Ngắm vườn rau mướt xanh trong trường học vùng cao

" Vườn rau dinh dưỡng cho em" đầu tiên do một tờ báo tặng trường TH Trịnh Tường 2 và trường TH Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai. Dưới bàn tay chăm sóc của thầy và trò nơi đây, những vườn rau cứ vươn lên xanh mướt. Có ai nghĩ rằng vườn rau xanh mơn mởn này lại do chính tay những cô cậu học trò tiểu học chăm sóc, tưới tiêu. Những chú lợn thích thú dưới bàn tay chăm sóc của các bạn nhỏ. Thầy Phạm Mạnh Hà - Phó Hiệu trưởng trường TH Trịnh Tường 2 cho biết: Đàn gà và lợn nhà trường đang nuôi phát triển rất tốt. Ba chú lợn do Báo NTNN tặng thì 2 con có cân nặng khoảng hơn 90kg, con còn lại nặng khoảng hơn 80kg. Đàn gà đến nay nặng khoảng 40-50kg. Đàn gà của trường TH Phìn Ngan cũng phát triển không kém. Để có được vườn rau tươi tốt, mỗi buổi chiều sau khi hoàn tất các môn học, các bạn nhỏ dưới sự hướng dẫn của thầy cô lại cùng nhau ra vườn chăm sóc rau. Người nhổ cỏ, người bắt sâu, người tưới nước... như những nông dân thực thụ.

