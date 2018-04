Armata T-14 cứ từ từ, Nga còn đang nâng cấp tiếp T-90

Đầu tiên cần phải khẳng định, T-90M dù giống T-90 về cái mã định danh "T-90" nhưng về cơ bản, xe tăng T-90M là bản nâng cấp toàn diện, khác hoàn toàn T-90 về cả thân, vỏ, tháp pháo, pháo cho tới thiết bị điện bên trong xe. Nguồn ảnh: Sina. Thiết kế mới của xe tăng chủ lực T-90M thậm chí còn được đặt tên riêng là Proryv-3. Đây là thiết kế có nhiều tính năng tương đồng với T-14 Armata nhưng giá thành sản xuất lại chỉ tương đương với T-90. Nguồn ảnh: Sina. Một trong những điểm mới của thiết kế này chính là việc nâng cấp khả năng bảo vệ trên chiếc xe tăng chủ lực T-90M với các mô-đun phòng vệ chủ động Relikt trên vỏ và trên tháp pháo. Kèm theo đó là hệ thống khung lưới phủ xung quanh xe. Bên trong khoang lái kíp chiến đấu cũng được ngồi trong khoang chống đạn an toàn. Nguồn ảnh: Sina. Chưa hết, thiết kế kiểu mô-đun còn cho phép các xe tăng T-90M có thể biến hình, sử dụng nhiều loại giáp khác nhau trong từng tình huống chiến đấu và môi trường tác chiến khác nhau, giúp tăng hiệu quả chiến đấu lên tối đa và giảm tỷ lệ bị tiêu diệt trên chiến trường xuống tối thiểu. Nguồn ảnh: Sina. Hỏa lực của T-90M cũng được nâng cấp lên khẩu pháo nòng trơn cỡ nòng 125mm. Khẩu pháo này được cho là có độ chính xác tăng tới 30% so với các loại pháo cũ của T-90 và còn có tuổi thọ dài hơn. Kèm theo đó là hệ thống điều khiển hỏa lực Kalina với ống ngắm toàn cảnh cho phéo xa trưởng có thể quan sát 360 độ xung quanh xe tăng mà không cần phải thò đầu ra ngoài. Nguồn ảnh: Sina. Động cơ của T-90M cũng được nâng cấp loại động cơ diesel mới V-92S2F công suất 1130 mã lực. Chiếc xe tăng này cũng được trang bị hộp số tự động và được đánh giá là loại xe tăng dễ điều khiển nhất do Nga sản xuất từ trước tới nay. Nguồn ảnh: Sina. Lớp giáp lưới trông có vẻ mong manh nhưng được coi là có đủ khả năng bảo vệ những vị trí hiểm hóc trên xe trước các loại hỏa lực chống tăng phổ biến hiện nay như RPG. Điều đặc biệt là lớp giáp này có thể được tháo ra một cách đơn giản bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: Sina. Thậm chí hệ thống khung gầm của xe tăng T-90M cũng được kiểm soát bằng máy tính, hệ thống này sẽ kiểm soát và đánh giá toàn bộ khung gầm của xe, từ cái ốc vít cho tới các khớp nối, cung cấp các tính năng hỗ trợ lái để bù đắp lại các thao tác thiếu chính xác của lái xe khi hành quân và trong lúc chiến đấu. Nguồn ảnh: Sina. Có thể nói, cả thế giới sẽ phải mất rất lâu nữa mới có được thành tựu chế tạo xe tăng đuổi kịp chiếc T-90M của Nga chứ chưa nói tới chiếc Armata T-14. Và bản thân Nga cũng nhận ra điều đó khi mà những chiếc xe tăng thế hệ mới của Mỹ và NATO còn chưa được vẽ thiết kế xong thì sự ra đời của T-14 là quá sớm... Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh bên trong xe tăng T-90M khai hỏa tiêu diệt mục tiêu.

Đầu tiên cần phải khẳng định, T-90M dù giống T-90 về cái mã định danh "T-90" nhưng về cơ bản, xe tăng T-90M là bản nâng cấp toàn diện, khác hoàn toàn T-90 về cả thân, vỏ, tháp pháo, pháo cho tới thiết bị điện bên trong xe. Nguồn ảnh: Sina. Thiết kế mới của xe tăng chủ lực T-90M thậm chí còn được đặt tên riêng là Proryv-3. Đây là thiết kế có nhiều tính năng tương đồng với T-14 Armata nhưng giá thành sản xuất lại chỉ tương đương với T-90. Nguồn ảnh: Sina. Một trong những điểm mới của thiết kế này chính là việc nâng cấp khả năng bảo vệ trên chiếc xe tăng chủ lực T-90 M với các mô-đun phòng vệ chủ động Relikt trên vỏ và trên tháp pháo. Kèm theo đó là hệ thống khung lưới phủ xung quanh xe. Bên trong khoang lái kíp chiến đấu cũng được ngồi trong khoang chống đạn an toàn. Nguồn ảnh: Sina. Chưa hết, thiết kế kiểu mô-đun còn cho phép các xe tăng T-90M có thể biến hình, sử dụng nhiều loại giáp khác nhau trong từng tình huống chiến đấu và môi trường tác chiến khác nhau, giúp tăng hiệu quả chiến đấu lên tối đa và giảm tỷ lệ bị tiêu diệt trên chiến trường xuống tối thiểu. Nguồn ảnh: Sina. Hỏa lực của T-90M cũng được nâng cấp lên khẩu pháo nòng trơn cỡ nòng 125mm. Khẩu pháo này được cho là có độ chính xác tăng tới 30% so với các loại pháo cũ của T-90 và còn có tuổi thọ dài hơn. Kèm theo đó là hệ thống điều khiển hỏa lực Kalina với ống ngắm toàn cảnh cho phéo xa trưởng có thể quan sát 360 độ xung quanh xe tăng mà không cần phải thò đầu ra ngoài. Nguồn ảnh: Sina. Động cơ của T-90M cũng được nâng cấp loại động cơ diesel mới V-92S2F công suất 1130 mã lực. Chiếc xe tăng này cũng được trang bị hộp số tự động và được đánh giá là loại xe tăng dễ điều khiển nhất do Nga sản xuất từ trước tới nay. Nguồn ảnh: Sina. Lớp giáp lưới trông có vẻ mong manh nhưng được coi là có đủ khả năng bảo vệ những vị trí hiểm hóc trên xe trước các loại hỏa lực chống tăng phổ biến hiện nay như RPG. Điều đặc biệt là lớp giáp này có thể được tháo ra một cách đơn giản bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: Sina. Thậm chí hệ thống khung gầm của xe tăng T-90M cũng được kiểm soát bằng máy tính, hệ thống này sẽ kiểm soát và đánh giá toàn bộ khung gầm của xe, từ cái ốc vít cho tới các khớp nối, cung cấp các tính năng hỗ trợ lái để bù đắp lại các thao tác thiếu chính xác của lái xe khi hành quân và trong lúc chiến đấu. Nguồn ảnh: Sina. Có thể nói, cả thế giới sẽ phải mất rất lâu nữa mới có được thành tựu chế tạo xe tăng đuổi kịp chiếc T-90M của Nga chứ chưa nói tới chiếc Armata T-14. Và bản thân Nga cũng nhận ra điều đó khi mà những chiếc xe tăng thế hệ mới của Mỹ và NATO còn chưa được vẽ thiết kế xong thì sự ra đời của T-14 là quá sớm... Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh bên trong xe tăng T-90M khai hỏa tiêu diệt mục tiêu.