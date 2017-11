Sai lầm dễ mắc khi trang trí nội thất phòng ngủ

Vì một số lý do như sở thích, tính thẩm mỹ không ít người vẫn mắc phải những sai lầm khi thiết kế phòng ngủ. Ảnh: Printest. Sử dụng họa tiết quá rườm rà là sai thường gặp nhất trong thiết kế phòng ngủ. Nhiều người có thói quen cứ thấy mẫu chăn, gối mới, bắt mắt nào là không ngần ngại tậu ngay về nhà mà chưa kịp xem nó có phù hợp với căn phòng hay không. Ảnh: Biteinto. Phòng ngủ quá nhiều màu sắc sặc sỡ sẽ khiến gia chủ mệt mỏi hơn, đặc biệt là những lúc căng thẳng. Để tạo cảm giác thoải mái, bình yên hơn, nên chọn những màu sắc dịu nhẹ như trắng, kem...Ảnh: Lushome. Một bức tường trơn bóng, không trang trí sẽ trở nên vô cùng nhàm chán. Vì vậy, đừng quên tô điểm cho nó bằng giấy dán tường hoặc những bức tranh phù hợp nhất. Ảnh: Home Design Ideas. Một căn phòng lộn xộn, quá nhiều đồ đạc sẽ khiến bạn thật sự mệt mỏi, tâm trí không yên và khó đi vào giấc ngủ. Hãy tạo không gian nghỉ ngơi thoải mái bằng cách sắp xếp đồ đạc gọn gàng, vừa đủ sử dụng. Ảnh: Vietnamarch. Không ít người cho rằng phòng ngủ không cần cửa sổ để đảm bảo sự riêng tư. Thực tế, đó là suy nghĩ sai lầm trong thiết kế phòng ngủ. Không có cửa sổ hay cửa sổ luôn che kín khiến căn phòng luôn ngột ngạt, khó chịu. Ảnh: Printest. Không lắp đặt vị trí phù hợp các hệ thống chiếu sáng như đèn đọc sánh, đèn ngủ...là sai lầm khiến bạn khó đi vào giấc ngủ. Ảnh: Interior Design Ideas. Hãy tính toán cẩn thận trước khi bố trí hệ thống chiếu sáng phòng ngủ bởi những ngọn đèn còn giúp không gian thêm lung linh hơn. Ảnh: Lanewstalk. Là nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, phòng ngủ cần sử dụng loại rèm có khả năng cản sáng cao nhưng không vì thế mà chọn những loại rèm quá dày hay màu sắc quá nặng nề. Ảnh: Rooms To Go. Hầu hết mọi người đều ngại thay đổi nội thất phòng ngủ khi giao mùa. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, khó chịu hơn. Ảnh: HGTV. Chỉ cần thay đổi một chút nội thất như rèm cửa, ga giường, đổi đèn mới hay sắm thêm một vài chiếc gối tựa…cũng đủ giúp bạn ngủ ngon hơn. Ảnh: Houzz.

