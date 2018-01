Soi resort 4 sao vợ ông Trần Bắc Hà vừa chuyển nhượng cho em gái

Resort Hoàng Gia Quy Nhơn (Royal Hotel & Healthcare Resort Quy Nhơn là khu resort 4 sao ven biển nằm trên "đất vàng" đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn, do bà Ngô Kim Lan, vợ ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm chủ. Ảnh: cungphuot.info. Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn (1 Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn, Bình Định) - chủ sở hữu khu resort Hoàng Gia - hiện đã thay tên người đại diện pháp luật. Ảnh: thegioidulich.com. Cụ thể, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp mới vào ngày 27/12/2017, người đại diện pháp luật của Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn là bà Ngô Thị Kim Oanh với vị trí Tổng giám đốc. Ảnh: cungphuot.info. Bà Oanh cũng chính là em ruột của bà Ngô Kim Lan, vợ ông Trần Bắc Hà. Hiện gia đình bà Oanh đã chuyển vào TP HCM sinh sống. Ảnh: cungphuot.info. Resort Hoàng Gia Quy Nhơn được ví như khu "đất vàng" bởi có vị trí đắc địa tại TP Quy Nhơn với giá thị trường khoảng 100 triệu đồng/m2. Ảnh: dulichquynhon.com. Trước đây, Resort Hoàng Gia Quy Nhơn thuộc sở hữu của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, sau đó chuyển nhượng lại cho một doanh nghiệp khác với giá khoảng 175 tỉ đồng. Ảnh: dulichquynhon.com. Khoảng hơn 10 năm trước, doanh nghiệp này chuyển nhượng cho Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn với giá 135 tỉ đồng. Ảnh: vi.hotels.com. Resort Hoàng Gia Quy Nhơn có tầm vóc 4 sao, tọa lạc trên khu đất có diện tích hàng chục nghìn mét vuông nằm dọc theo bờ biển trung tâm TP Quy Nhơn. Ảnh: vi.hotels.com. Chỉ cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 1km, nằm cạnh biển có bãi tắm riêng cho khách. Ảnh: vi.hotels.com. Khách sạn cách nhà ga Quy Nhơn khoảng 15km và cách sân bay khoảng 45km. Ảnh: vi.hotels.com. Khu resort thiết kế 110 phòng khách rộng rãi. Ảnh: dulichquynhon.com. Phòng có ban công riêng, nhìn ra biển, đồi núi, sân vườn resort. Ảnh: dulichquynhon.com. Nhà hàng Du Thuyền được thiết kế giống như một chiếc thuyến mang đến cho du khách cảm giác như mình đang ở trên một du thuyền trên biển. Ảnh: dulichquynhon.com. Quán cafe có không gian khá đặc biệt, vừa có không gian nhà kính để ngắm nhìn xung quanh mà không bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào, lại có khu cafe sân vườn cho các bạn có thể lựa chọn tùy theo ý thích của mình. Ảnh: dotienich.vn

