Ấn tượng dàn vũ khí Đông Nam Á xuất khẩu sang Âu-Mỹ

Nhắc tới xuất khẩu vũ khí ở Đông Nam Á, cái tên đầu tiên phải nhắc tới chính là Singapore với các mặt hàng xuất khẩu thậm chí còn đánh được cả sang thị trường NATO. Nguồn ảnh: Singaporenews. Đầu tiên phải nhắc tới loại xe bọc thép chở quân mang tên Terrex 8x8. Đây là loại xe bọc thép chở quân do Singapore tự nghiên cứu và thiết kế hiện đang nhận được sự quan tâm khá lớn của các nước Trung Đông và châu Mỹ. Nguồn ảnh: Singaporenews. Loại xe bọc thép này có thể chứa được tới 13 binh lính với đầy đủ trang bị vũ khí, kèm theo đó là khả năng thích nghi với nhiều điều kiện chiến đấu khác nhau. Nguồn ảnh: Singaporenews. Giới chuyên gia quân sự đánh giá, Terrex hiện đang là một trong những loại thiết giáp chở quân tốt bậc nhất thế giới. Nguồn ảnh: Singaporenews. Trước đó, một mẫu xe bọc thép chiến đấu Bronco cũng do Singapore thiết kế và sản xuất, thậm chí đã được xuất khẩu sang cả Mỹ và Anh từ năm 2010. Nguồn ảnh: Militarytoday. Loại phương tiện này có tổ lái 2 người, có khả năng mang theo được tối đa tới 10 người, có trọng lượng 16,5 tấn, được trang bị một khẩu súng máy cỡ 12,7 mm và có khả năng di chuyển với tốc độ lên tới 68 km/h. Nguồn ảnh: Ins. Đặc biệt, loại phương tiện này được trang bị hệ thống camera thời gian thực truyền tải hình ảnh trực tiếp vào trong khoang lái, điều này giúp kíp lái được bảo vệ cao nhất thay vì việc phải thò cổ ra ngoài để điều khiển phương tiện. Nguồn ảnh: Tube. Theo sau Singapore chính là Indonesia, xét về khả năng xuất khẩu vũ khí của Indonesia có lẽ sẽ không bằng được Singapore vì quốc gia này hoàn toàn không có vũ khí xuất sang được Mỹ hay NATO, tuy nhiên Indonesia lại cực mạnh trong việc xuất khẩu vũ khí tới các nước đang phát triển. Nguồn ảnh: PAF. Một trong số những mặt hàng xuất khẩu mang tính chủ lực của Indonesia chính là loại máy bay CN-235-220 được nước này xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới như Pakistan, Hàn Quốc, Senegal và cả Thái Lan. Nguồn ảnh: PAF. Indonesia cũng sản xuất được loại đạn khói cỡ 70mm. Loại đạn khói này đã vượt qua 43 đối thủ từ khắp thế giới để giành được quyền xuất khẩu tới Chile. Nguồn ảnh: Defencepk. Tiếp đến là loại xe thiết giáp chở quân (APC) Anoa 6x6 của Indonesia dù nó có thiết kế khá cũ nhưng nước này vẫn kiếm được các hợp đồng xuất khẩu dòng APC này sang một số quốc gia, trong đó hầu hết đều phục vụ trong lực lượng an ninh. Nguồn ảnh: Defencepk. Súng trường tấn công loại SS do Indonesia sản xuất cũng được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, chủ yếu cho quân đội và lực lượng an ninh các nước đang phát triển. Nguồn ảnh: Defencepk. Xe chiến thuật bọc thép P2 Komando cũng do Indonesia sản xuất và hiện đang được sử dụng bởi lực lượng Sri Lanka. Có thể nói, về quy mô xuất khẩu vũ khí của Indonesia, rõ ràng Singapore thua một bậc, chỉ có điều vũ khí của Indonesia không được xuất khẩu rộng rãi tới các nước châu Âu và châu Mỹ mà thôi. Nguồn ảnh: Defencepk. Mời độc giả xem Video: Đừng đùa với sức mạnh quân sự của Indonesia - quốc gia có tiềm lực quốc phòng bậc nhất Đông Nam Á.

Nhắc tới xuất khẩu vũ khí ở Đông Nam Á, cái tên đầu tiên phải nhắc tới chính là Singapore với các mặt hàng xuất khẩu thậm chí còn đánh được cả sang thị trường NATO. Nguồn ảnh: Singaporenews. Đầu tiên phải nhắc tới loại xe bọc thép chở quân mang tên Terrex 8x8. Đây là loại xe bọc thép chở quân do Singapore tự nghiên cứu và thiết kế hiện đang nhận được sự quan tâm khá lớn của các nước Trung Đông và châu Mỹ. Nguồn ảnh: Singaporenews. Loại xe bọc thép này có thể chứa được tới 13 binh lính với đầy đủ trang bị vũ khí, kèm theo đó là khả năng thích nghi với nhiều điều kiện chiến đấu khác nhau. Nguồn ảnh: Singaporenews. Giới chuyên gia quân sự đánh giá, Terrex hiện đang là một trong những loại thiết giáp chở quân tốt bậc nhất thế giới. Nguồn ảnh: Singaporenews. Trước đó, một mẫu xe bọc thép chiến đấu Bronco cũng do Singapore thiết kế và sản xuất, thậm chí đã được xuất khẩu sang cả Mỹ và Anh từ năm 2010. Nguồn ảnh: Militarytoday. Loại phương tiện này có tổ lái 2 người, có khả năng mang theo được tối đa tới 10 người, có trọng lượng 16,5 tấn, được trang bị một khẩu súng máy cỡ 12,7 mm và có khả năng di chuyển với tốc độ lên tới 68 km/h. Nguồn ảnh: Ins. Đặc biệt, loại phương tiện này được trang bị hệ thống camera thời gian thực truyền tải hình ảnh trực tiếp vào trong khoang lái, điều này giúp kíp lái được bảo vệ cao nhất thay vì việc phải thò cổ ra ngoài để điều khiển phương tiện. Nguồn ảnh: Tube. Theo sau Singapore chính là Indonesia, xét về khả năng xuất khẩu vũ khí của Indonesia có lẽ sẽ không bằng được Singapore vì quốc gia này hoàn toàn không có vũ khí xuất sang được Mỹ hay NATO, tuy nhiên Indonesia lại cực mạnh trong việc xuất khẩu vũ khí tới các nước đang phát triển. Nguồn ảnh: PAF. Một trong số những mặt hàng xuất khẩu mang tính chủ lực của Indonesia chính là loại máy bay CN-235-220 được nước này xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới như Pakistan, Hàn Quốc, Senegal và cả Thái Lan. Nguồn ảnh: PAF. Indonesia cũng sản xuất được loại đạn khói cỡ 70mm. Loại đạn khói này đã vượt qua 43 đối thủ từ khắp thế giới để giành được quyền xuất khẩu tới Chile. Nguồn ảnh: Defencepk. Tiếp đến là loại xe thiết giáp chở quân (APC) Anoa 6x6 của Indonesia dù nó có thiết kế khá cũ nhưng nước này vẫn kiếm được các hợp đồng xuất khẩu dòng APC này sang một số quốc gia, trong đó hầu hết đều phục vụ trong lực lượng an ninh. Nguồn ảnh: Defencepk. Súng trường tấn công loại SS do Indonesia sản xuất cũng được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, chủ yếu cho quân đội và lực lượng an ninh các nước đang phát triển. Nguồn ảnh: Defencepk. Xe chiến thuật bọc thép P2 Komando cũng do Indonesia sản xuất và hiện đang được sử dụng bởi lực lượng Sri Lanka. Có thể nói, về quy mô xuất khẩu vũ khí của Indonesia, rõ ràng Singapore thua một bậc, chỉ có điều vũ khí của Indonesia không được xuất khẩu rộng rãi tới các nước châu Âu và châu Mỹ mà thôi. Nguồn ảnh: Defencepk. Mời độc giả xem Video: Đừng đùa với sức mạnh quân sự của Indonesia - quốc gia có tiềm lực quốc phòng bậc nhất Đông Nam Á.