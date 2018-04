Bất ngờ dàn vũ khí “khủng” của Nga ngay sát Thổ Nhĩ Kỳ

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, triển lãm công nghệ quốc phòng ArmHiTec-2018 do Armenia tổ chức vừa chính thức bế mạc hôm 31/3 vừa rồi sau ba ngày mở cửa cho du khách tham quan. Như mọi năm ArmHiTec-2018 là nơi Quân đội Armenia phô diễn các trang thiết bị quân sự hiện đại nhất của nước và hầu hết trong số đó đều có nguồn gốc từ Nga. Nguồn ảnh: RIA. Bản thân Nga cũng là quốc gia cung cấp vũ khí hàng đầu cho Armenia, nhất là trong giai đoạn từ năm 2010 cho tới nay khi xung đột giữa Armenia và Azerbaijan bắt đầu bùng phát vào năm 2016. Bản thân Azerbaijan lại được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, còn Armenia có đường biên giới áp sát với Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: RIA. Với các nguy cơ trên, không mấy khó hiểu khi Armenia nhanh chóng hiện đại hóa quân đội với sự trợ giúp không thể nhiệt tình hơn từ Moscow, thậm chí Quân đội Armenia có hầu hết vũ khí đang được quân đội Nga sử dụng trừ vũ khí hạt nhân hay tên lửa ICBM. Trong ảnh là binh sĩ Armenia với tổ hợp phòng không vác vai 9K38 Igla do Liên Xô chế tạo trước đây, nhưng đã được nước này cải tiến đáng kể. Nguồn ảnh: RIA. Một sĩ quan Armenia bên cạnh xe bọc thép đa năng MT-LB thuộc một tổ hợp tác chiến điện tử do Nga cung cấp. Nguồn ảnh: RIA. Binh sĩ Armenia với mẫu súng bắn tỉa AS Val được giới thiệu tại ArmHiTec-2018. Nguồn ảnh: RIA. Bộ đôi xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A và tổ hợp chống tăng tự hành 9K114 Shturm của Quân đội Armenia. Nguồn ảnh: RIA. Hình ảnh binh sĩ Armenia biểu diễn tác chiến tại ArmHiTec-2018 với những khẩu súng trường tấn công Kalashnikov được cải tiến. Nguồn ảnh: RIA. Tổ hợp tác chiến điện tử Borisoglebsk-2 của Armenia được đặt trên nền tảng xe bọc thép MT-LB. Nguồn ảnh: RIA. Thậm chí Armenia còn sở hữu cả tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet-E mới nhất của Nga. Nguồn ảnh: RIA. Tổ hợp tác chiến điện tử 1L222M Avtobaza-M do Nga chế tạo được giới thiệu tại triển lãm ArmHiTec-2018. Nguồn ảnh: RIA. Một mẫu xe trinh sát dã chiến trên nền tảng xe SUV do Armenia tự phát triển. Nguồn ảnh: RIA. Một số dòng xe tải quân sự mới của hãng Ural được Tập đoàn Rosoboronexport mang đến tham dự triển lãm ArmHiTec-2018. Nguồn ảnh: RIA. Một mẫu xe quân sự dùng khung gầm bánh xích dành cho địa hình băng tuyết GAZ-34039 của Nga được giới thiệu tại ArmHiTec-2018. Nguồn ảnh: RIA. Thiết bị điều khiển tổ hợp radar trinh sát “FARA-VR” 1L111M có trong biên chế Quân đội Armenia. Nguồn ảnh: RIA. Còn đây là một số trang thiết bị rà phá bom mìn do Nga chế tạo được dưới thiệu tại ArmHiTec-2018. Nguồn ảnh: RIA. Mời độc giả xem video: Sức mạnh quân sự của Armenia. (nguồn ARAM ARM)

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, triển lãm công nghệ quốc phòng ArmHiTec-2018 do Armenia tổ chức vừa chính thức bế mạc hôm 31/3 vừa rồi sau ba ngày mở cửa cho du khách tham quan. Như mọi năm ArmHiTec-2018 là nơi Quân đội Armenia phô diễn các trang thiết bị quân sự hiện đại nhất của nước và hầu hết trong số đó đều có nguồn gốc từ Nga. Nguồn ảnh: RIA. Bản thân Nga cũng là quốc gia cung cấp vũ khí hàng đầu cho Armenia, nhất là trong giai đoạn từ năm 2010 cho tới nay khi xung đột giữa Armenia và Azerbaijan bắt đầu bùng phát vào năm 2016. Bản thân Azerbaijan lại được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, còn Armenia có đường biên giới áp sát với Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: RIA. Với các nguy cơ trên, không mấy khó hiểu khi Armenia nhanh chóng hiện đại hóa quân đội với sự trợ giúp không thể nhiệt tình hơn từ Moscow, thậm chí Quân đội Armenia có hầu hết vũ khí đang được quân đội Nga sử dụng trừ vũ khí hạt nhân hay tên lửa ICBM. Trong ảnh là binh sĩ Armenia với tổ hợp phòng không vác vai 9K38 Igla do Liên Xô chế tạo trước đây, nhưng đã được nước này cải tiến đáng kể. Nguồn ảnh: RIA. Một sĩ quan Armenia bên cạnh xe bọc thép đa năng MT-LB thuộc một tổ hợp tác chiến điện tử do Nga cung cấp. Nguồn ảnh: RIA. Binh sĩ Armenia với mẫu súng bắn tỉa AS Val được giới thiệu tại ArmHiTec-2018. Nguồn ảnh: RIA. Bộ đôi xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A và tổ hợp chống tăng tự hành 9K114 Shturm của Quân đội Armenia. Nguồn ảnh: RIA. Hình ảnh binh sĩ Armenia biểu diễn tác chiến tại ArmHiTec-2018 với những khẩu súng trường tấn công Kalashnikov được cải tiến. Nguồn ảnh: RIA. Tổ hợp tác chiến điện tử Borisoglebsk-2 của Armenia được đặt trên nền tảng xe bọc thép MT-LB. Nguồn ảnh: RIA. Thậm chí Armenia còn sở hữu cả tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet-E mới nhất của Nga. Nguồn ảnh: RIA. Tổ hợp tác chiến điện tử 1L222M Avtobaza-M do Nga chế tạo được giới thiệu tại triển lãm ArmHiTec-2018. Nguồn ảnh: RIA. Một mẫu xe trinh sát dã chiến trên nền tảng xe SUV do Armenia tự phát triển. Nguồn ảnh: RIA. Một số dòng xe tải quân sự mới của hãng Ural được Tập đoàn Rosoboronexport mang đến tham dự triển lãm ArmHiTec-2018. Nguồn ảnh: RIA. Một mẫu xe quân sự dùng khung gầm bánh xích dành cho địa hình băng tuyết GAZ-34039 của Nga được giới thiệu tại ArmHiTec-2018. Nguồn ảnh: RIA. Thiết bị điều khiển tổ hợp radar trinh sát “FARA-VR” 1L111M có trong biên chế Quân đội Armenia. Nguồn ảnh: RIA. Còn đây là một số trang thiết bị rà phá bom mìn do Nga chế tạo được dưới thiệu tại ArmHiTec-2018. Nguồn ảnh: RIA. Mời độc giả xem video: Sức mạnh quân sự của Armenia. (nguồn ARAM ARM)