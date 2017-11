Những nàng giáp bề ngoài bình thường nhưng lại là báu vật

Chúng ta thường nói, nam có đào hoa vận, nữ có mệnh vượng phu. Đối với phụ nữ, việc sở hữu một dung mạo xinh đẹp, thần thái rạng ngời, thân hình tuyệt mỹ chính là niềm khát khao cháy bỏng. Tuy nhiên nếu một người phụ nữ có dung mạo chỉ bình thường nhưng có mệnh vượng phu đó mới chính là báu vật trời ban cho người đàn ông nào lấy được họ. Trong 12 con giáp, không phải ai cũng có được may mắn được trời ban cho mệnh vượng phu giống các cô nàng dưới đây. Các cô nàng tuổi Dần: Đây không phải điển hình của người phụ nữ đẹp. Họ cũng không phải mẫu người phụ nữ hiền dịu, nhưng họ là những người có bản mệnh vượng phu. Họ sở hữu năng lực rất mạnh, tài năng xuất chúng, nếu người nào may mắn lấy được các quý cô tuổi Dần sẽ có được một trợ thủ đắc lực trong sự nghiệp. Họ sẽ giúp bạn lo liệu ổn thỏa mọi việc trong nhà, đối nội đối ngoại vẹn toàn. Thêm nữa, họ sẽ là người có đầu óc rất nhạy bén, nên chính là thần tài cho các đức ông chồng. Các cô nàng tuổi Ngọ: Tuy chỉ sở hữu dung mạo rất bình thường, nhưng ngũ quan đoan trang. Họ luôn đem đến cho người đối diện cảm giác đầy nhiệt huyết và sự tin tưởng. Những nàng tuổi Ngọ trời ban cho vận may cả đời không xài hết. Mọi việc đến với họ thường bằng phẳng, nếu có khó khăn thì rốt cuộc vẫn có người giúp đỡ ổn thỏa. Hơn nữa các nàng tuổi Ngọ có mệnh vượng phu rất mạnh, ai lấy được họ chính là phúc khí của cả đời mới có được, bởi vì ở bên người vợ này, được hưởng vận may của họ bạn cũng sẽ có được những thành công nổi bật trong sự nghiệp, tài vận. Các cô nàng tuổi Hợi: Tuy ngũ quan không phải là xuất chúng, thân hình cũng rất đỗi bình thường, thậm chí còn mũm mĩm, béo tốt, nhưng tuổi Hợi là có năng lực đặc biệt, họ chính là các nhà ngoại giao xuất chúng. Khi tiếp xúc với tuổi Hợi, người đối diện luôn cảm thấy vô cùng thân thiện, họ có thể kết thân với tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. Họ còn là người có đầu óc kinh doanh nhạy bén, nếu ai lấy được họ chính là rước được thần Tài về nhà. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). >>> Mời độc giả xem video: "4 con giáp nữ có số vất vả lận đận trong tình duyên" tại đây. Nguồn: Tử vi xem tướng/Youtube.

