Vì sao 3 “siêu” dự án ở Ba Vì bị xem xét thu hồi?

Dự án Đầu tư tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích. Ảnh: Ngọc Minh/Nhân dân.

Tuy nhiên, dự án đã phải tạm ngừng triển khai do việc Hà Nội sáp nhập với Hà Tây. Theo Tiền Phong, năm 2014 HĐQT của PVR, đã có kế hoạch tìm kiếm các đối tác để thoái vốn hoặc ký thỏa thuận hợp tác đầu tư thế nhưng đến nay, dự án vẫn bất động do chưa tìm được nhà đầu tư.

Tiếp đến là dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng (Giai đoạn 1) có diện tích phải GPMB là 203,81 ha thuộc 2 xã Phú Sơn và Thái Hòa (thuộc huyện Ba Vì). Tổng vốn đầu tư XD gần 2.430 tỷ đồng. Bản đồ quy hoạch Khu du lịch Tản Viên. Ảnh: Internet.

Theo đánh giá chung tại cuộc họp của Thành phố ngày 21/12/2012 về tình hình triển khai thực hiện các Dự án trọng điểm của Thành phố (giai đoạn 2011 - 2015), việc GPMB phục vụ dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ chậm tiến độ, chưa đạt kế hoạch chỉ đạo của UBND TP, làm ảnh hưởng tới việc giải ngân của Thành phố, cũng như tiến độ xây dựng công trình.

Còn dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích là một trong nhóm công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, đi qua địa bàn huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây, các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức. Dự án được khởi công vào tháng 5/2011 với tổng mức đầu tư dự án gần 7.000 tỷ đồng. Ả Dự án Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng giai đoạn 1. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và bố trí nguồn vốn, cho nên đến nay dự án mới cơ bản hoàn thành hạng mục cống đầu mối Lương Phú và các công trình trên sông từ sau cống đầu mối đến địa phận xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì), tương đương gần 12 km và dự kiến phải đến năm 2018 mới hoàn thành giai đoạn một.

Chính vì tiến độ quá "rùa bò" nên những siêu dự án này đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi.

