể cất cánh của Đức chỉ khoảng 10 chiếc và trong số đó chỉ 4 chiếc có khả năng được trang bị đầy đủ vũ khí. Rõ ràng đây là một tổn thất cực kỳ lớn với NATO vì khó có quốc gia nào có lực lượng máy bay đủ nhiều để bù đắp vào con số khoảng 80 chiếc chiến đấu cơ bị thiếu hụt này của Đức. Nguồn ảnh: Airplanes. Hiện tại, vẫn chưa rõ vấn đề kỹ thuật cụ thể mà Đức gặp phải với lực lượng chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của mình. Tuy nhiên, chắc chắn Không quân Đức sẽ phải sớm có biện pháp khắc phục vấn đề này trước khi bị mất dần ảnh hưởng về mặt quân sự của mình tới NATO. Nguồn ảnh: Totalger. Hơn 70 năm kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, từ một lực lượng có sức mạnh quân sự khủng khiếp nhất châu Âu, nay quân đội Đức đã gần như không còn gì khi mà họ chỉ còn chục chiếc chiến đấu cơ bay được và chục chiếc xe tăng Leopard 2 còn đủ khả năng chiến đấu. Nguồn ảnh: Senkai. Mời độc giả xem Video: Quảng cáo hoành tráng về sức mạnh của Không quân Đức với các chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon.

