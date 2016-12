Những biệt thự sao Việt bị trộm đột nhập trong năm qua

Mới đây, hot girl Sam (tên thật Nguyễn Hà My, SN 1990) vừa bất ngờ đăng tải hình ảnh nhà của mình bị “trộm ghé thăm” khiến không ít người hâm mộ cảm thấy hoang mang, lo lắng. Ảnh: FBNV. Theo lời người đẹp chia sẻ thì tên trộm đã phá hai két sắt, lục lọi khắp nhà và lấy hơn 1 tỷ đồng. Sam đang rất đau khổ khi gặp chuyện không may mắn vào dịp cuối năm. Hiện tại, công an đã vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết sự việc. Ảnh: FBNV. Hình ảnh cánh cửa, chiếc két sắt bị trộm phá khóa và đồ đạc trong nhà Sam bị lục tung khiến người xem cảm thấy ngỡ ngàng vì sự táo tợn và liều lĩnh của tội phạm. Ảnh: FBNV. Đồ đạc trong nhà bị lục tung và vứt khắp sàn nhà. Đây không phải biệt thự sao Việt duy nhất từng bị trộm ghé thăm trong năm qua. Ảnh: FBNV. Trước đó, căn biệt thự hoành tráng của nghệ sĩ Kim Tử Long nằm trong khu dân cư Đại Phúc, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM, cũng bị trộm đột nhập và lấy đi gần 1 tỷ đồng. Ngày 13/7, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ trộm tài sản có giá trị lớn tại đây. Ảnh: Dân Trí. Theo đó, lúc 19h30 ngày 12/7, nghệ sĩ Kim Tử Long cùng gia đình rời căn biệt thự tại huyện Bình Chánh để đi ăn tối. Khoảng 21h30 cùng ngày, anh cùng gia đình trở về. Ảnh: Tuổi Trẻ. Khi cánh cửa căn biệt thự vừa hé mở, anh phát hiện chiếc két sắt đã bị đục phá hoàn toàn. Số tiền, vàng, ngoại tệ trong két sắt tri giá hàng tỷ đồng đã không cánh mà bay. Ảnh: Internet. Đồ dùng trong biệt thự Kim Tử Long đều rất sang trọng và được bài trí hợp phong thủy. Ảnh: Giadinhvietnam. Phòng bếp sạch sẽ với không gian thoáng đãng và thoải mái. Ở phòng này, nghệ sĩ chọn tông màu đen trắng toát lên vẻ hiện đại, sang trọng. Ảnh: Giadinhvietnam. Trong dịp Tết Nguyên Đán 2016, ngôi biệt thự trắng sang trọng tại quận 7, TP HCM của gia đình ca sĩ Đăng Khôi đã bị trộm "viếng thăm", phá két sắt và lấy đi gần 1 tỷ đồng. Ảnh: Một Thế Giới. Cụ thể, hồi tháng 2, nhà Đăng Khôi bị trộm "viếng thăm", phá két và lấy đi 800 triệu đồng là số tiền vợ chồng anh rút ra trước Tết để chuẩn bị đưa mẹ qua Singapore chữa bệnh. Trong hình là chiếc két sắt nhà Đăng Khôi bị trộm phá khóa. Ảnh: Một Thế Giới. Biệt thự Đăng Khôi cao 3 tầng và có tầng hầm làm gara. Khuôn viên bên ngoài được vợ chồng Đăng Khôi trang trí bằng những thảm cỏ, cây xanh... để tạo không gian thoáng mát cho thoải mái nô đùa. Ảnh: Zing. Tông màu chủ đạo của căn nhà từ trong ra ngoài là trắng. Ảnh: Zing. Phòng khách chính của gia đình được trang trí theo phong cách châu Âu, xen kẽ giữa hai gam vàng và trắng tạo nên sự sang trọng, quý phái. Ảnh: Zing.

