Ngẩn ngơ ngắm những ban công nhỏ tràn ngập hoa hồng

Ban công căn hộ chung cư của chị Lưu Thu Hương (Linh Đàm, Hà Nội) vẻn vẹn 3m2 nhưng có tới 100 gốc hoa hồng đua nhau khoe sắc. Ảnh: Em đẹp. Ban công nhỏ ngập sắc với đủ loại hồng ngoại bluesh noissete, abraham dadby, scentet jewel...Ảnh: Em đẹp. Góc ban công nhỏ xinh và quyến rũ. Ảnh: Em đẹp. Hoa hồng đủ sắc màu tô điểm cho bất kỳ góc nhỏ nào trên ban công. Ảnh: Đời sống pháp lý. Cây hồng nở hoa duyên dáng phía sau lan can ban công sắt. Ảnh: Đời sống pháp lý. Hoa hồng gai phong trần cho ban công vẻ đẹp khỏe khoắn. Ảnh: Caycanhthanglong. Dàn hồng leo mềm mại cho ban công cũ tràn đầy sức sống. Ảnh: Vuonhongvanloan. Hoa hồng trắng bắm chặt lan can sắt cho vẻ đẹp tinh tế. Ảnh: Caycanhthanglong. Những đường nét uốn lượn của lan can ban công cùng dàn hồng leo cho vẻ đẹp thơ mộng. Ảnh: Bancongdep.Ban công nhỏ 5m2 xinh xắn, rực rỡ hoa hồng. Ảnh: Em đẹp. Video: 4 Căn Hộ Chung Cư đẹp hút hồn nhờ Ban Công Hoa rực rỡ. Nguồn: Home & Garden

