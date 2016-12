Những trường học Việt độc đáo được báo tây ca ngợi

Trường Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội) là một ngôi trường Việt có công trình kiến trúc hiện đại kết hợp hài hòa với thiên nhiên. Tòa nhà Alpha 7 tầng tại đây có kiến trúc vô cùng độc đáo. Đây là công trình thiết kế giành giải Nhất kiến trúc xanh Việt Nam và được vinh danh tại Festival kiến trúc thế giới. Ảnh: Website ĐH FPT. Tòa nhà có tổng diện tích sử dụng là 11.065 m2. Mặt tiền của tòa nhà được thiết kế ô vuông đặc rỗng so le nhau tạo nhịp điệu đơn giản nhưng ấn tượng. Giữa các ô được trồng cây xanh bảo vệ tòa nhà không bị mặt trời chiếu trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo đủ ánh sáng tự nhiên, không cần dùng đèn điện vào ban ngày. Ảnh: Website ĐH FPT. Cây xanh được bố trí trong các ô cửa, ban công cũng đem tới cảm giác gần gũi với thiên nhiên cho các sinh viên ngồi trong lớp học. Vào những ngày đẹp trời, tòa nhà Alpha soi bóng lung linh dưới mặt hồ nước bên cạnh, như một chú rồng uy nghi và đầy kiêu hãnh. Nằm trong một công ty ở Đồng Nai, trường mầm non Những Bông Hoa Nhỏ được thiết kế mô phỏng theo hình dạng của loài cỏ ba lá, từ mái nhà cho đến khuôn viên đều phủ một màu xanh. Ảnh: VnExpress. Ngôi trường có hình dạng độc đáo này được xây dựng dành cho con của 23.000 công nhân của một công ty thuộc địa bàn xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ngôi trường đã được trao chứng chỉ LOTUS cho công trình xanh theo công cụ LOTUS Phi nhà ở phiên bản 1.1 của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC). Ảnh: Zing. Nhóm KTS Võ Trọng Nghĩa, Masaaki Iwamoto, Takashi Niwa cùng một số KTS khác đã đưa ra ý tưởng thiết kế một công trình xanh, bền vững, đảm bảo môi trường học tập, vui chơi tốt nhất cho các em nhỏ. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích khu đất là 10.650 m2, diện tích xây dựng là 3.430 m2 và mang hình dạng của loài cỏ ba lá. Ảnh: Zing. Ngôi trường hình chữ S ở Bình Dương do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế, từng đoạt giải ở thể loại nhà ở tại lễ hội kiến trúc thế giới năm 2013 (World Architecture Festival - WAF). Ảnh: Báo Xây Dựng. Ngôi trường có tổng diện tích sàn hơn 6.560 m2, trong khu đất khoảng 5.300 m2, chiều cao tối đa 5 tầng để không vượt quá chiều cao của cây cối xung quanh. Ảnh: Báo Xây Dựng. Công trình được tạo thành một khối địa lý có độ dốc hài hòa với khoảng sân xung quanh nhằm tránh cảm giác như một phiến đá đột ngột xuất hiện. KTS đã sử dụng lam bằng bê tông đúc sẵn bao quanh công trình. Ngôn ngữ kiến trúc này không những bảo vệ giáo viên và học sinh khỏi ánh nắng trực tiếp của mặt trời mà còn tạo ra hệ thống thông gió tự nhiên cho khu hành lang. Ảnh: Báo Xây Dựng. Đầu năm 2016, một trường mầm non tư thục tại TP HCM có tên Chuồn Chuồn Kim đã xuất hiện ấn tượng trên tạp chí kiến trúc Archdaily (Mỹ) nhờ thiết kế độc đáo. Ảnh: Archdaily. Trường mầm non Chuồn Chuồn Kim là một dự án chuyển đổi từ một ngôi nhà phố thành trường mầm non tư thục tại phường Tân Định, Quận 1. Ngôi trường thu hút người xem nhờ thiết kế hiện đại, thông minh và màu sắc bắt mắt. Ảnh: Archdaily. Cả nội và ngoại thất đều có màu sắc nổi bật. Không gian cho trẻ học tập, chơi đùa luôn sáng sủa, rộng rãi. Ảnh: Archdaily.

