Ảnh cực hiếm về Quân đội Trung Quốc trong Chiến tranh Trung-Nhật

Trang bị của một người lính quân đội Quốc dân đảng năm 1937 giai đoạn đầu của Chiến tranh Trung-Nhật. Quân đội Trung Quốc lúc này được xây dựng theo mô hình của Quân đội Đức. Nguồn ảnh: Flickr. Binh lính Trung Quốc trước Chiến tranh Thế giới thứ 2 với súng tiểu liên Thompson do Mỹ viện trợ ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc. Nguồn ảnh: Flickr. Binh lính Trung Quốc canh giữ khu vực cầu Lư Câu - nơi khơi mào cho cuộc chiến tranh Trung - Nhật sau một sự kiện được Nhật Bản dựng lên vào năm 1937. Nguồn ảnh: Flickr. Mặc dù vậy, màn kịch của Nhật Bản đã không qua mắt được quốc tế và quốc gia này đã bị cấm vận về mặt ngoại giao bởi Hội Quốc Liên ngay sau đó. Nguồn ảnh: Flickr.Tưởng Giới Thạch (bên phải) - người đứng đầu chính phủ Nam Kinh, Quảng Châu, Trung Quốc bàn bạc về kế sách đối phó với Nhật trong tương lai cùng tướng Lung Văn năm 1936. Nguồn ảnh: Flickr. Tưởng Giới Thạch (giữa) cùng các tướng lĩnh cấp cao của mình họp tại Hàn Khẩu, Hồ Bắc sau khi Thượng Hải và Nam Kinh rơi vào tay quân Nhật. Nguồn ảnh: Flickr. Dân quân Tự vệ của Trung Quốc thậm chí còn không được trang bị súng mà phải tập luyện với dáo mác. Nguồn ảnh: Flickr. Một đơn vị xe tăng hạng nhẹ của Quốc Dân Đảng - lực lượng duy nhất của Trung Quốc thời điểm này được trang bị xe tăng. Nguồn ảnh: Flickr. Các lực lượng khác của Trung Quốc lúc này chỉ được trang bị súng trường kiểu cũ và thậm chí còn không có đủ quân phục đồng nhất. Nguồn ảnh: Flickr. Súng chống tăng là một thứ vũ khí khá hiếm hoi vào thời gian đầu khi cuộc chiến tranh Trung-Nhật nổ ra. Rất may cho Trung Quốc là các xe tăng của Nhật có giáp rất mỏng, hoàn toàn có thể bị hạ được bằng lựu đạn. Nguồn ảnh: Flickr. Binh lính Liên Xô tại sông Tùng Hoa ở Cáp Nhĩ Tân sau khi nơi này được giải phóng. Nguồn ảnh: Flickr. Quân đội của Quốc dân đảng với mũ sắt được làm theo kiểu của Đức. Nguồn ảnh: Flickr. Quân đội Bát Lộ Quân với trang bị bao gồm quần áo dày (do chủ yếu hoạt động ở phía bắc Trung Quốc) kèm súng trường và mũ vải. Nguồn ảnh: Flickr. Mời độc giả xem Video: Mô phỏng thế trận của Trung Quốc trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

