Theo dự đoán tử vi người tuổi Hợi năm 2018, do gặp phải hung tinh Thiên Quan ẩn giấu trong Mậu Thổ, tuổi Hợi sẽ phải đối với nhiều thách thức trong công việc. Đối với người làm công ăn lương, sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Chỉ cần bạn chăm chỉ, nghiêm túc, tích cực và chủ động trong công việc thì cơ hội được cấp trên ghi nhận, ưu ái hay cất nhắc sẽ có. Người làm kinh doanh sẽ có cơ hội củng cố vững chắc việc kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên do ảnh hưởng của 3 hung tinh lớn là Kiếp Sát, Thiên Không và Cô Thần, tuổi Hợi cần phải chăm chỉ nghiêm túc và nỗ lực hết mình mới mong có được thành công. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", người làm ăn buôn bán phải luôn đề cao cảnh giác với những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh, phải thường xuyên theo sát mọi động thái của đối thủ để có các đối phó hợp lý. Tuy nhìn bề ngoài tình hình tài vận năm 2018 của tuổi Hợi có nhiều biến động, bất lợi tuy nhiên trên thực tế lại có nhiều cơ hội có thể giúp bạn kiếm tiền. Chỉ cần phải giữ được sự tỉnh táo, tính toán đúng thời điểm, chớp được cơ hội bạn sẽ biến cơ hội thành những khoản thu nhập tương đối cao. Nhờ có được Thiếu Dương phò tá, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, những người làm kinh doanh buôn bán tuy phải có một năm vật lộn với vất vả, lo toan ngược xuôi, phải tốn không ít tâm sức nhưng bù lại thành quả thu lại cũng vô cùng xứng đáng. Tuy nhiên do có sự ảnh hưởng của Thiên Quan nên bạn sẽ gặp nhiều trở ngại và áp lực tinh thần. Cố gắng bình tĩnh, đừng nôn nóng hoặc căng thẳng mà xảy ra sai sót trong công việc phải trả giá bằng những khoản tiền đền bù lớn. Thiên Quan cũng không có lợi cho Thứ Tài vì thế ít có cơ hội cầu tài, đầu tư, tốt nhất nên tập trung tâm sức làm tốt công việc của mình để tránh làm ảnh hưởng đến nguồn Chính Tài. Do ảnh hưởng của hai hung tinh Thiên Không và Kiếp Sát, vì thế tuổi Hợi cần thận trọng trong mọi giao dịch về tiền bạc, làm việc gì cũng cần phải tính toán, lên kế hoạch chi tiết. Đặc biệt cần phải hạn chế cho vay hoặc vay mượn, chi tiêu nên tính toán cho hợp lý để tránh rơi vào tình trạng thường xuyên khó khăn. Bên cạnh đó, cần chú ý giữ tiền bạc cẩn thận đề phòng bị mất cắp. Có cát tinh Thiên Hỷ thúc vượng, tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng, thắm thiết, tình cảm lứa đôi tiến triển có thể tính đến chuyện kết hôn. Nhờ vận đào hoa rất vượng, cũng có lợi cho các bạn vẫn đang trong tình trạng chăn đơn gối chiếc. Tuy nhiên do chính tính cố chấp, kiêu ngạo hoặc mù quáng, tham lam của bản mình mà tự cản trở đường tình cảm. Bên cạnh đó, do có hung tinh Kiếp Sát tại mệnh nên dễ gây hiềm khích thị phi, tạo hiểu lầm, mâu thuẫn khiến tình cảm của hai người nhiều phen nổi cơn sóng gió, cãi vã giận hờn liên miên... Vì thế phải luôn giữ được thái độ bình tĩnh, tránh bị dao động bởi người ngoài. Mọi vấn đề hai bên cùng cố gắng thông qua nói chuyện, bàn bạc để giúp nhau thấu hiểu và thông cảm hơn, tránh nóng nảy cáu giận không kiềm chế được sẽ làm tổn thương cả đôi bên. DoThiên Quan sao chủ về âm tà nên tính sát thương rất lớn. Tuổi Hợi dễ gặp phải những xung đột từ bên ngoài làm tổn hại đến sức khỏe và tinh thần. Phải chú ý thường xuyên chăm sóc sức khỏe, chú ý an toàn giao thông, cẩn trọng khi đi xa. Ngoài ra cần phải sắp xếp thời gian ăn ngủ hợp lý, đặc biệt chú ý đến giấc ngủ, tránh căng thẳng gây ức chế thần kinh không tốt cho sức khỏe và tinh thần. Quý nhân của tuổi Hợi: Tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Mùi. Màu sắc vượng vận: Màu trắng, màu xanh lam nhạt. Con số may mắn: Số 1 và số 6. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Mời độc giả xem video Tử vi người tuổi Hợi qua từng tháng âm lịch năm 2018 (Nguồn video: YouTube/Tử vi xem tướng).

