Bất ngờ "gây sốc": Súng AK Triều Tiên xuất hiện ở Syria

Mạng SyriaL mới đây đăng tải hình ảnh gây sốt - đó là một khẩu súng trường tấn công Type 68 - phiên bản AK của Triều Tiên xuất hiện tại thị trường "chợ đen" ở tỉnh Idlib, Syria. Không hiểu bằng cách nào loại súng trường do Triều Tiên sản xuất lại có mặt tại đây. Theo Military Today, sau Chiến tranh Triều Tiên, Bình Nhưỡng được Liên Xô hỗ trợ kỹ thuật chuyển giao công nghệ sản xuất súng trường tấn công AK-47 với tên gọi Type-58, ám chỉ sản xuất vào năm 1958, tương tự cách định danh của Trung Quốc. Ảnh: Military Today. Tuy nhiên, Type-58 khá phức tạp trong chế tạo so với nền tảng công nghiệp Triều Tiên lúc đó, gây khó khăn cho việc sản xuất với số lượng lớn.. Một phiên bản cải tiến phù hợp hơn với cơ sở sản xuất trong nước, phiên bản được gọi là Type-68. Ảnh: Military Today. Về cơ bản, Type-68 vẫn là một phiên bản của AK-47 gốc, chứ không phải là phiên bản cải tiến AKM. Súng trường Type-68 hiện vẫn là vũ khí bộ binh cá nhân chủ lực của quân đội Triều Tiên, bên cạnh loại hiện đại hơn là Type-88. Ảnh: Military Today. Về ngoại hình Type 68 không khác gì so với AK-47. Nếu chỉ quan sát bằng mắt thường thì hầu như không thể phân biệt nó với AK-47 gốc. Tuy nhiên, Type 68 nặng hơn so với AK-47. Ảnh: Military Today. Type 68 được chế tạo với 2 loại báng cố định và báng gấp. Nòng súng dài 415 mm, sơ tốc đầu nòng 715 m/s. Ảnh: Military Today. Type 68 có thước ngắm cơ khí đơn giản, tương tự AK-47, tầm nhìn có thể đạt đến 800 m, nhưng tầm bắn hiệu quả chỉ khoảng 300-400 m. Type-68 của Triều Tiên được cho là có độ chính xác kém hơn so với AKM. Ảnh: National Interest. Type 68 sử dụng cỡ đạn 7,62x39 mm tiêu chuẩn Liên Xô, cơ số 30 viên. Súng có thể lắp thêm dao để cận chiến. Nòng súng có thể gắn thêm lựu đạn nhưng không rõ cách sử dụng như thế nào. Ảnh: Photobucket. Type 68 đang được thay thế dần bằng Type 88 hiện đại hơn tương tự AK-74 của Nga. Ảnh: Photobucket.

