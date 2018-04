Hiện trường trực thăng quân sự Ấn Độ rơi gần dãy núi Himalaya

Theo Sputnik, vụ rơi trực thăng quân sự Ấn Độ xảy ra tại thung lũng Kedarnath gần dãy núi Himalaya thuộc địa phận bang Uttarakhand hôm 3/4. (Nguồn ảnh: Sina) Khi đó, chiếc trực thăng Mi-17V5 của Không quân Ấn Độ chở 6 người, bao gồm cả thành viên phi hành đoàn, bị vướng vào giàn giáo xây dựng trong quá trình hạ cánh và rơi xuống thung lũng Kedarnath. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ và y tế địa phương đã được điều động tới hiện trường hỗ trợ các nạn nhân. May mắn, các nạn nhân chỉ bị thương và không có ai thiệt mạng. Tại hiện trường, chiếc trực thăng Mi-17 nằm lật ngửa còn phần đuôi gần như gãy rời ra khỏi thân. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Mi-17 của Ấn Độ gặp kiểu tai nạn như thế này, nhất là khi phần lỗi thuộc về yếu tố con người hơn là máy móc. Trong số trực thăng vận tải quân sự đang được trang bị cho Không quân Ấn Độ thì Mi-17 là dòng trực thăng hiện đại và đa năng nhất, tuy vậy điều này cũng không thể giúp nó sống sót khỏi "vận đen" đeo bám Không quân Ấn Độ trong nhiều năm qua. Hiện tại Không quân Ấn Độ đang sở hữu khoảng 170 chiếc Mi-17, và nếu các phi công của nước này không cẩn thận hơn thì con số này chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu. Được biết, chiếc trực thăng Mi-17 gặp nạn ở Kedarnath đang chở vật liệu xây dựng phục vụ cho việc trùng tu một di tích cổ trong khu vực vừa bị tàn phá trước đó do lở đất.Trực thăng vận tải Mi-17 vốn được Ấn Độ sử dụng như một phương tiện vận chuyển chính cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả sau vụ sạt lở đất và lũ lụt xảy ra ở Kedarnath từ năm 2013. Mi-17 được phát triển từ khung máy bay cơ bản của Mi-8 do Nga sản xuất từ năm 2012. Đây là loại máy bay trực thăng vận tải hai động cơ cỡ trung bình và cũng có thể lắp thêm vũ khí vào để thành trực thăng vũ trang hạng nặng. Trực thăng Mi-17V5 được thiết kế để vận chuyển hàng hóa và máy móc có khối lượng lên tới 4 tấn cũng như được duy trì khả năng tấn công mục tiêu mặt đất bằng rocket và pháo. Mời độc giả xem thêm video: Rơi trực thăng của Không quân Ấn Độ, 7 quân nhân thiệt mạng hồi năm 2014 (Nguồn: VTC14)

Theo Sputnik, vụ rơi trực thăng quân sự Ấn Độ xảy ra tại thung lũng Kedarnath gần dãy núi Himalaya thuộc địa phận bang Uttarakhand hôm 3/4. (Nguồn ảnh: Sina) Khi đó, chiếc trực thăng Mi-17V5 của Không quân Ấn Độ chở 6 người, bao gồm cả thành viên phi hành đoàn, bị vướng vào giàn giáo xây dựng trong quá trình hạ cánh và rơi xuống thung lũng Kedarnath. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ và y tế địa phương đã được điều động tới hiện trường hỗ trợ các nạn nhân. May mắn, các nạn nhân chỉ bị thương và không có ai thiệt mạng. Tại hiện trường, chiếc trực thăng Mi-17 nằm lật ngửa còn phần đuôi gần như gãy rời ra khỏi thân. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Mi-17 của Ấn Độ gặp kiểu tai nạn như thế này, nhất là khi phần lỗi thuộc về yếu tố con người hơn là máy móc. Trong số trực thăng vận tải quân sự đang được trang bị cho Không quân Ấn Độ thì Mi-17 là dòng trực thăng hiện đại và đa năng nhất, tuy vậy điều này cũng không thể giúp nó sống sót khỏi "vận đen" đeo bám Không quân Ấn Độ trong nhiều năm qua. Hiện tại Không quân Ấn Độ đang sở hữu khoảng 170 chiếc Mi-17, và nếu các phi công của nước này không cẩn thận hơn thì con số này chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu. Được biết, chiếc trực thăng Mi-17 gặp nạn ở Kedarnath đang chở vật liệu xây dựng phục vụ cho việc trùng tu một di tích cổ trong khu vực vừa bị tàn phá trước đó do lở đất. Trực thăng vận tải Mi-17 vốn được Ấn Độ sử dụng như một phương tiện vận chuyển chính cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả sau vụ sạt lở đất và lũ lụt xảy ra ở Kedarnath từ năm 2013. Mi-17 được phát triển từ khung máy bay cơ bản của Mi-8 do Nga sản xuất từ năm 2012. Đây là loại máy bay trực thăng vận tải hai động cơ cỡ trung bình và cũng có thể lắp thêm vũ khí vào để thành trực thăng vũ trang hạng nặng. Trực thăng Mi-17V5 được thiết kế để vận chuyển hàng hóa và máy móc có khối lượng lên tới 4 tấn cũng như được duy trì khả năng tấn công mục tiêu mặt đất bằng rocket và pháo. Mời độc giả xem thêm video: Rơi trực thăng của Không quân Ấn Độ, 7 quân nhân thiệt mạng hồi năm 2014 (Nguồn: VTC14)