Đột nhập bệnh viện máy bay chiến đấu Nga ở Vladivostok

Nhà máy sửa chữa 322 được coi là cơ sở bảo dưỡng, đại tu hàng không quân sự lớn nhất khu vực Viễn Đông. Việc nó nằm rất xa phần lãnh thổ châu Âu của nước Nga là một lợi thế của 322. Bởi khi có chiến sự xảy ra, các nhà máy ở phần phía Tây có thể hứng chịu các cuộc tấn công thì 322 vẫn sẽ an toàn. Nguồn ảnh: Sina. Bảo dưỡng, sửa chữa máy bay chiến đấu gồm máy bay tiêm kích, máy bay ném bom và máy bay cường kích là yếu tố quan trọng trong việc duy trì khả năng phòng thủ của Nga. Việc bảo vệ được các nhà máy này mang tính "sống còn" với cả lực lượng Không quân Nga. Nguồn ảnh: Sina. Nhà máy 322 hiện là nơi bảo dưỡng, nâng cấp các máy bay chiến đấu Su-24, Su-25 và một số loại khác đang phục vụ trong Không quân Nga. Nguồn ảnh: Sina. Trong nhà xưởng có hơn 220 kỹ sư và công nhân trình độ cao cùng làm việc. So với khối lượng công việc mà họ phải đảm nhận, số lượng nhân lực như vậy là quá ít. Nguồn ảnh: Sina. Từ những công việc đơn giản nhất như sửa màu sơn máy bay, sơn lại máy bay cho tới những việc phức tạp như sửa chữa, thay thế động cơ, tất cả đèu được thực hiện tại đây. Nguồn ảnh: Sina. Trong ảnh, có thể thấy sự xuất hiện của cả các máy bay tiêm kích Sukhoi Su-27 trong nhà xưởng. Nguồn ảnh: Sina. Nhà máy sửa chữa 322 có rất nhiều nhà chứa máy bay, mỗi nhà chứa có thể đặt được 21 máy bay các loại. Nguồn ảnh: Sina. Các máy bay Su-24, Su-25 thế hệ cũ thường có tuổi thọ khoảng 20 năm, sau thời gian này phải thực hiện đại tu tăng hạn sử dụng. Sau lần đại tu như vậy, máy bay có thể đảm bảo hoạt động tác chiến được thêm 20 năm nữa. Nguồn ảnh: Sina. Máy bay cường kích Su-25 đang được đại tu, bảo dưỡng tại nhà máy 322. Hiện vẫn còn khoảng 300 chiếc phục vụ trong Không quân Nga. Nguồn ảnh: Sina. Thậm chí, Su-25 còn đang được Nga sử dụng cho cuộc chiến chống khủng bố ở chiến trường Syria. Nguồn ảnh: Sina. Việc bảo dưỡng các loại chiến đấu cơ chưa bao giờ là đơn giản, các linh kiện được đặt quá sát nhau, các kỹ sư nhiều khi không thể tiếp cận vào một bộ phận nào đó do quá vướng víu và phải tháo dời gần như toàn bộ chiếc máy bay ra chỉ để thay một con ốc vít. Nguồn ảnh: Sina. Để tuân theo quy trình bảo dưỡng của mỗi loại máy bay, các bộ phận sẽ được thay thế sau một khoảng thời gian sử dụng nhất định được tính bằng "giờ bay". Tuy nhiên do tuổi thọ của từng bộ phận là không giống nhau nên đôi khi có những chiếc máy bay phải đến xưởng mỗi tuần một lần chỉ để thay thế từng bộ phận một. Nguồn ảnh: Sina. Công việc này cũng không thể làm được một mình, các kỹ sư cần phải có sự phối hợp ăn ý với nhau. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù công việc hết sức nặng nhọc, thế nhưng hiện tại trong nhà máy sửa chữa máy bay lớn nhất vùng Viễn Đông này đang có khoảng 43 kỹ sư, công nhân nữ. Nguồn ảnh: Sina.

