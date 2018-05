Ai có năm sinh tận cùng 5 con số này, tài vận đỏ rực

Mùa xuân sắp bước qua, mùa hè rực rỡ đang chuẩn bị bước đến với một khí thế hừng hực, khiến mọi người cũng nôn nao chờ đón. Theo tử vi học có nói, mùa hè thường là giai đoạn mà con người sẽ thỏa sức sáng tạo, thỏa sức bùng nổ, chính vì vậy tài vận cũng theo đó phát triển rực rỡ. Người xưa thường xem con giáp, nhân tướng học, phong thủy là những yếu tố có ảnh hưởng đến vận mệnh và túi tài của mọi người. Bên cạnh đó, năm sinh cũng quan trọng không kém. Vào mùa hè tới đây, thần tài sẽ chiếu cố một số người thuộc năm sinh dưới đây, đặc biệt, những ai có năm sinh tận cùng bằng 5 số này thì xác định tài vận đỏ rực, công việc không những thuận lợi mà cuộc sống tình cảm lại càng thăng hoa, hạnh phúc đến bất ngờ.



1. Những năm sinh tận cùng bằng số 2, số 3

Những người sinh vào năm tận cùng bằng số 2, số 3 như 1972, 1982, 1983, 1992, 1993 thì xác định mùa hè này may mắn “toàn tập". Đây là những năm sinh được thần tài chiếu cố nhiều nhất vào giai đoạn này. Nếu như có cơ hội phát triển về công việc thì đừng chần chừ mà hãy lao về phía trước, bạn có thể đạt được thành công ngoài mong muốn. Không những thế, những người sinh vào năm này sẽ bất ngờ gặp được quý nhân, những quý nhân ấy sẽ giúp đỡ bạn giải quyết khó khăn trong thời gian qua, và tạo điều kiện để bạn phát triển bản thân mình. Việc cần làm là chỉ cần nỗ lực, cố gắng thì mọi thứ sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ và thuận lợi. Trong cuộc sống hằng ngày, chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều, cơ hội tốt sẽ tự động đến và bạn chỉ cần nắm bắt là được.

2. Những năm sinh tận cùng bằng số 6, số 7

Những ai sinh vào năm sinh có tận cùng bằng số 6, số 7 như 1956, 1976, 1977, 1986, 1987, 1997… thì trong mùa hè này sẽ gặp được nhiều may mắn. Khi mùa hè dần nóng lên, nhiều người nghĩ rằng sự nóng bức sẽ khiến chúng ta khó chịu, nhưng trong tử vi học, đây là giai đoạn những người này dễ dàng chiêu mộ tài vận nhất, là giai đoạn mà công việc hay bất kể làm gì cũng sẽ thuận lợi suôn sẻ. Điều quan trọng nhất trong năm nay, đây là giai đoạn duy nhất mà họ có thể cá kiếm được tài vận đáng kể, vì vậy, cơ hội nào đang trong tầm tay thì phải nắm bắt tuyệt đối. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh thì càng dễ làm giàu hơn khi đây là lúc lợi nhuận về nhiều nhất, đủ khiến họ sống cuộc đời sung sướng về sau.

3. Những năm sinh tận cùng bằng số 1

Những ai sinh vào năm sinh có tận cùng bằng số 1 như 1961, 1971 1981, 1991 vào mùa hè này sẽ có cơ hội leo lên đỉnh thành công. Nếu không thể có được tất cả thì ít nhất mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Đây là những năm được thượng đế chiếu cố nhiều may mắn, cộng với khí nóng của mùa hè, chắc chắn sẽ tạo ra được thành quả to lớn. Trong cuộc sống tình cảm, công việc, tình yêu, hôn nhân đều có quý nhân phù trợ, giúp đỡ, mọi phiền não đều qua đi, chỉ cần tranh thủ thời gian này để xây dựng và phát triển mọi thứ tốt đẹp hơn thì xác định nửa năm sau sống an yên và viên mãn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo