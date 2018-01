Soi căn hộ phong cách Hàn Quốc HLV Park Hang Seo vừa được tặng

Chứng kiến những trận thi đấu quả cảm của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, đại diện Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - CENLAND (thành viên thuộc Tập đoàn CENGROUP) gửi tặng đến HLV Park Hang Seo một căn hộ tại Hà Nội. Ảnh: VTC. Căn hộ mang phong cách Hàn Quốc CENLAND gửi tặng HLV Park Hang Seo thuộc dự án The K – Park, khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, trị giá 1,3 tỷ đồng. Ảnh: Cengroup. The K - Park nằm trên đường Lê Trọng Tấn, cạnh trung tâm hành chính Quận Hà Đông, rất gần ngã tư Quang Trung – Lê Trọng Tấn kéo dài. Ảnh: Cengroup. Dự án The K - Park gồm 3 tòa căn hộ cao lần lượt 23, 25 và 27 tầng, có tầng hầm gửi xe liên thông giữa 3 tòa. Ảnh: Kpark. Trên quy mô tổng diện tích khu đất 13.708,5 m2, The K - Park cung cấp ra thị trường 951 căn hộ. Ảnh: Cengroup. Kết nối giữa các tòa tháp là khu bể bơi ngoài trời, sân chơi rộng hơn 1.000 m2, khu vui chơi trẻ em...Ảnh: Cengroup. Căn hộ theo phong cách hiện đại với lối thiết kế xanh, tận dụng tối đa ánh sáng và gió trời. Ảnh: Kpark. Ban công thoáng đãng. Ảnh: Kpark. Các căn hộ tại chung cư The K - Park có diện tích từ 51,84 m2 đến 83,26 m2. Ảnh: Kpark. Phòng ngủ ngập ánh sáng nhờ cửa sổ lớn. Ảnh: Kpark. Phòng tắm thiết kế hiện đại. Ảnh: Kpark. Video: Shark Phạm Thành Hưng tặng riêng cho HLV Park Hang Seo một căn nhà 1,3 tỷ đồng. Nguồn: Thế giới Văn hóa

Chứng kiến những trận thi đấu quả cảm của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, đại diện Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - CENLAND (thành viên thuộc Tập đoàn CENGROUP) gửi tặng đến HLV Park Hang Seo một căn hộ tại Hà Nội. Ảnh: VTC. Căn hộ mang phong cách Hàn Quốc CENLAND gửi tặng HLV Park Hang Seo thuộc dự án The K – Park, khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, trị giá 1,3 tỷ đồng. Ảnh: Cengroup. The K - Park nằm trên đường Lê Trọng Tấn, cạnh trung tâm hành chính Quận Hà Đông, rất gần ngã tư Quang Trung – Lê Trọng Tấn kéo dài. Ảnh: Cengroup. Dự án The K - Park gồm 3 tòa căn hộ cao lần lượt 23, 25 và 27 tầng, có tầng hầm gửi xe liên thông giữa 3 tòa. Ảnh: Kpark. Trên quy mô tổng diện tích khu đất 13.708,5 m2, The K - Park cung cấp ra thị trường 951 căn hộ. Ảnh: Cengroup. Kết nối giữa các tòa tháp là khu bể bơi ngoài trời, sân chơi rộng hơn 1.000 m2, khu vui chơi trẻ em...Ảnh: Cengroup. Căn hộ theo phong cách hiện đại với lối thiết kế xanh, tận dụng tối đa ánh sáng và gió trời. Ảnh: Kpark. Ban công thoáng đãng. Ảnh: Kpark. Các căn hộ tại chung cư The K - Park có diện tích từ 51,84 m2 đến 83,26 m2. Ảnh: Kpark. Phòng ngủ ngập ánh sáng nhờ cửa sổ lớn. Ảnh: Kpark. Phòng tắm thiết kế hiện đại. Ảnh: Kpark. Video: Shark Phạm Thành Hưng tặng riêng cho HLV Park Hang Seo một căn nhà 1,3 tỷ đồng. Nguồn: Thế giới Văn hóa