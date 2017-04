Giải mã gây "sốc" thứ khiến Không quân Đức đại bại ở Anh

DH.98 Mosquito tên đầy đủ là de Havilland Mosquito, một trong những dòng máy bay chiến đấu đa năng của Không quân Hoàng gia Anh trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Đối với Luftwaffe (Không quân Đức) DH.98 Mosquito được xem rào cản chính khiến lực lượng này không thể mở rộng các đợt không kích vào sâu bên trong lãnh thổ nước Anh. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, điều khiến DH.98 Mosquito trở nên khác biệt so với các dòng chiến đấu cơ cùng loại của Anh khi đó chính là việc nó gần như được làm hoàn toàn bằng gỗ. Sự thật này khiến các tướng lĩnh Luftwaffe gần như phát điên khi các chiến đấu cơ tiên tiến của họ không thể đấu lại một chiếc máy bay được làm bằng gỗ. Nguồn ảnh: Pinterest. Sở dĩ gỗ được chọn làm vật liệu chế tạo DH.98 Mosquito là do Hội đồng Không quân Anh lo ngại sự thiếu hụt nguồn cung hợp kim và thép khi chiến tranh nổ ra. Và độ bền của loại gỗ được dùng để chế tạo DH.98 Mosquito có khả năng chịu lực gần như tương đương với hợp kim nhưng nó lại có trọng lượng nhẹ hơn. Nguồn ảnh: Getty Images. Đề xuất này đã tác động rất lớn đến quá trình thiết kế và phát triển DH.98 Mosquito trong giai đoạn từ cuối những năm 1930 đến đầu 1940. Việc sử dụng gỗ cũng giúp DH.98 Mosquito trở thành một trong những dòng chiến đấu cơ có tốc độ bay nhanh nhất trong CTTG 2 mặc dù nó có trọng lượng lên đến hơn 6 tấn. Nguồn ảnh: awm.gov.au. Không quân Hoàng gia Anh đưa vào trang bị chiếc máy bay DH.98 Mosquito đầu tiên vào cuối năm 1941 với biến thể ném bom như mục đích thiết kế ban đầu của nó. Và kể từ đó, Anh đưa vào sản xuất hàng loạt DH.98 Mosquito với nhiều biến thể khác nhau với số lượng được chế tạo lên đến hơn 7.700 chiếc trong giai đoạn 1940-1950. Nguồn ảnh: Getty Images. Ngoài việc sử dụng thân máy bay bằng gỗ, một điểm nổi bật khác của DH.98 Mosquito chính hệ thống động cơ cánh quạt Rolls-Royce Merlin 23/23 của nó với công suất 1.480 mã lực mỗi chiếc. Về thiết kế hình dáng bên ngoài nó nhìn giống một oanh tạc cơ hơn là một chiến đấu cơ. Nguồn ảnh: hsfeatures.com. Với hệ thống động cơ trên DH.98 Mosquito có tốc độ bay tối đa lên đến 590km/h, ở trần bay 6.500m. Phạm vi chiến đấu hiệu quả của DH.98 Mosquito là khoảng 1.400km đủ sức bảo vệ toàn bộ không phận nước Anh hay thực hiện các nhiệm vụ không kích đường dài. Nguồn ảnh: Getty Images. Do có tốc độ bay nhanh cộng với khả năng cơ động, DH.98 Mosquito dần được cải tiến thành các biến thể chiến đấu ngay trong quá trình phát triển. Thay vì mang bom nó được trang bị thêm súng máy, pháo, rocket phóng loạt. Chính sự thay đổi này đã biến DH.98 Mosquito trở thành một mẫu máy bay chiến đấu đa năng mạnh nhất của Anh trong CTTG 2. Nguồn ảnh: Getty Images. Đa phần hệ thống vũ khí trên DH.98 Mosquito được chia làm hai biến thể chính gồm: biến thể chiến đấu DH.98 Mosquito F Mk II và biến thể ném bom DH.98 Mosquito B Mk XVI. Tuy nhiên chúng đều có thể thay thế vai trò của nhau khi tham chiến tùy thuộc vào từng nhiệm vụ. Nguồn ảnh: Getty Images. Trong ảnh là mẫu DH.98 Mosquito F Mk II với hệ thống vũ khí chính là 4 pháo 20mm Hispano Mk II (trên thân máy bay) và 4 súng máy 7.7mm Browning. Ngoài ra nó còn có thể mang theo bom dưới thân và rocket phóng loạt ở hai bên cánh. Nguồn ảnh: International Scale Modeller. Trong khi đó với biến thể ném bom DH.98 Mosquito B Mk XVI nó chỉ có thể mang theo 1.8 tấn bom hoặc rocket dành cho các nhiệm vụ không kích đường dài. Nguồn ảnh: Wikimedia. Bên cạnh khả năng không chiến ban ngày, DH.98 Mosquito còn là một trong những dòng máy bay chiến đấu hiếm hoi trong CTTG 2 có khả năng tác chiến ban đêm. Do đó nó hoàn toàn có thể đánh chặn các đợt không kích của Đức từ xa ngay cả trong ban đêm vốn là thời điểm thích hợp cho các máy bay ném bom của Luftwaffe hoạt động. Nguồn ảnh: Getty Images. Hình ảnh một chiến chiến đấu cơ DH.98 Mosquito F Mk IV tấn công tàu vận tải của Đức bằng rocket tại Na Uy. Nguồn ảnh: Getty Images. Sau CTTG 2, DH.98 Mosquito tiếp tục phục vụ trong Không quân Hoàng gia Anh đến tận năm 1963 trước khi chiếc máy bay cuối cùng nghỉ hưu vào vào tháng 5 năm 1963. Đặt dấu chấm hết cho sứ mệnh của dòng chiến đấu cơ đa năng này tại Châu Âu sau hơn 20 năm thống trị trên bầu trời. Nguồn ảnh: Getty Images. Hiện tại chỉ còn khoảng 30 chiếc DH.98 Mosquito còn hoạt động trên toàn thế giới, trong đó Không quân Anh sở hữu ba chiếc dành cho bay biểu diễn. Ngoài ra nguyên mẫu đầu tiên của DH.98 Mosquito là W4050 vẫn còn được Anh lưu giữ tại Trung tâm di sản máy bay de Havilland. Nguồn ảnh: dhmcc.com.

