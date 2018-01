Số phận 33 biệt thự “xây chui” ven biển Đà Nẵng sẽ thế nào?

Nói về số phận 33 biệt thự xây chui không phép và sai phép của dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng (Dự án The Song), trả lời báo chí, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đối với chủ đầu tư dự án. Ảnh: Internet.

“Sai chỗ nào xử lý chỗ đó. Chỗ nào lấn chiếm không gian công cộng dứt khoát phải dỡ bỏ...", báo Tiền phong dẫn lời ông Hùng. Ảnh: TPO. Theo NLĐ, trong quá trình thi công chủ đầu tư đã xây 23 căn biệt thự sai phép, 10 biệt thự không phép, 4 bungalow, 2 móng nhà. Ảnh: NLĐ. Khu vực biệt thự cải tạo được cấp phép gồm 19 căn biệt thự 3 tầng với tổng diện tích 5.008 m², diện tích trung bình 264 m²/căn. Ảnh: TPO. Khi cải tạo, chủ đầu tư xây thành 20 căn biệt thự có sai lệch lớn so với quy hoạch phê duyệt tổng diện tích xây dựng 6.975 m², diện tích trung bình 346 m²/căn. Ảnh: TPO. Diện tích xây dựng tăng thêm tại khu vực này là 1.967 m². Ảnh: NTD. Tại khu vực biệt thự xây mới, chủ đầu tư dự án The Song Đà Nẵng xây 18 căn biệt thự không phép, trong đó có 10 căn đang thi công phần thô và tăng diện tích xây dựng so với quy hoạch, 8 căn đang đổ móng. Ảnh: NTD. Một số căn biệt thự có vị trí lệch với quy hoạch và diện tích lớn hơn so với quy hoạch phê duyệt, tăng hơn khoảng 122 m². Ảnh: TTO. Ngoài ra, dự án còn xây dựng 7 căn bungalow ven biển không phép, có phần ban công vượt ranh giới đất dự án khoảng 2,5 m và diện tích xây dựng so với bản vẽ quy hoạch. Ảnh: TPO. Chủ đầu tư cũng vi phạm quy hoạch, lấn ra khỏi phạm vi dự án 17 m để xây dựng một bờ kè chắn sóng bằng bê-tông. Ảnh: TTO. Video "Bán đảo Sơn Trà trước nguy cơ bị tàn phá". Nguồn: VTC1

