Top 5 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tình yêu viên mãn tháng 4

Tuổi Thìn

So với tháng trước thì vào tử vi tháng 4/2018 này, sự may mắn của bạn sẽ tăng lên một cách đáng kể. Trong tháng 4 này, người tuổi Rồng trong tháng này sẽ có nhiều thu hoạch trong công việc và sự nghiệp, cục diện Tam Hội cũng khiến con đường phát tài ngày càng suôn sẻ.Tài vận khởi sắc, Chính Tài lý tưởng, Thứ Tài cũng không tồi, đầu tư hay buôn bán nhỏ lẻ đều có dấu hiệu thu lời. Người kinh doanh lớn có khả năng kí kết nhiều hợp đồng giá trị. Tuy nhiên công việc bận rộn khiến con giáp này hầu như không còn thời gian dành cho gia đình hay những sở thích cá nhân.

Người đi làm công ăn lương tháng này tinh thần thư thái, dễ dàng tập trung nghiên cứu và hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Cơ hội thăng tiến ngày một đến gần, nguồn thu nhập cũng đi vào ổn định.

Đường tài vận của tuổi Thìn cũng sẽ rộng mở. Bạn sẽ nhận được một khoản thu nhập thêm từ công việc nào đó, và nếu bạn đang đầu tư thì lợi nhuận bạn nhận được cũng rất ổn định

Đối với những người tuổi Thìn đã lập gia đình thì tháng 4 sẽ là khoảng thời gian bạn được tận hưởng những giây phút thảnh thơi với cuỗ sống hòa thuận, hạnh phúc. Còn với những ai đang độc thân thì đây chính là cơ hội để bạn tìm được nửa kia của mình.

Trong việc định hướng cho tương lai nên lưu ý cân nhắc lựa chọn kĩ càng, đừng vì cái lợi trước mắt mà bỏ lỡ lợi ích lâu dài. Cần phải nhìn xa trông rộng, con đường phát triển sự nghiệp phía trước của bạn mới thuận lợi.

Tuổi Dần

Về tổng quan, tuổi Dần sẽ gặp may mắn trên mọi mặt, đặc biệt những chướng ngại trong công việc đều sẽ bị loại bỏ. Bạn có thể tự tin vào khả năng của bản thân để kiếm được món hời lớn từ việc kinh doanh hoặc đầu tư. Thế nhưng mọi việc cũng nên tiến hành một cách thận trọng, có định hướng và kế hoạch rõ ràng.

Tuổi Dần trong tháng 4 nên chú ý hơn đến các mối quan hệ. Bạn có thể sẽ gặp trắc trở về đường tình duyên cũng như có khả năng xảy ra tranh chấp với bạn bè. Vì thế hãy hành động cẩn trọng trong cuộc sống thường ngày nhé.

Tuổi Tý

Theo tử vi tháng 4 này, người tuổi Tý sẽ được cục diện Tý Thìn Bát Hợp che chở, sinh tài sinh lộc, vạn sự hanh thông. Không những vậy, người tuổi Tý tháng Giáp Thìn còn được các cát tinh lưu niên Thiên Hỉ, Địa Giải chiếu mệnh, vận trình tài lộc có những điểm sáng khác thường.

Người làm kinh doanh có nguồn thu tăng rõ rệt. Trong tháng xuất hiện rất nhiều cơ hội đầu tư và hợp tác làm ăn, lại được quý nhân Tam hợp soi đường chỉ lối nên con đường làm giàu bớt đi rất nhiều trở ngại. Nhân duyên tốt đẹp khiến bạn đi đâu cũng gặp người tốt giúp đỡ, hoạn nạn cũng được bạn hiền ứng cứu.

Còn những người hoạt động nghệ thuật như ca hát, hội họa, sáng tác thơ văn… sẽ có 1 tháng thành công rực rỡ. Cảm xúc dâng trào, nguồn cảm hứng sáng tác như suối nguồn không bao giờ cạn giúp bạn nâng cao hiệu quả công việc, tài chính nhờ thế mà không kém phần tốt đẹp.

Trong suốt tháng 4 này, tuổi Tý cũng sẽ khá may mắn trong những trò chơi may rủi. Nhưng nhớ là đừng quá tham lam vì muốn làm giàu một cách an toàn thì phải đi từng bước một và nên biết điểm dừng.

Tuổi Tỵ

Thần Tài có vẻ khá ưu ái cho những người tuổi Tỵ khi trong tháng 4, bạn sẽ luôn rủng rỉnh về tiền bạc. Những đề xuất trong công việc sẽ gây được ấn tượng với cấp trên, giúp bạn ghi điểm để thuận lợi cho quá trình thăng chức sau này. Người làm kinh doanh thì nên mở rộng quy mô để đón nguồn lợi nhuận tăng cao. Thế nhưng đừng quá ôm đồm mà hãy tập trung vào thế mạnh để đạt được hiệu quả cao nhất.

Vận mệnh tháng 4 của tuổi Tỵ tương đối viên mãn khi tiền đầy túi mà tình cũng đầy tim. Nếu bạn biết kiểm soát cái tôi cá nhân một chút thì hạnh phúcsẽ bền vững lâu dài.

Tuổi Mùi

Khả năng kinh doanh, đầu tư nhạy bén của tuổi Mùi rốt cuộc cũng đã có “đất dụng võ”. Bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công mà ngay cả bản thân cũng chưa từng nghĩ tới. Điều này cũng có nghĩa là nguồn tài chính của bạn trong tháng 4 cũng sẽ khá dồi dào. Với một chút liều lĩnh, bạn cũng có thể kiếm thêm được kha khá đó.

Tháng 4 này cũng khá thích hợp để những bạn tuổi Mùi nghĩ về viễn cảnh “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Chuyện tình cảm diễn ra suôn sẻ, không gặp phải sóng gió gì. Điều lưu ý duy nhất trong tháng này đó là bạn nên cẩn thận sức khỏe. Không phải bệnh gì nghiêm trọng nhưng cảm cúm, ốm vặt thì nên chú ý.