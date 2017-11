Ấn tượng khả năng đặc biệt của UAV Việt Nam

Viện Hàng không Vũ trụ Viettel (VTX) là một trong nhưng đơn vị hàng đầu trong phát triển và ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV) ở Việt Nam hiện nay, bên cạnh các dòng UAV dành cho mục đích quân sự quốc phòng VTX còn phát triển cả các mẫu UAV “đặc biệt” phục vụ cho các hoạt động quân sự. Nổi bật nhất trong số đó là mẫu UAV VT-Pigeon do VTX thiết kế chế tạo. Nguồn ảnh: VTX. VT-Pigeon là một trong những mẫu UAV mới do Viện Hàng không Vũ trụ Viettel nghiên cứu và phát triển trong thời gian gần đây hướng tới thị trường UAV dân sự phục vụ cho các yêu cầu theo dõi và giám sát đặc biệt trên không. Tuy nhiên với các tính năng đặc biệt trên VT-Pigeon nó vẫn có thể phục vụ cho mục đích quân sự. Nguồn ảnh: VTX. Theo đó VT-Pigeon được thiết kế dành cho các hoạt động như theo dõi, khảo sát các mục tiêu ở vùng xa xôi hẻo lánh như cột mốc biên giới, tình trạng hệ thống đường dây điện cao thế, vẽ bản đồ từ trên cao, khảo sát tài nguyên khoáng sản, giám sát giao thông và hộ trợ cứu hộ cứu nạn. Nguồn ảnh: ictnews. Với các khả năng trên mới đây trong tuần tháng 10 vừa rồi VT-Pigeon đã có buổi trình diễn khả năng quan trắc hệ thống đường dây tải điện tại Hòa Bình và kết quả ban đầu đã cho thấy khả năng ưu việt của dòng UAV “made in Vietnam” này. Nguồn ảnh: ictnews. Về thiết kế một hệ thống UAV VT-Pigeon được cấu thành từ ba hệ thống chính gồm một phương tiện vận tải đặc chủng, 3 phương tiện bay UAV, trung tâm điều khiển mặt đất và hệ thống thông tin liên lạc. Nguồn ảnh: ictnews. Bộ phận quan trọng nhất trên mỗi UAV VT-Pigeon chính là cụm thiết bị quan sát quang điện tử tiên tiến với camera ổn định 2 trục, trang bị cảm biến quang EO và cảm biến hồng ngoại IR, LRF, có độ phân giải cao đảm bảo khả năng quan sát chi tiết, bắt bám hoặc nhận dạng đối tượng từ khoảng cách xa. Nguồn ảnh: ictnews. UAV VT-Pigeon có tầm hoạt động hiệu quả khoảng 50 km có thời gian hoạt động liên tục trên không là 3,5 giờ với vận tốc bay từ 80 -130km/h. Trần bay tối đa của VT-Pigeon có thể lên đến 3.000m hoặc 1.000m với độ cao hoạt động thông thường. Nguồn ảnh: VTX. Mẫu UAV Việt Nam này có chiều dài cơ sở 2,25m với sải cánh 3,25m. Khối lượng cất cánh tối đa là 26 kg. VT-Pigeon sử dụng phương pháp cất cánh bằng đường băng hoặc máy phóng nếu như khu vực triển khai không có đường băng phù hợp. Nguồn ảnh: VTX. Đại diện VTX cho biết, khi mất tín hiệu điều khiển VT-Pigeon có khả năng tìm đường về, nghĩa là quay về địa điểm bị mất kết nối gần nhất. Không giống các thiết bị khác chỉ có khả năng “bay mù” nghĩa là chép hình ảnh vào thẻ nhớ, UAV VT PIGEON có khả năng truyền hình trực tiếp những hình ảnh thu nhận được về trung tâm chỉ huy. Nguồn ảnh: ictnews. Hy vọng trong tương lai gần Viện Hàng không Vũ trụ Viettel sẽ sớm hoàn thiện và mở rộng các tính năng trên VT-Pigeon để có thể đưa mẫu UAV đặc biệt này vào sản xuất hàng loạt phục vụ nhu cầu trong nước, cũng như ứng dụng các thành tựu đạt được trên VT-Pigeon để cho ra đời các mẫu UAV dành cho nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền tổ quốc. Nguồn ảnh: VTX.

