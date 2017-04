Những biệt thự xây dựng trái phép, sai phép của quan chức Việt

1. Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai xây nhà trái phép

Thông tin phản ánh trên báo Người lao động cho hay, biệt thự xây dựng trái phép của ông Nguyễn Văn Đấu - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai rộng 2.000 m2 tại ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Tuổi trẻ. Bên trong khu biệt thự xây dựng trái phép của Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai gồm một ngôi nhà chính khá đẹp mắt, bên phải và phía sau là nhà nghỉ mát được làm kiên cố bằng xi măng và gỗ. Xung quanh là vườn cây, diện tích sân khá rộng và có cả các cột đèn cao áp chiếu sáng. Bao quanh biệt thự là tường cao 2 m, chắn tầm mắt từ bên ngoài nhìn vào. Ảnh: Người đưa tin. Theo hồ sơ của cơ quan liên quan thuộc UBND huyện Thống Nhất, khu biệt thự của ông Nguyễn Văn Đấu nằm trên 2 thửa đất do ông Đấu đứng tên: thửa 15 tờ 34 và thửa 71 tờ 34 thuộc sơ đồ đất xã Xuân Thạnh. Ảnh: Người lao động. Theo ông Hà Tấn Hải, cán bộ địa chính xã Xuân Thạnh, năm 2015, ông Đấu có đến UBND xã đề nghị làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Do khu đất nằm trong khu quy hoạch nông nghiệp nên không thể chuyển đổi. Sau đó, xã nghe thông tin trên đất của ông Đấu có xây một số công trình kiên cố nhưng vì nhiều lý do, đến nay xã vẫn chưa thể kiểm tra. Ảnh: Tuổi trẻ. 2. Biệt thự trái phép của Phó ban Nội chính Đắk Lắk

Vừa qua, trên các phương tiện báo chí truyền thông, vừa qua, UBND phường Ea Tam – Buôn Ma Thuột phát hiện gia đình bà Quách Thị Tuất (SN 1961) là vợ ông Nguyễn Sỹ Kỷ - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk - xây dựng trái phép ngôi nhà hai tầng trên đất nông nghiệp tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam. Công trình trên đều xây dựng tại thửa đất nông nghiệp số 157, tờ bản đồ số 129. Ảnh: Zing. Công trình nhà của bà Tuất được xây dựng từ năm 2012, diện tích hơn 174m2, nhà chòi lục giác xây dựng từ năm 2011 diện tích 19m2, ngoài ra còn có hồ bơi diện tích hơn 153m2 và hồ cá diện tích 80m2… Theo Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thời hạn xử phạt hành chính bà Tuất đã hết nên UBND phường chỉ buộc bà Tuất phải tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 25/3/2017 và nếu không tháo dỡ thì phường sẽ cưỡng chế, giải tỏa. Ảnh: Zing. Tuy nhiên, gia đình bà Tuất có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng xin giữ lại các công trình xây dựng trái phép nói trên và sẽ làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nên UBND phường đã báo cáo UBND thành phố Buôn Ma Thuột xin ý kiến xử lý việc này. Ảnh: Zing. Theo ông Kỷ, khu đất vợ chồng ông làm nhà được mua từ trước năm 2005 và dựng nhà cấp bốn để ở. Đến năm 2011, gia đình mới quyết định làm nhà. Chi phí xây dựng khu biệt thự khoảng 3 tỷ đồng, chủ yếu là từ tiền làm vườn của vợ và rồi con cái gom góp vào. Ảnh: Zing. 3. Nhà Phó giám đốc Sở GTVT xây sai phép

Ngày 14/10/2016, tờ VTC News đưa tin, cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã quyết định cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng sai giấy phép nhà A3, ngõ 8, Lý Nam Đế của nguyên Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh đứng tên. Ảnh: petrotimes.vn. Cụ thể, công trình được cấp phép xây 7 tầng nhưng chủ đầu tư đã xây lên 10 tầng. Sau nhiều lần lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm và yêu cầu ngừng thi công không có kết quả, tháng 10/2015, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra văn bản xử lý. Ảnh: petrotimes.vn. Cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm yêu cầu chủ đầu tư dỡ bỏ phần công trình xây dựng trái phép, phá dỡ 3 tầng 8, 9, 10, diện tích mỗi tầng 140m2, phá dỡ tum thang với diện tích 21,4m2. Ngoài ra, gia đình ông Nguyễn Hoàng Linh phải nộp phạt 15 triệu đồng. Ảnh: Dân Việt.

