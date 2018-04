Không phá được băng, tàu chiến Mỹ bị "giam" ở Canada hơn ba tháng

Tàu chiến đấu ven vờ (LCS) mới nhất của Hải quân Mỹ, chiếc USS Little Rock cuối cùng cũng có thể thoát ra được vùng nước băng giá ở cảng Montreal - Canada để quay trở về nước hồi cuối tháng ba vừa qua sau hơn ba tháng bị cầm chân ở đây do nó không thể di chuyển qua lớp băng quá dày. Nguồn ảnh: Twitter. Sau ba tháng bị mắc kẹt ở cảng Montreal, giới báo chí Mỹ đã gọi đây là một "bài học từ mẹ tự nhiên" dành cho những tàu chiến hiện đại và kiêu ngạo của nước này. Nguồn ảnh: Twitter. Theo thông tin chính thức được đăng tải trên trang web của Hải quân Mỹ là USNI, hôm thứ bảy tuần vừa rồi, tàu USS Litte Rock với sự hỗ trợ của một vài tàu cứu hộ Canada đã thoát được ra khỏi khu vực cảng Montreal. Nguồn ảnh: Twitter. Lý giải cho việc cần tới sự giúp đỡ của các tàu kéo Canada, phía Mỹ cho biết đó là do băng mới chỉ tan một phần, phần lớn cảng Montreal vẫn bị chìm trong băng giá và những tảng băng lớn, rất khó cho tàu chiến đấu ven bờ lớp Freedom này có thể tự thoát được ra ngoài. Nguồn ảnh: Sina. Hình ảnh tàu USS Litte Rock đang chuẩn bị ra khỏi địa phận Canada. Nguồn ảnh: Sina. Tàu USS Little Rock bên trong cảng Montreal - tình hình thời tiết dù đã có tiến triển khả quan hơn nhưng dưới nước, băng vẫn chưa tan hết hoàn toàn. Nguồn ảnh: Sina. USS Little Rock (LCS-9) là tàu chiến đấu ven bờ được đóng theo lớp Freedom của Mỹ, hạ thủy từ năm 2015 và mới gia nhập biên chế Hải quân Mỹ hôm 16/12/2017 vừa rồi. Ngay sau khi nhập biên, con tàu này đã bị "nhốt" ở cảng Montreal của Canada do thời tiết chuyển biến quá xấu. Nguồn ảnh: Sina. USS Litte Rock có độ giãn nước tối đa 3900 tấn, dài 115,3 mét, lườn rộng 17,5 mét và có độ mớm nước 4 mét. Tàu được trang bị 2 động cơ tua-bin khí Rolls Royce cho phép nó có thể chạy được với tốc độ tối đa 45 hải lý tương đương với 83 km/h. Nguồn ảnh: Sina. Đây là chiếc tàu thứ năm thuộc lớp Freedom của Hải quân Mỹ. Tổng ộng, Hải quân Mỹ dự định đóng 27 tàu tuần tra bờ biển loại này, hiện tại đang có 3 chiếc nước đang được hoàn thiện và 4 chiếc đang trong giai đoạn đóng mới. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Quảng cáo tàu chiến đấu ven biển hiện đại lớp Freedom của Mỹ. Sự thật phũ phàng là dù hiện đại cũng không thoát được khỏi băng giá.

