Theo dự đoán ngày mới 26/12/2017 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), công việc chưa có cơ hội tốt, tuổi Tý cần kiên nhẫn hơn, cần khách quan phân tích mọi tình huống để tránh sai lầm. Tài vận: Có cơ hội đầu tư nhỏ, tuy lợi nhuận không cao nhưng an toàn. Tình cảm: Những bạn đơn thận có cơ hội gặp được người như ý, tuy nhiên cần phải chủ động hơn mới có thể duy trì được mối quan hệ này. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Sửu. Cũng theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, tuổi Sửu có cơ hội mở rộng thêm lĩnh vực mới trong công việc, cố gắng nắm bắt cơ hội này để tạo cơ sở phát triển cho công việc sau này. Tài vận: Bình thường, có cơ hội cầu tài. Tình cảm: Cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và tâm tư của đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Dần: Công việc: Con giáp này sẽ có cơ hội hợp tác với đối tác tiềm năng mới, cố gắng tận dụng tốt cơ hội này. Tài vận: Có quý nhân tương trợ nên mọi việc đều thuận, cơ hội cầu tài tốt sẽ đến với bạn. Tình cảm: Những người đã có người yêu và gia đình sẽ có niềm vui bất ngờ. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Mão: Công việc: Thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực chủ động sẽ khiến bạn giải quyết mọi việc nhanh chóng và có hiệu quả cao. Tài vận: Có thể thử sức với đầu tư mạo hiểm. Tình cảm: Ngọt ngào, phơi phới như gió xuân tháng 3. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Mùi. Tuổi Thìn: Công việc: Tiến triển thuận lợi, bạn bè hoặc cấp trên sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Tài vận: Cầu tài đắc tài. Tình cảm: Vận thế có lợi cho các bạn đơn thân, những ai đã có gia đình cần thận trọng trong các mối quan hệ với bạn khác giới tránh dính phải đào hoa xấu. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Tuổi Tỵ: Công việc: Cẩn thận kẻo thành quả lao động của mình bị người khác cướp mất, nên tìm cách giành lại những gì vốn thuộc về mình. Tài vận: Giữ tiền bạc cẩn thận, những lúc ra ngoài không nên mang theo nhiều tiền bạc. Tình cảm: Hai người dễ vì bất đồng quan điểm và cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. Tuổi Ngọ: Công việc: Vất vả nhưng thành quả có được không như mong đợi. Tài vận: Có cơ hội cầu tài tốt, chịu khó gặp gỡ bạn bè sẽ có vận may đến với bạn. Tình cảm: Hai bên cùng phải tôn trọng lẫn nhau, không nên áp đặt suy nghĩ của mình với đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. Tuổi Mùi: Công việc: Nhờ có được sự ủng hộ và nâng đỡ của cấp trên nên mọi việc của bạn đều vô cùng thuận lợi. Tài vận: Có thể thử sức với đầu tư mạo hiểm, tuy nhiên không nên tham lam. Tình cảm: Nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, đừng vì những câu nói vô tâm của mình mà làm tổn thương đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời, màu xanh lá. Quý nhân: Tuổi Mão. Tuổi Thân: Công việc: Cần tập trung tâm sức hơn nữa vào công việc mới mong có được kết quả như ý. Tài vận: Cơ hội cầu tài tương đối tốt, có vận may có thể tham gia bốc thăm trúng thưởng. Tình cảm: Chuyện đã qua nhưng bạn khó buông bỏ nên khó mở lòng. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: Dễ vì sự sơ suất của mình mà đấy bản thân vào thế bất lợi. Tài vận: Tiền bạc có nhiều biến động, cần thận trọng. Tình cảm: Hai người không còn tình cảm miễn cưỡng ở bên nhau chỉ làm cả hai cùng khổ. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Tuất: Công việc: Nhờ có các mối quan hệ tốt nên mọi việc đều suôn sẻ, khó khăn luôn có quý nhân đồng hành. Tài vận: Nhân duyên vượng phát, cơ hội cầu tài sẽ đến, có niềm vui bất ngờ trong thu nhập. Tình cảm: Nên thêm chút lãng mạn cho tình cảm thăng hoa hơn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Hợi: Công việc: Tâm trạng bất ổn nên ảnh hưởng nhiều đến công việc. Tài vận: Dễ vì chuyện tiền bạc mà nảy sinh cãi vã mâu thuẫn. Tình cảm: Tâm trạng của bạn ảnh hưởng nhiều đến tình cảm và hòa khí gia đình. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời độc giả xem video: " 4 con giáp chung tình cả đời chỉ yêu một người". (Nguồn: Artwork/Youtube)

Theo dự đoán ngày mới 26/12/2017 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), công việc chưa có cơ hội tốt, tuổi Tý cần kiên nhẫn hơn, cần khách quan phân tích mọi tình huống để tránh sai lầm. Tài vận: Có cơ hội đầu tư nhỏ, tuy lợi nhuận không cao nhưng an toàn. Tình cảm: Những bạn đơn thận có cơ hội gặp được người như ý, tuy nhiên cần phải chủ động hơn mới có thể duy trì được mối quan hệ này. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Sửu. Cũng theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, tuổi Sửu có cơ hội mở rộng thêm lĩnh vực mới trong công việc, cố gắng nắm bắt cơ hội này để tạo cơ sở phát triển cho công việc sau này. Tài vận: Bình thường, có cơ hội cầu tài. Tình cảm: Cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và tâm tư của đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Dần: Công việc: Con giáp này sẽ có cơ hội hợp tác với đối tác tiềm năng mới, cố gắng tận dụng tốt cơ hội này. Tài vận: Có quý nhân tương trợ nên mọi việc đều thuận, cơ hội cầu tài tốt sẽ đến với bạn. Tình cảm: Những người đã có người yêu và gia đình sẽ có niềm vui bất ngờ. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Mão: Công việc: Thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực chủ động sẽ khiến bạn giải quyết mọi việc nhanh chóng và có hiệu quả cao. Tài vận: Có thể thử sức với đầu tư mạo hiểm. Tình cảm: Ngọt ngào, phơi phới như gió xuân tháng 3. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Mùi. Tuổi Thìn: Công việc: Tiến triển thuận lợi, bạn bè hoặc cấp trên sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Tài vận: Cầu tài đắc tài. Tình cảm: Vận thế có lợi cho các bạn đơn thân, những ai đã có gia đình cần thận trọng trong các mối quan hệ với bạn khác giới tránh dính phải đào hoa xấu. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Tuổi Tỵ: Công việc: Cẩn thận kẻo thành quả lao động của mình bị người khác cướp mất, nên tìm cách giành lại những gì vốn thuộc về mình. Tài vận: Giữ tiền bạc cẩn thận, những lúc ra ngoài không nên mang theo nhiều tiền bạc. Tình cảm: Hai người dễ vì bất đồng quan điểm và cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. Tuổi Ngọ: Công việc: Vất vả nhưng thành quả có được không như mong đợi. Tài vận: Có cơ hội cầu tài tốt, chịu khó gặp gỡ bạn bè sẽ có vận may đến với bạn. Tình cảm: Hai bên cùng phải tôn trọng lẫn nhau, không nên áp đặt suy nghĩ của mình với đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. Tuổi Mùi: Công việc: Nhờ có được sự ủng hộ và nâng đỡ của cấp trên nên mọi việc của bạn đều vô cùng thuận lợi. Tài vận: Có thể thử sức với đầu tư mạo hiểm, tuy nhiên không nên tham lam. Tình cảm: Nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, đừng vì những câu nói vô tâm của mình mà làm tổn thương đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời, màu xanh lá. Quý nhân: Tuổi Mão. Tuổi Thân: Công việc: Cần tập trung tâm sức hơn nữa vào công việc mới mong có được kết quả như ý. Tài vận: Cơ hội cầu tài tương đối tốt, có vận may có thể tham gia bốc thăm trúng thưởng. Tình cảm: Chuyện đã qua nhưng bạn khó buông bỏ nên khó mở lòng. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: Dễ vì sự sơ suất của mình mà đấy bản thân vào thế bất lợi. Tài vận: Tiền bạc có nhiều biến động, cần thận trọng. Tình cảm: Hai người không còn tình cảm miễn cưỡng ở bên nhau chỉ làm cả hai cùng khổ. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Tuất: Công việc: Nhờ có các mối quan hệ tốt nên mọi việc đều suôn sẻ, khó khăn luôn có quý nhân đồng hành. Tài vận: Nhân duyên vượng phát, cơ hội cầu tài sẽ đến, có niềm vui bất ngờ trong thu nhập. Tình cảm: Nên thêm chút lãng mạn cho tình cảm thăng hoa hơn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Hợi: Công việc: Tâm trạng bất ổn nên ảnh hưởng nhiều đến công việc. Tài vận: Dễ vì chuyện tiền bạc mà nảy sinh cãi vã mâu thuẫn. Tình cảm: Tâm trạng của bạn ảnh hưởng nhiều đến tình cảm và hòa khí gia đình. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời độc giả xem video: " 4 con giáp chung tình cả đời chỉ yêu một người". (Nguồn: Artwork/Youtube)