Bất ngờ Quốc gia có tiềm lực quốc phòng “khủng” nhất Đông Nam Á

Sức mạnh quân sự của quân đội Indonesia hiện nay đang được Global Fire Power đánh giá là đứng thứ 14 thế giới, trong khi đó Isreal chỉ xếp thứ 15 còn Việt Nam nằm ở vị trí thứ 16. Nguồn ảnh: Asian. Dân số của quốc gia hồi giáo đông dân nhất thế giới này vào khoảng xấp xỉ 260 triệu dân. Trong đó có 130 triệu người đang trong độ tuổi lao động, 107 triệu người đang ở trong độ tuổi tổng động viên (từ 18 tới 45). Hiện tại Indonesia đang có quân số thường trực khoảng 435 ngàn quân. Nguồn ảnh: Tube. Quốc gia Hồi Giáo ở Đông Nam Á này còn có hơn nửa triệu quân dự bị và mỗi năm số người bước vào tuổi 18 (đủ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự) vào khoảng 4,5 triệu người. Nguồn ảnh: Newsasia. Là một quốc đảo với địa hình bị tự nhiên chia cắt và có độ rời rạc rất lớn, Indonesia chỉ có khoảng 500 xe tăng chiến đấu các loại, khoảng hơn 1000 xe thiết giáp cùng với đó là pháo tự hành, pháo kéo, pháo phản lực phóng loạt mỗi loại có số lượng không quá 100 chiếc. Nguồn ảnh: Tube. Không quân Indonesia cũng chỉ có khoảng 30 tiêm kích, 52 cường kích, 187 vận tải cơ, 104 máy bay huấn luyện và số lượng lớn nhất là các loại trực thăng với số lượng lên tới 148, trong đó có 5 trực thăng tấn công. Nguồn ảnh: CNN. Do là một quốc đảo nên sức mạnh của quân đội nước này nằm ở lực lượng Thủy quân Lục chiến và Hải quân là chủ yếu. Phần lớn các trang thiết bị kể trên đều được tối ưu hóa theo học thuyết Thủy quân Lục chiến do Indonesia xây dựng. Nguồn ảnh: Military. Lực lượng đặc nhiệm Thủy quân Lục chiến của quốc gia này cũng đặc biệt tinh nhuệ. Dù là một quốc gia Hồi giáo, Indonesia vẫn đồng ý cho nữ giới phục vụ trong quân đội và không hạn chế các binh chủng cho lực lượng nữ này. Nguồn ảnh: Indonesian. Hải quân Indonesia hiện tại đang có 6 khinh hạm, 26 tàu hộ tống cỡ nhỏ, 2 tàu ngầm, 21 tàu tuần tra ven biển và 12 tàu phá thủy lôi. Nguồn ảnh: Militarynews. Xét về mặt lực lượng và trang bị, Indonesia không có gì nổi trội so với quốc gia có sức mạnh quân sự đứng thứ 2 Đông Nam Á là Việt Nam. Tuy nhiên, Indonesia lại có nền công nghiệp quốc phòng rất mạnh, tự sản xuất được cả... máy bay và xuất khẩu nhiều loại vũ khí cho các nước trong khu vực. Nguồn ảnh: Airshow. Tiềm lực xuất khẩu vũ khí của Indonesia là rất lớn, có thể kể qua một vài loại vũ khí mà nước này hiện đang xuất khẩu như máy bay vận tải CN 235 được xuất khẩu cho Brunei, súng trường tấn công SS1 được xuất khẩu cho Campuchia, súng phun nước cao áp để dẹp biểu tình được xuất khẩu cho Timor Leste,... Nguồn ảnh: Indonews. Thậm chí, đây là một trong số ít các quốc gia ở châu Á có khả năng xuất khẩu vũ khí... ngược sang Mỹ với khoảng 20 triệu tấn đạn các loại mỗi năm được đóng mác "Made in Indonesia" được vận chuyển xuyên Thái Bình Dương tới xứ sở Cờ hoa. Nguồn ảnh: Defence. Mời độc giả xem Video: Hãi hùng với kiểu huấn luyện đặc nhiệm Indonesia, sĩ quan chỉ huy cầm súng bắn vào lính, binh lính nằm bò dưới đất được lệnh vừa bò giữa làn đạn của sĩ quan chỉ huy.

