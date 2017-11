Ngỡ ngàng vườn rau, ao cá ngay trên sân thượng ở Hải Phòng

Không lựa chọn theo phương pháp trồng rau thổ canh thông thường, anh Quan Bính Long (1971, Hải Phòng) đã quyết định thử nghiệm trồng theo phương pháp Aquaponics, một dạng thủy canh kết hợp giữa trồng rau nuôi cá để đem lại nguồn thực phẩm sạch cho gia đình mỗi ngày. Anh Long cho biết, anh cũng mới bắt đầu trồng vườn rau xanh được gần một năm. Sau một lần vô tình biết đến mô hình Aquaponics của nước ngoài, anh cảm thấy trồng rau theo phương pháp này rất thú vị và hợp lý. Vì quá đam mê nên anh đã tự mày mò, học hỏi và quyết tâm xây dựng nên một khu vườn xanh ngắt trên sân thượng theo mô hình này. Với khoảng diện tích 40m2, anh Long đã biến khoảng sân thượng của gia đình trở thành một vườn rau xanh tốt mơn mởn cùng với ao cá vô cùng xinh xắn. Anh trồng tất cả các loại rau, từ các loại rau như mùng tơi, rau cải, rau muống, xà lách,... cho đến đậu bắp, cà chua và cà tím. Mùa nào thức ấy, vườn rau của anh luôn tràn ngập màu xanh tươi. Hành trình kể từ khi bắt đầu với mô hình độc đáo này dường như không gặp quá nhiều khó khăn đối với anh.“Mọi thứ bắt đầu khá suôn sẻ, tất cả các cây mà nông nghiệp truyền thống phải trồng bằng đất đều phát triển tốt ở môi trường này nếu chúng được trồng ngay từ nhỏ”, anh Long chia sẻ. Phương pháp Aquaponics được anh áp dụng bởi ưu điểm không dùng hóa chất để cung cấp dinh dưỡng cho cây mà chỉ sử dụng phân cá sẵn có trong nước nên hoàn toàn tự nhiên. Aquaponics hoạt động theo nguyên tắc tuần hoàn nước giữa ao cá và vườn rau nên cũng không cần tốn nhiều công chăm sóc. Anh Long cho biết thêm, trong quá trình áp dụng mô hình này không phải thay nước bể cá mà chỉ cần thêm nước vào bể, bởi trong quá trình vận hành nước của bể cá do cây hấp thụ và một phần bị bốc hơi nên chỉ cần bổ sung thêm lượng nước đó. Việc áp dụng mô hình thủy canh này giúp cho vườn rau của gia đình anh đạt được năng suất cao, hạn chế được sâu bệnh, rau vừa đảm bảo sạch theo tiêu chuẩn lại vừa tiết kiệm được thời gian trồng và chăm sóc cho cây. Do trồng trực tiếp vào môi trường dinh dưỡng trên các giá thể nên nhanh được thu hoạch, cây mập mạp hơn so với trồng thổ canh truyền thống. Sau mỗi vụ, anh Long cũng không mất thời gian làm đất và diệt sâu bệnh.

