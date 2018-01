Trồng rau trên các toà nhà chọc trời: Chẳng cần đất vẫn tốt xanh um

Vườn rau thuỷ canh được hình thành trên mái nhà không cần đất.

Trên mái của toà nhà khai thác mỏ đá quý nằm ở trung tâm Johannesburg, toà nhà chọc trời một thời là biểu tượng của thành phố, có một vườn rau thuỷ canh đang hoạt động rất hiệu quả. Đây là một trong những mô hình của dự án "Sáng kiến nông nghiệp đô thị" đang được một số tổ chức thực hiện tại Nam Phi.



Ông Brendon Martens, thuộc tổ chức Will It It Cool Cool (WIBC), một vườn ươm cải tiến đang hỗ trợ phát triển dự án này cho hay: Nông nghiệp trước đây vẫn được coi là một ngành sử dụng ít công nghệ. Người nông chỉ đơn giản là trồng trên đất và thu hoạch. Nhưng với mô hình này, chúng tôi áp dụng phương pháp thuỷ canh, trồng các loại rau và cây trồng khác không cần đất và không gian rộng. Với phương pháp này rau phát triển nhanh hơn và sử dụng ít hơn đến 80% nước so với canh tác truyền thống.

Ưu điểm nữa là trồng ngay tại thành phố, cắt giảm được thời gian và chi phí vận chuyển, mang lại những sản phẩm tươi nhất tới tay người tiêu dùng.

Trong ba năm tới, khoảng 100 trang trại sẽ được thành lập bên cạnh hai trang trại hiện đang hoạt động, và dự án đã thu hút nhiều ứng dụng từ những doanh nhân trẻ tuổi. Những người được tuyển dụng sẽ được đào tạo về công nghệ và công nghệ.



Sáng kiến trồng rau trên mái nhà tiếp tục được nhân rộng.

10 trong số những người biểu diễn xuất sắc nhất sẽ được hỗ trợ một sân thượng với diện tích ít nhất 100m2 với khoảng 3.600 cây. Người nông dân sẽ trả lại một tỷ lệ phần trăm trong tổng doanh thu, còn lại sẽ tiếp tục tái đầu tư cho trang trại. Các chủ tòa nhà được yêu cầu không tính phí thuê trong năm đầu tiên, nhưng sau đó họ có thể kiếm được thu nhập từ mái nhà của họ.



Một trong những mục tiêu chính của sáng kiến trồng rau trên mái nhà này là giải quyết vấn đề thất nghiệp thanh thiếu niên hàng loạt trong thành phố và xa hơn nữa.

Tỷ lệ thất nghiệp của Nam Phi là gần 30%, nhưng tỷ lệ này tăng lên gần 40% đối với những người từ 15 đến 34 tuổi, một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới.