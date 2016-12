Thót tim khách sạn cheo leo trên vách núi cao nhất châu Âu

Khách sạn cheo leo trên vách núi được kiến trúc sư đến từ Dubai đặt tên là Hotel in Alps, với các lớp kính trong suốt, nhọn, lởm chởm, mô phỏng những góc gồ ghề của bề mặt dãy núi xung quanh. Không gian đan xen giữa sáng và tối khi góc chiếu mặt trời thay đổi. Hotel in Alps là thiết kế mới nhất của Rozhko, cùng với Villa in Alps, cũng được lấy cảm hứng từ nóc nhà châu Âu. Kiến trúc này được hy vọng sẽ thu hút nhiều du khách tới thăm. Khách sạn Hotel in Alps được ví như là một hang ổ cho thế lực đen tối trong phim James Bond. Rozhko cho biết, thiết kế mang phong cách tương lai này được lấy cảm hứng từ địa hình của núi Alps. Mặc dù vậy, địa điểm cụ thể để xây dựng công trình chưa được lựa chọn. Kiến trúc này bao gồm nhiều tầng khác nhau với các phòng riêng tư, được trang bị hệ thống thang máy và sân bay trực thăng để đón tiếp khách tới thăm. Nếu thiết kế này được hoàn thiện, Hotel in Alps sẽ trở thành một trong những khách sạn khiến du khách phải chóng mặt nhất trên thế giới. Villa in Alps, cũng là sản phẩm thiết kế của kiến trúc sư Andrii Rozhko, được lấy cảm hứng từ nóc nhà châu Âu. Là sản phẩm thiết kế của kiến trúc sư Tall Arquitectos, quán bar Copper Canyon cũng được xây dựng trên vách núi dựng đứng với hướng nhìn tuyệt đẹp xuống thác nước Basaseachic ở Mexico.

