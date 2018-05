Indonesia sắp đưa vào sản xuất xe tăng nội địa đầu tiên

Theo thông tin được Army Recognition đăng tải, mẫu xe tăng hạng trung mang tên "Tiger" do Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác phát triển đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi được Jakarta đưa vào sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: Armyrecognition. Dự kiến, Quân đội Indonesia sẽ đặt mua khoảng 100 chiếc xe tăng Tiger trong tương lai gần khi dòng xe tăng này chính thức được đưa vào sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: Pinterest. Là một sản phẩm quốc phòng được ra đời dưới sự hợp tác giữa Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ, xe tăng hạng trung Tiger của Indonesia hay còn có tên gọi khác là MMWT (Modern Medium Weight Tank - xe tăng hạng trung hiện đại) được biết tới lần đầu tiên từ năm 2016. Nguồn ảnh: Pinterest. Có trọng lượng 35 tấn, Tiger vừa được xếp hạng là xe bọc thép chiến đấu, vừa được xếp hạng là xe tăng hạng trung. Xe có kíp lái chỉ 3 người nghĩa là nó sử dụng cơ chế nạp đạn tự động. Nguồn ảnh: Winwod. Loại phương tiện chiến đấu này được trang bị vũ khí chính là một khẩu pháo cỡ nòng 105 mm, kèm theo đó là một khẩu súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm. Nguồn ảnh: Armyrec. Động cơ chính của xe là loại động cơ diesel cung cấp công suất tổng cộng 700 mã lực, tương đương với sức kéo 20 mã lực cho mỗi tấn, giúp xe đạt được tốc độ tối đa lên tới 70 km/h. Nguồn ảnh: Wiki. Năm 2016, xe tăng Tiger lần đầu tiên xuất hiện với mẫu pháo chính 105mm thường xuất hiện trên các mẫu xe tăng hạng nhẹ của châu Âu, tuy nhiên chỉ một năm sau đó tại triển lãm quốc phòng IDEF-2017 nó lại được tích hợp với hệ thống tháp pháo chiến đấu tiên tiến Cockerill XC-8 do công ty CMI Defense của Bỉ phát triển với pháo chính vẫn là 105mm. Nguồn ảnh: Armyrec. Theo các thông tin được truyền thông Indonesia đăng tải, loại xe tăng Tiger này được trang bị hệ thống giáp theo kiểu mô-đun, có thể thay thế một cách dễ dàng trong trường hợp bị hư hại trên chiến trường. Nguồn ảnh: Armyrec. Hiện tại, vẫn chưa rõ giá thành và thời gian chiếc xe tăng này được Indonesia đưa vào sản xuất hàng loạt. Được biết đây cũng là dòng xe tăng đầu tiên được một nước Đông Nam Á tự sản xuất theo giấy phép chuyển giao công nghệ. Nguồn ảnh: Flickr. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh xe tăng hạng trung đời mới nhất do Indonesia kết hợp cùng Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế và sản xuất

Theo thông tin được Army Recognition đăng tải, mẫu xe tăng hạng trung mang tên "Tiger" do Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác phát triển đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi được Jakarta đưa vào sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: Armyrecognition. Dự kiến, Quân đội Indonesia sẽ đặt mua khoảng 100 chiếc xe tăng Tiger trong tương lai gần khi dòng xe tăng này chính thức được đưa vào sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: Pinterest. Là một sản phẩm quốc phòng được ra đời dưới sự hợp tác giữa Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ, xe tăng hạng trung Tiger của Indonesia hay còn có tên gọi khác là MMWT (Modern Medium Weight Tank - xe tăng hạng trung hiện đại ) được biết tới lần đầu tiên từ năm 2016. Nguồn ảnh: Pinterest. Có trọng lượng 35 tấn, Tiger vừa được xếp hạng là xe bọc thép chiến đấu, vừa được xếp hạng là xe tăng hạng trung. Xe có kíp lái chỉ 3 người nghĩa là nó sử dụng cơ chế nạp đạn tự động. Nguồn ảnh: Winwod. Loại phương tiện chiến đấu này được trang bị vũ khí chính là một khẩu pháo cỡ nòng 105 mm, kèm theo đó là một khẩu súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm. Nguồn ảnh: Armyrec. Động cơ chính của xe là loại động cơ diesel cung cấp công suất tổng cộng 700 mã lực, tương đương với sức kéo 20 mã lực cho mỗi tấn, giúp xe đạt được tốc độ tối đa lên tới 70 km/h. Nguồn ảnh: Wiki. Năm 2016, xe tăng Tiger lần đầu tiên xuất hiện với mẫu pháo chính 105mm thường xuất hiện trên các mẫu xe tăng hạng nhẹ của châu Âu, tuy nhiên chỉ một năm sau đó tại triển lãm quốc phòng IDEF-2017 nó lại được tích hợp với hệ thống tháp pháo chiến đấu tiên tiến Cockerill XC-8 do công ty CMI Defense của Bỉ phát triển với pháo chính vẫn là 105mm. Nguồn ảnh: Armyrec. Theo các thông tin được truyền thông Indonesia đăng tải, loại xe tăng Tiger này được trang bị hệ thống giáp theo kiểu mô-đun, có thể thay thế một cách dễ dàng trong trường hợp bị hư hại trên chiến trường. Nguồn ảnh: Armyrec. Hiện tại, vẫn chưa rõ giá thành và thời gian chiếc xe tăng này được Indonesia đưa vào sản xuất hàng loạt. Được biết đây cũng là dòng xe tăng đầu tiên được một nước Đông Nam Á tự sản xuất theo giấy phép chuyển giao công nghệ. Nguồn ảnh: Flickr. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh xe tăng hạng trung đời mới nhất do Indonesia kết hợp cùng Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế và sản xuất