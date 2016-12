Giải mã chiến thắng cuối cùng của phát xít Đức

Những binh lính phát xít Đức đi trên con đường họ vừa phục kích lính Mỹ, giữa đường vẫn còn những chiếc xe vận tải Mỹ vừa bị họ bắn cháy. Nguồn ảnh: BI. Trận Bulge, hay còn có tên gọi là trận Ardennes được Phát-xít Đức mở màn với hy vọng họ có thể chia đôi lực lượng Đồng Minh ở Châu Âu và bao vây 4 quân đoàn lính Đồng Minh làm con tin để đàm phán một hiệp ước hòa bình. Tuy không đạt được mục đích cuối cùng nhưng đây vẫn được coi là chiến thắng cuối cùng của phát xít ở Châu Âu. Nguồn ảnh: BI. Những binh lính Mỹ bị bắt làm tù binh. Do phía Đồng Minh và Mỹ chủ quan, cậy thế thắng nên dù đã có tin tình báo về một chiến dịch phản công lớn của Đức họ vẫn tỏ ra không hề quan tâm. Kết quả là trong giai đoạn đầu của chiến dịch phía Đồng Minh hoàn toàn bị động. Nguồn ảnh: BI. Một phần cũng là do thời tiết mùa đông giá rét khiến các đường tiếp vận của Đồng Minh bị gián đoạn và đặc biệt là không quân hoàn toàn không thể tham chiến trong thời gian đầu chiến dịch do thời tiết quá xấu. Nguồn ảnh: BI. Ngoài ra, Quân Đức phát xít còn sử dụng lại chiến thuật chúng đã từng dùng khi đánh chiếm Liên Xô, đó là sử dụng những sư đoàn lính Đức ăn mặc như quân Mỹ và nói tiếng anh đi vòng qua phía sau hậu tuyến Quân Đồng Minh để phá hoại. Những đội quân này hoạt động mạnh đến nỗi Tướng Bradley 5 sao của Quân Mỹ còn bị giữ lại thẩm vấn khi đi qua trạm gác vì các chỉ huy đơn vị nghi ông này là gián điệp của Đức. Nguồn ảnh: BI. Những binh lính Đức mặc quân phục Đồng Minh đều bị xử như gián điệp khi họ bị bắt, điều này đồng nghĩa với việc xử tử tại chỗ, mặc dù các tướng Đức cho rằng hành động này là vi phạm các hiệp ước về tù binh chiến tranh. Nguồn ảnh: BI. Vì thời tiết quá xấu khiến không quân không thể tham gia chiến dịch nên trong thời gian đầu cục diện trận chiến hoàn toàn dựa vào khả năng chiến đấu của các đơn vị bộ binh và các tuyến đường giao thông, các ngã ba, ngã tư trở thành các điểm nóng của cuộc chiến. Nguồn ảnh: BI. Ban đầu, phía Đồng Minh có quân số chỉ 84.000 so với 200.000 lính Đức đã bị đánh "bầm dập" và phải rút lui liên tục, thậm chí phía Đức còn bắt sống được 2 trung đoàn của Sư đoàn bộ binh 106 của Mỹ. Sau đó phía Đồng Minh phải tung vào mặt trận Ardennes thêm 50 sư đoàn bộ binh (khoảng 600.000 quân) để đảo ngược cục diện cuộc chiến. Nguồn ảnh: BI. Một chiếc xe tăng Tiger của Đức bị bộ binh Mỹ hạ gục. Mặc dù các sư đoàn bộ binh và thiết giáp của Đức đều vượt trội hơn về sức mạnh và kinh nghiệm nhưng họ phải đối phó với số lượng quân Đồng Minh quá lớn (50 sư đoàn), kèm theo đó là thời tiết ngày càng thuận lợi để không quân Đồng Minh có thể tham chiến đã gây tổn thất rất lớn cho phía phát xít. Nguồn ảnh: BI. Đến rạng sáng ngày 23/12/1944, không quân Đồng Minh chính thức tham chiến, đánh bật phát xít Đức ra khỏi những vị trí phòng thủ mang tính chiến lược nhất. Nguồn ảnh: BI. Chỉ trong vòng một ngày, quân phát xít từ thế tấn công vũ bão đã phải chuyển sang thế phòng thủ tập trung, không quân Đồng Minh liên tục quần thảo oanh tạc phía Phát-xít không thương tiếc. Nguồn ảnh: BI. Đây cũng chính là lúc phía Đức cạn kiệt nhiên liệu và hậu cần, đúng Noel năm 1944 phía Đức ra lệnh thu quân, chiến dịch Ardennes kết thúc hoàn toàn. Phía Đức mất 90.000 quân, phía Đồng Minh mất tổng cộng 20.000. Sau chiến dịch này, quân Đồng Minh đã tiến thẳng vào lãnh thổ Đức và CTTG thứ 2 ở Châu Âu chính thức kết thúc nửa năm sau đó. Nguồn ảnh: BI.

