Vì sao người cáo giác Edward Snowden lại ở Nga?

Trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình La Sexta, Edward Snowden cho biết: "Vấn đề ở chỗ tôi không bao giờ trù tính sẽ ở lại Nga. Khi tôi làm việc với các phóng viên về những báo cáo quốc gia, tôi đã vạch kế hoạch đi Iceland để tìm nơi nương náu ở đó. Nhưng giữa Iceland và Hong Kong là khoảng cách rất lớn. Không còn cơ may ở lại Hong Kong, tôi tính chuyện đến một nước Mỹ Latinh là Ecuador. Nhưng ngay lúc biết rằng trước tiên tôi sẽ đến Moscow thì Chính phủ Mỹ liền hủy hộ chiếu của tôi, khi đó tôi đang trên hành trình, đang bay trên trời, tôi ngồi trong máy bay. Tôi giải thích với các nhà báo rằng tôi không mang tài liệu mật theo người, tôi đã đưa cho các nhà báo tất cả và hủy bản sao của mình. Vì vậy, tôi không thể hợp tác với Chính phủ Nga, thậm chí giả như có muốn cũng chẳng làm được".

Edward Snowden một lần nữa nhấn mạnh rằng anh ta không hợp tác với Chính phủ Nga, không trao bất kỳ tài liệu nào, mà quyết định về việc cấp qui chế tị nạn tại LB Nga cũng không gắn với đòi hỏi cung cấp thông tin nào đó. Anh nói thêm:

"Và thực chất là như vậy. Tôi dự tính nói chuyện với các nhà báo, tôi định vạch kế hoạch mọi thứ theo cách triệt tiêu tất cả những sức ép tiềm năng nhắm vào tôi từ bên nào đó hoặc từ Chính phủ. Khi mà bạn chẳng có gì trong tay thì sẽ vô nghĩa nếu cứ gây sức ép (để lấy được thông tin mật)… bởi sẽ chẳng nhận được thứ gì. Và đó là cách thức duy nhất có thể giúp đảm bảo an toàn cho chính mình. Bản chất sự việc ở đây là làm sao để chứng tỏ bạn chẳng có mảy may giá trị gì hết", Snowden nhấn mạnh.

Người cáo giác cũng chỉ ra rằng ngay từ đầu việc anh ta hiện diện trên lãnh thổ Nga và ở lại đó phần lớn cũng do những hành động của chính quyền Mỹ, đã đi đến vi phạm luật pháp quốc tế trong khi cố gắng bắt giữ Snowden. Anh khẳng định: "Chính phủ Mỹ chỉ trích tôi vì tôi đang ở Nga, nhưng chính là họ chứ không phải ai khác đã nhốt tôi ở đây".

Cựu nhân viên NSA Snowden nói tiếp: "Ngay sau khi biết rõ tôi có thể rời Nga ra đi, thí dụ đến Mỹ Latinh, chính phủ Hoa Kỳ đã làm chuyện bất thường”.

Trong cuộc phỏng vấn của RT, ông Kucherena - tác giả cuốn sách "Thời bạch tuộc" mà nguyên mẫu nhân vật chính trong đó là Snowden - nói rằng thân chủ của ông khi thách thức chính quyền Hoa Kỳ đã không sa vào tuyệt vọng và vẫn tiếp tục chiến đấu. Theo lời ông, ở Mỹ luôn tụng ca rằng họ có tự do báo chí và tự do ngôn luận, nhưng trên thực tế chẳng phải như vậy. Ông "Với thí dụ là bộ phim về Snowden, tôi một lần nữa tin chắc rằng ở đó khá có thói đạo đức giả…Chúng tôi đã thảo luận nhiều với Edward về những vấn đề hiện hữu ngày nay ở Mỹ, kể cả những gì liên quan đến tự do báo chí. Khá nhiều trường hợp khi các nhà báo xuất bản tác phẩm, còn cơ quan an ninh đòi tiết lộ thông tin về nguồn cung cấp tư liệu. Các nhà báo có quyền từ chối làm như vậy, nhưng khi đó họ đối mặt với sự trừng phạt vì từ chối tiết lộ thông tin".