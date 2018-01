Ngôi nhà kỳ lạ của NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội"

Ngay từ cửa ra vào đã hiển hiện lên tượng Phật, tượng Thiên Chúa và cả ban thờ Mẫu. Là nghệ sĩ duy nhất ở miền Bắc có nhà thờ 3 tôn giáo (Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Đạo Mẫu) nhưng NSND Lan Hương bảo chị có lý do để làm như vậy. Quê ngoại NSND Lan Hương tại Bình Đà (Hà Nội). Năm 1966 Lan Hương ốm quay quắt, nên bà ngoại là một thanh đồng đã đưa chị vào nhà thờ Thạch Bích (Hà Nội) để cầu xin. Rồi bà cũng tới cửa Phật, tới ban thờ Mẫu xin tất cả các đấng tối cao che chở cho chị. Theo đó, chị qua khỏi và có được thành công như ngày hôm nay. NSND Lan Hương bảo, nói như vậy để nhiều người chưa hiểu sẽ hiểu vì sao chị thờ 3 tôn giáo trong cùng một nhà như vậy. “Để được tới ngày hôm nay, với 3 đạo trên, tôi đều có ơn nghĩa cả. Đạo nào cũng tốt, cũng dạy con người ta hướng thiện”, NSND Lan Hương chia sẻ. Trước khi thờ cúng cả 3 đạo tại nhà, NSND Lan Hương cho hay, lúc còn sống, bà ngoại chị đã dặn rất kỹ càng phải đi lễ thường xuyên để cảm tạ đấng ‘bề trên’. Tuy nhiên, vì còn trẻ, chị cũng chưa hiểu lắm tâm linh nên cũng chỉ đi lễ thôi cứ chưa có ý niệm gì. Nhưng khi gặp những biến cố lớn, chị mới nhớ tới lời bà ngoại dặn, bắt đầu dồn tâm thực sự vào 3 đạo. “Tôi có được ngày hôm nay, bên cạnh thành công là kiểu gì cũng kèm theo những điều không tốt. Đã có lần tôi bị xe đâm nằm gọn trong gầm xe tải, ngã từ tầng 3 xuống đất... may không sao. Cả con gái tôi cũng từng nằm viện, không phát hiện bệnh gì mà cứ yếu dần yếu dần, bác sĩ bảo cho về chờ ngày. Những lúc đó, tôi nhớ lời bà ngoại và lại cầu nguyện. Tôi bắt đầu tìm về tâm linh và toàn tâm toàn ý. Tôi thấy rất an yên”, NSND Lan Hương chia sẻ. Không gian gần 200m2 với 4 tầng, nghệ sĩ Lan Hương dành 2 tầng trên cùng làm nơi thờ cúng trang trọng. Vì không có quá nhiều tiền để mua sắm, Lan Hương bảo chị cứ như ‘con kiến’ thi thoảng mua một vài món đồ và đều không phải đồ đắt tiền. Suốt từ năm 2001 tới nay, chị đã có thể trang hoàng chỗ thờ cúng của mình được như ý. Không nhận đệ tử như nhiều người khác, không gian thờ Mẫu của NSND Lan Hương chỉ dành cho chị, bạn bè thân thiết chứ không mở rộng. Chị bảo, vì nhớ tới ơn nghĩa của ‘bề trên’ nên hàng năm chị cũng ‘bắc ghế’ hầu. Nhiều lần đi hầu ở tỉnh, chị nhận không ít cái lườm của những người tới dự. “Họ nghĩ rằng NSND chắc giàu lắm, hầu phải hoành tráng nhưng thực tôi cũng chẳng có điều kiện, hầu vì cái tâm thôi”, NSND Lan Hương chia sẻ.

