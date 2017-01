Phát thèm với vườn hoa quả sai lúc lỉu của bà mẹ Việt kiều

Chị Lips Phạm (hiện đang sống tại Hà Lan) được biết đến khi chia sẻ những hình ảnh về khu vườn hoa quả đẹp như cổ tích của mình lên mạng xã hội. Suốt 4 năm qua, khu vườn có hàng trăm loài hoa thay nhau khoe sắc ấy đã giúp chị có một cuộc sống thăng hoa hơn. Bên cạnh những loài hoa quý, khu vườn của chị Lips còn là nơi hội tụ của đủ các loại rau quả như: súp lơ, su hào, rau thơm, dâu tây, mâm xôi... Mới đây, trên trang cá nhân, bà mẹ Việt Kiều vừa chia sẻ một vài hình ảnh về vườn lê, táo sai lúc lỉu của mình khiến nhiều người phải "lác mắt". Cây lê quả nhiều hơn lá, những trái táo xum xuê đỏ mọng một góc vườn... cảnh tượng này khiến ai nấy đều phát thèm. Chị Líp cho hay, chị không có bí quyết gì đặc biệt. Một năm chị chỉ bón phần hai lần, không hề phun thuốc trừ sâu hay thuốc kích thích cây ra hoa, ra quả. "Vậy mà lê, táo nhà mình vẫn nhiều trái như vườn hoa quả của các bác nông dân trong làng. Nhìn chúng chen chúc nhau trên cành rất thích mắt", chị Lips chia sẻ. Vào mùa xuân, hoa lê, hoa táo trong vườn nhà chị Lips nở trắng trời. Chị ví vườn nhà mình khi ấy giống như vườn hoa ban, hoa đào ở Việt Nam, cho chị cảm giác gần gũi với quê hương bản quán. Rau quả trong bữa ăn hầu hết đều do chị tự trồng. Chị cũng không mấy khi phải mua hoa quả tráng miệng bởi "chỉ riêng quả trong vườn đã quá đủ". Chị còn có cả một căn phòng lạnh chứ rau quả ăn dần vì quá nhiều. "Được ăn những thứ do tự tay mình trồng tất nhiên là rất thích. Vừa ngon, bổ, rẻ lại vừa yên tâm về chất lượng. Hơn nữa, cảm giác cứ ra vườn, hái vài phút là có cả giỏ hoa quả rất thú vị", chị Lip nói. Ngoài việc cũng cấp rau quả cho gia đình mình, mục đích trồng cây ăn quả của chị Lips còn là để cho chim ăn và làm tổ. Tuy nhiên, quả nhà chị nhiều đến nỗi cả người và chim ăn không hết. Chị Lips phải hót bỏ hoặc ủ thành phân hữu cơ. Hình ảnh được chị chia sẻ khiến nhiều bà mẹ phải ghen tỵ ao ước. Cây mâm xôi sai trĩu quả sắp được thu hoạch. Nhiều người còn không thể tin được rằng đây là cây do chị tự trồng được.

